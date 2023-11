Gerade Studierende sind häufig von Multikrisen betroffen. Da helfe es, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und einen "geheimen Lehrplan" zusammenzustellen, rät Psychologe Oberlehner. Getty Images

Antisemitismus nimmt in Österreich zu. Allein in den ersten 13 Tagen nach dem Überfall der Hamas auf Israel verzeichnete die Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Wien 76 antisemitische Vorfälle wie eingeschlagene Fensterscheiben oder Shoah-glorifizierende Botschaften. Das sind, wie berichtet, 300 Prozent mehr als im gesamten Vorjahr. Zudem wurden mittlerweile auf dem Campus der Uni Wien antisemitische Beschmierungen entdeckt und eine Palästina-Vortragsreihe abgesagt, weil Redner der antisemitischen BDS-Bewegung eingeladen waren.

Vorkommnisse wie diese heizen die Stimmung an den Hochschulen auf und vermindern das Sicherheitsgefühl jüdischer Studierender. Das schlage sich in einem verstärkten Andrang von Jüdinnen und Juden auf die kostenlosen Hilfsangebote der Psychologischen Studierendenberatung Wien nieder, erzählt deren Leiter Franz Oberlehner dem STANDARD. Neben der verstärkten Sorge vor antisemitischen Anfeindungen bemerkt Oberlehner einen stark gestiegenen Druck und soziale Ängste bei Studierenden und rät zu einem "geheimen Lernplan". Was die Einrichtung tun kann – und wie Studierende mit Polarisierung umgehen können.

STANDARD: Mit welchen Problemen kommen Studierende am häufigsten auf Sie zu?

Oberlehner: Das sind meist Depressionen, Ängste oder Schwierigkeiten, soziale Kontakte zu knüpfen, aber auch Lernprobleme.

STANDARD: Sehen Sie einen Trend in den vergangenen Jahren?

Oberlehner: Generell ist die Symptomlast stärker geworden. Wir haben bereits vor zehn Jahren Studierende zu ihren Symptomen befragt und im Vergleich zu damals sehen wir einen stark erhöhten Druck auf die Studierenden. Dieser Trend hat sich aber bereits vor der Corona-Pandemie abgezeichnet. Ein Mitgrund dafür ist sicherlich die verstärkte Social-Media-Nutzung. Das heißt, Studierende sitzen öfter vor Bildschirmen und haben weniger reale Kontakte. Das erhöht die Einsamkeit, aber auch den Druck auf Studierende, der durch den ständigen Vergleich auf Social Media entsteht. Covid, ausgebrochene Kriege und die damit einhergehende Inflation haben diese Tendenzen weiter verstärkt.

STANDARD: Sind diese Tendenzen nach dem Abebben der Corona-Pandemie zurückgegangen?

Oberlehner: Es gab nicht wirklich einen Rückgang, andere Themen wurden einfach wichtiger. So haben viele Studierende nach Zeiten des Distance-Learnings an den Universitäten und der damit einhergehenden sozialen Isolation verstärkt Probleme, soziale Kontakte zu knüpfen. Für manche war es einfacher, zu Hause vor dem Bildschirm zu sitzen. Aber der Druck bleibt weiterhin hoch. Es ist nicht mehr wie vor fünfzig Jahren, als der Großteil der Studierenden noch positiv in die Zukunft blickte: Das ist heute nur noch selten der Fall.

STANDARD: Sie sprechen auch von ausgebrochenen Kriegen – Hat sich seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober etwas in Ihrer Arbeit verändert?

Oberlehner: Vielen Studierenden macht die Polarisierung stark zu schaffen. Bekunde man etwa Mitleid für die Opfer Israels, sei man sofort gegen Palästina. Es gibt kein Dazwischen mehr. Das belastet viele, nicht nur Studierende mit Bezug in Kriegsländer. Allgemein ist die Stimmung sehr gedrückt, zu den bereits existierenden Nebenbelastungen wie Inflation und Klimawandel kommt jetzt noch der Krieg im Nahen Osten.

STANDARD: Wie kann man sich da abgrenzen?

Oberlehner: Ziel sollte immer der Diskurs zwischen beiden Seiten des gespaltenen Feldes sein – aber man muss sich selbst überlegen, welche Sachen untragbar wären, beispielsweise antisemitische Äußerungen. Da muss man Grenzen ziehen, um sich zu schützen. Aber klar muss auch sein, dass es für Antisemitismus wie für Rassismus in jeder Form keinen Platz gibt in Österreich.

STANDARD: Melden sich viele vom Krieg direkt Betroffene in der Psychologischen Studierendenberatung?

Oberlehner: Tatsächlich haben wir in den vergangenen Wochen verstärkt Anfragen nach Erstgesprächen von jüdischen Studierenden oder welchen mit Verbindungen nach Israel erhalten. Die Stimmung in der Gesellschaft ist schwierig, alleine in den vergangenen Wochen stiegen die antisemitischen Anfeindungen gegenüber den Studierenden wieder an – einige trauen sich mittlerweile nicht mehr, jüdische Symbole zu tragen. Die Angst vor antisemitischen Äußerungen ist groß. Einige Israelischstämmige haben auch Schuldgefühle, weil sie nicht bei ihrer Familie sein können. Da ist es für uns wichtig, einen sicheren Ort zum Besprechen dieser schwierigen Gefühle zu geben.

STANDARD: Wie sieht es da bei Studierenden mit Bezug zu Palästina aus?

Oberlehner: Bei den Studierenden mit Palästina-Bezug, die wir begleiten, ist es natürlich Thema.

STANDARD: Derzeit zirkulieren viele grausame Bilder und Videos vom Krieg auf Online-Plattformen. Wie kann man sich davor schützen?

Oberlehner: Generell hilft es, die Zeit auf Social Media einzuschränken. In diesen Zeiten ist es natürlich weiterhin wichtig, informiert zu bleiben. Um eine Informationsflut zu vermeiden hilft es, feste Zeiten für Soziale Netzwerke zu definieren und sich so zu schützen.

"Es braucht mehr vollfinanzierte Kassenplätze", fordert der Leiter der psychologischen Studierendenberatung Wien, Franz Oberlehner. Schinhärl

STANDARD: Wäre es jetzt beispielsweise schon zu spät und ich hätte sensible Inhalte gesehen, wie könnte ich da vorgehen?

Oberlehner: In dem Fall hilft es, auf die Zeit zu vertrauen, eine funktionierende Psyche wird das in einigen Tagen verarbeiten. Wenn Sie die Inhalte nicht loslassen und Sie weiterhin Alpträume bekommen, müssen Sie warten, bis das Unterbewusste das verarbeitet hat. Haben Sie nach vier Tagen noch immer Albträume oder andere Symptome, sollten Sie sich Hilfe holen und Freunden oder Familie davon erzählen, bei denen Sie sich sicher fühlen.

STANDARD: Das klingt nach einem guten Plan. Um mit der gestiegenen Nachfrage Schritt zu halten, haben Sie vor einiger Zeit die Kapazitäten erhöht – hat das etwas geholfen?

Oberlehner: Das Ding ist, es reicht nie. Wir haben vor eineinhalb Jahren unser Personal aufgestockt und sind mittlerweile gut besetzt, aber die Nachfrage ist enorm. Würden wir die Kapazitäten weiter ausbauen, würden wir trotzdem an die Kapazitätsgrenze stoßen. In Österreich fehlt es einfach an vollfinanzierten Kassenplätzen und dadurch, dass unsere Service gratis angeboten wird, sind gerade in Spitzenzeiten wie Oktober bis Weihnachten die Erstberatungsgespräche sofort ausgebucht.

STANDARD: Was können Studierende tun, solange sie auf ihr Erstberatungsgespräch warten?

Oberlehner: Es ist wichtig, sich jemandem anzuvertrauen, ob Freunden oder Familie. Bewegung kann auch helfen, Sport eignet sich da gut. Wenn es Studierenden aber bereits richtig schlecht geht, etwa bei Suizidalität, ist das schwierig – da ist es wichtig, sich akut professionelle Unterstützung zu holen. In Wien gibt es dafür etwa den Psychosozialen Dienst oder die Nummer gegen Kummer, bei denen man anrufen kann.

STANDARD: Wenn es soweit ist, was passiert beim ersten Termin mit der Psychologischen Studierendenberatung?

Oberlehner: Wir loten aus, was die Person braucht. Befindet sich die Person in einer Krisensituation, wie etwa einer Depression, gilt es, sie dabei zu begleiten, längerfristige psychotherapeutische Hilfe zu finden. Geht es eher um Schwierigkeiten beim Studium, so bieten wir Lerntrainings, Gruppen für Abschlussarbeiten oder Prüfungsangst an, in denen Lösungen erarbeitet werden können. Wichtig sind nicht die Tipps, die sind oft gemeinhin bekannt, wichtig sind die Begleitung, das Dranbleiben und der Austausch.

STANDARD: Wie sähe das jetzt aus, wenn ich einen Termin vereinbaren würde und mir ginge es mental nicht gut?

Oberlehner: Wir können aufgrund der hohen Nachfrage selbst keine längerfristige therapeutische Betreuung bieten, begleiten die Person aber auf ihrem Weg dorthin. Würden Sie jetzt etwa in einer Depression stecken, gilt es, neben der mentalen auch die finanzielle Situation auszuloten. Es gibt nur wenige vollfinanzierte Kassenplätze, deshalb sind die Wartezeiten meist sehr lang. Da kann es einfacher sein, einen Therapieplatz in Supervision (bei noch in Ausbildung befindlichen Therapeutinnen und Therapeuten, Anm.) zu suchen oder sie gänzlich privat zu bezahlen.

Die Versicherungssituation macht auch einen Unterschied. Zu uns kommen viele Deutsche, die weiterhin im Ausland versichert sind. Um den bürokratischen Weg zur Therapie zu ebnen, können wir mit Adressen und Telefonnummern unterstützen, nicht aber bei der Antragstellung, die muss die Person selbst erledigen. Ist das alles abgeklärt, begleiten wir die Person, bis sie die Unterstützung gefunden hat, die sie braucht. Wir sind wie eine Drehscheibe, eine niederschwellig zugängliche Erstanlaufstelle für viele Studierende. Kommen Lernschwierigkeiten zu der Symptomatik hinzu, so kann es sinnvoll sein, unseren Lerngruppen beizutreten.

STANDARD: Vor rund einem Monat war Semesterstart an vielen Universitäten. Was geben Sie Studierenden mit, die bereits jetzt mit dem Pensum ins Straucheln kommen?

Oberlehner: Es hilft, von Anfang an mitzulernen. Dann ist der Stress zur Prüfungszeit geringer. Beim Lernen generell gilt: Fest eingeplante Pausenzeiten sind ebenso wichtig wie Lernabschnitte. Um einen höhere Konzentrationsgrad zu erreichen hilft es außerdem, das Handy während der Lernzeit komplett auszuschalten – nicht nur auf "lautlos" zu stellen – oder einfach direkt in einen Spind zu geben. Aber auch der Austausch mit Mitstudierenden ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Die wissen, woher man Altfragen bekommt, auf was Professorinnen und Professoren wertlegen, etc. Das ist wie ein geheimer Lernplan, mit dem man sich Vieles erleichtert. (Lena Schinhärl, 7.11.2023)