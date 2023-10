Österreichs Universitäten werden immer schlechter. Es mangelt am Geld und am Plan, sagt der Vorsitzende der Rektorenkonferenz

Oliver Vitouch, Vorsitzender der Rektorenkonferenz und Rektor der Universität Klagenfurt, in der "ZiB 3". Screenshot ORF

Falsch adressierte E-Mails, Burger-Reden, die aufstoßen – an Peinlichkeiten hat Österreichs Innenpolitik derzeit nicht gerade wenig zu bieten. Über wahre und viel folgenschwerere Blamagen wird hingegen viel zu wenig geredet. Einem internationalen Ranking zufolge befindet sich international nur noch eine österreichische Uni unter den Top 200. Als Gründe für die schlechte Bewertung werden das zahlenmäßige Verhältnis von Studierenden und Lehrenden angeführt und der Umstand, wie oft und wo Artikel von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern zitiert werden.

500 Millionen Euro fehlen im Budget

Alleine heuer fehlen offenbar 500 Millionen Euro im Budget, die Studierendenvertretung ÖH befürchtet, dass noch weniger Lehrpersonal zur Verfügung stehen wird und Vorlesungen teilweise nur noch online abgehalten werden können. Derzeit finden Verhandlungen über Budgeterhöhungen statt. Bildungsminister Martin Polaschek will beim Finanzminister "ein möglichst hohes Ergebnis" erzielen. Eine Ansage mit überschaubarem Informationsgehalt.

Was davon zu halten sei, fragt Moderatorin Madeleine Gromann Oliver Vitouch, den Vorsitzenden der Rektorenkonferenz und Rektor der Universität Klagenfurt, in der "ZiB 3". Der holt aus: Die Verhandlungen seien eine "Blackbox", es würden keine Zahlen genannt, die Universitäten seien mit einem "Flipflop-Kurs und mit einem Hü und Hott" konfrontiert. Nur für die Erhaltung des Status quo brauche es "16 Milliarden für die Jahre 2025 bis 2027". In diese Summe sind laut Vitouch Ärztinnen- und Ärztegehälter eingerechnet. Man kann davon ausgehen, dass dadurch ein entsprechender Brocken für die Universitäten wegfällt.

Einen Plan für eine sanfte Aufwertung habe es vor Covid schon gegeben, dieser sei nach der Pandemie allerdings nie wieder aufgenommen worden. Einen Pfad zurück sieht Vitouch nicht. Der überdurchschnittlich hohen Wissenschaftsskepsis in Österreich kommt man mit dieser Strategielosigkeit nicht bei. (Doris Priesching, 3.10.2023)

