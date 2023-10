Goma – In der Demokratischen Republik Kongo ist ein Oberst von einem Militärgericht wegen der gewaltsamen Auflösung eines Protests gegen die Uno zum Tod verurteilt worden. Mike Mikombe, der Leiter der Einheit der Republikanischen Garde in der Stadt Goma, wurde des Mordes und anderer Verbrechen für schuldig befunden. Drei weitere Offiziere wurden am Montag zu zehn Jahren Haft verurteilt. Zwei Angeklagte, darunter Mikombes Stellvertreter und ein weiterer Militär, wurden freigesprochen.

Das Militärgericht in Goma verurteilte vier Offiziere. AFP/ALEXIS HUGUET

Angeklagte Militärs beim Prozess in Goma. AFP/ALEXIS HUGUET

Zwar wird die Todesstrafe in der Demokratischen Republik Kongo häufig verhängt, sie wurde in den vergangenen 20 Jahren aber nicht mehr vollstreckt, sondern üblicherweise in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Das Urteil des Gerichts übersteigt die Forderung der Staatsanwaltschaft, die lebenslange Haft für den Oberst beantragt hatte. Mikombes Anwalt Serge Lukanga kündigte Berufung an.

Oberst Mike Mikombe bei einer Gerichtsverhandlung. AFP/ALEXIS HUGUET

Protest gegen Uno-Mission

Der Prozess gegen die sechs Militärs folgte auf einen Gewalteinsatz gegen eine Kundgebung einer religiösen Sekte in Goma im August. Bei der Auflösung der Demonstration gegen die UN-Friedensmission Monusco starben 57 Menschen. Seit dem Vorjahr kommt es zu Protesten gegen Monusco.

57 Menschen starben bei dem Militäreinsatz in Goma. REUTERS/ARLETTE BASHIZI

Bei der Auflösung der Kundgebung wurden auch zahlreiche Demonstrationsteilnehmer verhaftet. AFP/-

Der Mission wird vorgeworfen, Zivilisten nicht ausreichend vor der vom Militär ausgeübten Gewalt zu schützen. Bereits im Juli 2022 starben 15 Menschen bei einem Protest gegen Monusco, darunter auch drei Blauhelmsoldaten in Goma und Butembo. (red, 3.10.2023)