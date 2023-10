Lady Gaga muss keine Belohnung für die Entführung ihrer Hunde zahlen, entschied das Gericht. REUTERS / Mario Anzuoni

Ein gutes Ende hat die leidige Entführungsgeschichte um Lady Gagas Hunde Koji und Gustav: Eine Richterin in Los Angeles hat erneut entschieden, dass die Sängerin und Schauspielerin einer Komplizin nicht die 500.000 US-Dollar Belohnung zahlen muss, die zum Zeitpunkt des Vorfalls ausgesetzt waren.

Die Geschichte ist skurril und tragisch zugleich: Im Februar 2021 entführten Unbekannte Gagas Französische Bulldoggen während eines Spaziergangs mit ihrem Hundesitter. Zwei Tage später meldete sich eine Frau bei dem Popstar und brachte die beiden Tiere unversehrt zurück. Wie sich später herausstellte, war die Frau jedoch in das Kidnapping verwickelt. Lady Gaga bezahlte die ausgeschriebene Belohnung nicht, woraufhin die Komplizin im Februar dieses Jahres eine Klage gegen Gaga einbrachte, in der sie die Belohnung plus 1,5 Millionen Dollar an zusätzlichem Schadenersatz forderte. Gaga weigerte sich, das Geld auszubezahlen, und hat damit, so die Argumentation der Klägerin, Vertragsbruch, Betrug durch ein falsches Versprechen und Betrug durch eine falsche Darstellung begangen.

Nach einer ersten Prozessrunde gab das Gericht der Klägerin 20 Tage Zeit, die Klage zu ändern. Das ist offenbar nicht in ausreichendem Maß geschehen, das Gericht wies die Komplizin ein weiteres Mal ab, berichtet people.com. Der Fall ist damit abgeschlossen.

Getrennte Wege

Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson gehen nach vier Ehejahren getrennte Wege. IMAGO/Xavier Collin / Avalon

Kein gutes Ende hat die Ehe des britischen Models Jodie Turner-Smith (37) mit dem kanadischen Schauspieler Joshua Jackson (45). Die beiden gehen nach vier Jahren Ehe getrennte Wege. Turner-Smith hat am Montag in Los Angeles die Scheidung beantragt, berichtetet etwa der "Hollywood Reporter".

Als Grund für die Trennung wurden "unüberbrückbare Differenzen" genannt. Das Paar hat eine dreijährige Tochter. Turner-Smith wünscht Medienberichten zufolge das gemeinsame Sorgerecht. Jackson war bis 2016 zehn Jahre lang mit der deutschen Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger ("Aus dem Nichts") zusammen. Der Schauspieler und das britische Model hatten einander 2018 kennengelernt und im August 2019 geheiratet.

Jackson wurde Ende der 1990er-Jahre mit der Teenie-Serie "Dawson's Creek" einem breiten Publikum bekannt. Zuletzt spielte er in Serien wie "The Affair" oder "Little Fires Everywhere" mit. Turner-Smith ("Queen & Slim", "Weißes Rauschen") ist ebenfalls in Film- und TV-Rollen zu sehen. (Doris Priesching, 2.10.2023)