Nach Netflix, Disney+ und anderen Streamingservices wird nun auch die Musikplattform Spotfiy teurer. Während in anderen Ländern schon vor ein paar Monaten die Preise angehoben wurden, ziehen jetzt auch Länder wie Deutschland nach. In Österreich wurde die Preiserhöhung bereits im Juli an Kunden kommuniziert. Seit Sonntag wird sie auch schlagend.

Teuerung um bis zu drei Euro im Monat

Wie Spotify via Mail wissen lässt, sind von der Teuerung sowohl Premium- als auch Studententarife betroffen. Nutzerinnen und Nutzer, die bereits Spotify Premium haben, würden per E-Mail benachrichtigt. Im Detail sieht die Teuerung so aus, dass ein Premium-Individual-Abo von 9,99 auf 10,99 Euro im Monat steigt.

Aber auch Duo-, Familien- und Studenten-Abos sind betroffen und werden um bis zu drei Euro erhöht. Die Preiserhöhung konnte in Österreich von Bestandskunden bis Ende September auch abgelehnt werden, dann wird man jedoch auf das werbegestützte Free Abo umgestellt. Neukunden müssen schon seit Juli mehr zahlen.

Die Preise werden nun auch in Deutschland angehoben. Neue Funktionen gibt es dafür nicht. Spotify

Während es sich in Deutschland um die erste Preiserhöhung seit dem Marktstart vor über zehn Jahren handelt, wurden die Preise in Ländern wie Österreich bereits vor einem Jahr leicht angehoben. Die neuerliche Preiserhöhung wurde hierzulande im Juli angekündigt. Die Anpassung der Preise erklärte Spotify dem STANDARD damals in einem kurzen Statement: "Wir bieten eine Vielzahl von Abonnementoptionen, die auf die Bedürfnisse unserer Hörer:innen zugeschnitten sind. Um auch weiterhin ein großartiges Hörerlebnis anbieten zu können, aktualisieren wir gelegentlich unsere Preise."

Das Angebot von Spotify umfasst derzeit 80 Millionen Songs und vier Millionen Podcasts. Man wolle auch in Zukunft "Innovationen und Investitionen vorantreiben, um Hörerinnen einen immer größeren Mehrwert zu bieten", hieß es in dem Statement.

Neues Abo am Horizont

Neue Funktionen sind mit den Preiserhöhungen nicht verbunden. Laut mehreren Medienberichten arbeitet Spotfiy jedoch an einer neuen Abo-Stufe, die das Streamen von Musik ohne Qualitätsverlust ermöglichen soll. Namen wie "Supremium" stehen im Raum, wurden vom schwedischen Konzern aber noch nicht bestätigt. (red, 3.10.2023)