H&M-Kreativchefin Ann-Sofie Johansson und Julien Dossena, Designchef beim Label Rabanne, während der gemeinsamen Präsentation in Paris. Dave Benett/Getty Images for H&M

Noch sind keine Bilder aus dem Lookbook der H&M-Kooperation mit dem Modehaus Rabanne veröffentlicht, doch die neueste Zusammenarbeit des schwedischen Retailers H&M dürfte an das Erbe des Firmengründers Paco Rabanne anknüpfen: Er hatte Mitte der 1960er-Jahre mit Kleidern aus schimmernden Kunststoffpailletten Modegeschichte geschrieben. Im Rahmen einer Party im Pariser Nachtclub Silencio ist die Kollektion am 2. Oktober gemeinsam mit H&M-Kreativchefin Ann-Sofie Johansson und Julien Dossena, Designchef beim Label Rabanne, vorgestellt worden. Der Franzose ist seit zehn Jahren für das Modehaus tätig und hat das Unternehmen wieder relevant gemacht. Nach dem Tod des Firmengründers Anfang dieses Jahres hatte sich das Haus in "Rabanne" umbenannt.

Die gemeinsame Kollektion umfasst Entwürfe für Frauen und Männer, Accessoires und Interieur. Sie wird ab 9. November in ausgewählten Filialen sowie online erhältlich sein. (red, 3.10.2023)

Weiterlesen:

Modedesigner Paco Rabanne 88-jährig gestorben (2023)