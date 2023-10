Mit den Fragen sollen Vorurteile provoziert werden – und so Nachdenkprozesse angeregt werden. Super - Büro für Grundrechte

Bregenz – Die Vorarlberger Landesregierung will mit einer neuen Initiative gegen Geschlechter-Rollenbilder und Vorurteile angehen. Die Kampagne "Das Geschlecht spielt keine Rolle" solle das Bewusstsein für die Problematik schärfen, dass trotz Erfolgen in der Gleichstellung die Schere bei Lebensbedingungen und Chancen von Frauen und Männern in Vorarlberg noch immer weit offen stehe, sagte die zuständige Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) am Montag.

Nach wie vor seien Frauen in vielen Bereichen nicht gleichgestellt, hieß es mit Verweis auf Einkommensunterschiede trotz hohen Bildungsniveaus bei Frauen, die ungleiche Verteilung von Familien- und Sorgearbeit sowie den Mangel an Frauen in der Politik. Für eine Verbesserung müsse an verschiedenen Hebeln angesetzt werden, etwa der Berufswahl oder der Kinderbetreuung. Darüber hinaus brauche es, wie im Vorarlberger Gleichstellungsbericht angeregt, Bewusstseinsförderung, um Klischeedenken und Vorurteile zu überwinden. "Es ist dringend erforderlich, Vorurteile und Stereotype zu erkennen und aktiv dagegen anzugehen", betonte Wiesflecker. Man wolle Mut machen, den Rollenwechsel zu wagen.

Vorurteile provozieren

Aus dem Regionalen Aktionsplan zur Gleichstellung entstand nun im Funktionsbereich Frauen und Gleichstellung des Landes gemeinsam mit Systempartnern die vom Europäischen Sozialfonds kofinanzierte zweijährige, 90.000 Euro teure Kampagne. "Hemden bügeln", "Geschäftsführung", "Fußballprofi" oder "In Karenz gehen", heißt es auf Plakaten, Bierdeckeln und Flyern, gefolgt von der Frage "Mann oder Frau?". Zunächst arbeite man bewusst nur mit Text, erst in einer zweiten Phase sollen Bilder Alternativen zum Althergebrachten zeigen. Mit der Frage provoziere man Vorurteile und ermögliche so einen Nachdenkprozess, sagt Gleichstellungsexpertin Tanja Kopf. Über einen QR-Code gelangt man auf www.vorarlberg.at/rollenwandel, wo sich Informationen zur Situation im Land und Best-Practice-Beispiele finden.

Der ÖGB erinnerte vor dem am Mittwoch anstehenden Vorarlberger Equal Pay Day daran, dass Vorarlberg beim Beseitigen der Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen noch immer Schlusslicht im Bundesländerranking sei. Ab dem 3. Oktober arbeiten Vorarlbergerinnen demnach statistisch gesehen bis zum Jahresende gratis. Landesfrauenvorsitzende Iris Seewald erneuerte in dem Zusammenhang bekannte ÖGB-Forderungen, etwa mehr Lohntransparenz und einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. (APA, 3.10.2023)