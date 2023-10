Bayerns Ministerpräsident Markus Söder findet, dass zu viele Menschen in Deutschland gut von dem leben, was in seinem Bundesland erwirtschaftet wird. "Wir sind und bleiben solidarisch, aber nicht naiv", sagt Söder. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Wenn Markus Söder am Berliner Flughafen BER landet, dann ist das eine nüchterne Angelegenheit. Aber eigentlich würde sich der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef in der deutschen Hauptstadt einen gebührenden Empfang wünschen. Bei seinen Auftritten vor der Landtagswahl am 8. Oktober beschreibt er das so: "Da müssten Menschen stehen mit Schildern: ,Dank an unsere bayerischen Sponsoren!‘"

Tatsächlich profitieren in Berlin, wie auch anderswo in Deutschland, Menschen von Geld aus Bayern. Sie bekommen es indirekt über den deutschen Länderfinanzausgleich. Um im ganzen Bundesgebiet annähernd gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen, werden in Deutschland elf Nehmerländer von fünf Geberländern aufgepäppelt. Rund 18,5 Milliarden Euro wurden 2022 zwischen den 16 Bundesländern umverteilt. Von den Geberländern gibt Bayern am meisten, zuletzt waren es zehn Milliarden Euro.

Das ärgert Söder. Denn: "Unser Geld ist in Bayern besser aufgehoben als in Berlin oder Bremen", sagt er in Richtung der beiden ewig klammen Länder. Denn so Söder: "Man leistet sich dort Dinge, die wir uns nicht leisten." In der deutschen Hauptstadt ist es etwa das 29-Euro-Ticket für den Nahverkehr. "Wir sind und bleiben solidarisch, aber nicht naiv", betont der Ministerpräsident.

Nicht die erste Klage

Derzeit liegt beim Bundesverfassungsgericht eine Klage Bayerns gegen den Länderfinanzausgleich an. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bayern diesen Weg beschreiten. 2013 haben sie schon einmal Klage eingereicht, diese aber 2017 zurückgezogen, nachdem sich Bund und Länder auf eine Neuordnung der Finanzbeziehungen geeinigt hatten.

Doch auch danach blieb Bayern der Hauptzahler und will das nun nicht länger akzeptieren. Allerdings bringt der Freistaat damit viele andere Länder gegen sich auf. Zwölf von ihnen, darunter auch die Geberländer Hamburg und Rheinland-Pfalz, haben sich zu einer Prozessgemeinschaft zusammengeschlossen und wehren sich gegen die Klage. Ihr Tenor: Bayern sei unsolidarisch. Und außerdem, so der Berliner Finanzsenator Stefan Evers (CDU): "Bayern hat den aktuellen Finanzausgleich selbst mit ausverhandelt und dem Ergebnis zugestimmt."

Für Maximilian Stockhausen vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln sind jene Milliarden, die Bayern derzeit abgeben muss, die Kehrseite der wirtschaftlichen Potenz des Bundeslands. "Der Erfolg der Bayern führt zu diesen Zahlungen. Diese Kröte müssen sie schlucken."

Viele im Freistaat vergessen gerne, dass Bayern selbst lange vom Finanzausgleich profitiert hat. Von 1950 bis 1987 bekam das Bundesland im Süden durchwegs Geld von den anderen - insgesamt 3,39 Milliarden Euro. Danach wurde es vom Nehmer- zum Geberland. Den wirtschaftlichen Aufstieg zum Industrieland verdankt das einstige arme Agrarland also auch der Solidarität der anderen deutschen Länder. Während das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt in Deutschland im ersten Halbjahr 2023 um 0,3 Prozent sank, wuchs es in Bayern um 0,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,1 Prozent, in ganz Deutschland bei 5,3 Prozent.

Doch das Geld, das Bayern als Geberland erhielt, war natürlich nicht die einzige Grundlage für die wirtschaftliche Lage Bayerns. "Es liegt beispielsweise daran, dass man es geschafft hat, große Firmen, etwa aus der Automobilbranche, anzusiedeln. Das zieht gut bezahlte Jobs und höhere Steuereinnahmen als anderswo nach sich", sagt IW-Experte Stockhausen.

Offen für neue Technologien

Neun Dax-Unternehmen haben ihren Sitz in Bayern, darunter finden sich BMW, Allianz, Infineon, Siemens, Münchner Rück. Stockhausen: "Bayern ist auch sehr offen, was neue Technologien wie KI und Raumfahrt betrifft. Es gibt, etwa mit den Max-Planck- oder den Fraunhofer-Instituten, eine gute Forschungslandschaft."

Für die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hat Stockhausen (mit anderen Beteiligten) eine Studie zur Verteilung in Bayern, im Vergleich zu Gesamtdeutschland erstellt. Auch diese stellt dem Freistaat kein schlechtes Zeugnis aus. Sie zeigt, dass die verfügbaren Einkommen in Bayern gleichmäßiger verteilt sind als im Bundesdurchschnitt und diese Verteilung seit dem Jahr 2005 auch "äußerst stabil" ist. Besser als im deutschen Durchschnitt sieht es auch bei der Armutsgefährdungsquote und der Kinderarmut aus. Zudem hatten in Bayern im Jahr 2011 nur elf Prozent der Menschen keine Möglichkeit, auf finanzielle Rücklagen für Notfälle zurückzugreifen. In ganz Deutschland lag der Anteil bei 15 Prozent.

Doch selbst in der "Vorstufe zum Paradies", wie in der CSU Bayern bezeichnet wird, ist laut Stockhausen nicht alles rosig: "Es droht zunehmende Altersarmut, vor allem bei Frauen. Aufgrund des eher klassischen Familienmodells waren viele nicht durchgehend erwerbstätig, sondern blieben zu Hause, um die Kinder zu betreuen. Da wird man gegensteuern müssen." (Birgit Baumann aus Berlin, 3.10.2023)