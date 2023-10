Die oberste Studierendenvertreterin verspricht, dass es bei der nächsten ÖH-Wahl kein Chaos bei der Auszählung geben wird. Regine Hendrich

Bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) konnte Nina Mathies mit 27 Prozent der Stimmen das historisch beste Ergebnis für den sozialistischen Studierendenverband (VSStÖ) erzielen. In einer Koalition mit Gras und KSV-Lili – also Grünen und Kommunisten – geht die Vorarlbergerin nun als bundesweite Vorsitzende in das neue Studienjahr. Mit dem STANDARD spricht sie über Lehren aus der Vergangenheit, ihre Sicht auf die sozialen Probleme der Studierenden und den Sinn von Aufnahmeverfahren.

STANDARD: Bei der Auszählung der ÖH-Wahl herrschte zunächst Chaos, die Ergebnisse vieler Hochschulen sind erst mit mehreren Tagen Verspätung eingetrudelt. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?

Mathies: Wir haben uns über den Sommer mehrmals mit dem Wissenschaftsministerium und der Firma Brainformance zusammengesetzt, die das elektronische System bei der Wahl dieses Jahr erstmals betreut hat. Die Fehler des Systems wurden erkannt, und mittlerweile sind wir technisch so weit, dass die IT reibungslos funktioniert. Theoretisch könnten wir morgen eine Wahl abhalten. Wir wollen das System aber noch weiter verbessern, damit es für die lokalen Wahlkommissionen künftig bequemer zu handhaben ist.

STANDARD: Wie gehen Sie mit dem Imageschaden für die ÖH um – fordern Sie von der Firma Schadenersatz?

Mathies: Das überlegen wir gerade, ob das sinnvoll ist und ob sich das angesichts der Kosten von rechtlichen Schritten auch rentieren würde.

STANDARD: Die obligatorische Frage nach der Wahlbeteiligung stelle ich nicht, aber wie beurteilen Sie die Bereitschaft der Studierenden zur Vertretungsarbeit selbst? Engagieren sich genügend Interessierte, um die ÖH-Anliegen gut vertreten zu können?

Mathies: Das kann man nicht pauschal beantworten, der Nachwuchs hängt vom Studium und der Hochschule ab. Mitunter werden Studiengangsvertretungen zusammengelegt, um Kräfte zu bündeln. In Summe merken wir schon, dass es für Studierende immer schwieriger wird, sich neben dem Studium noch zu engagieren – egal ob bei der ÖH oder woanders. Das liegt an Einschnitten wie der Mindeststudienleistung, den Studiengebühren und den Verschlechterungen bei der sozialen Absicherung.

STANDARD: Das düstere Bild, das Sie von der sozialen Situation zeichnen, wirkt bisweilen überzogen. Im ÖH-Koalitionsprogramm liest man, dass die Krise den Studierenden "das Dach über dem Kopf nimmt" und viele in die Armut zwinge. Dagegen zeigen Berechnungen des regierungsunabhängigen Budgetdiensts, dass bei Geringverdienern durch diverse Hilfszahlungen das real verfügbare Einkommen höher ist als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Mathies: Wir merken in unserer eigenen Sozialberatung, dass die Anfragen in den vergangenen Monaten extrem zugenommen haben. Seit Juni haben wir über den Sozialfonds 125.000 Euro an Studierende ausbezahlt, die Unterstützung gebraucht haben. Ich denke, dass auch die bald erscheinende Studierenden-Sozialerhebung vom Institut für Höhere Studien konkret belegen wird, dass sich die soziale Lage der Studierenden in den vergangenen Jahren verschlimmert hat. Gerade beim Thema Wohnen ist das evident, da gab es in der Krise keine Eingriffe in die Mietpreise, auch das ist eine soziale Frage.

STANDARD: Unterschlagen Sie da nicht die positiven Seiten? Die Regierung hat einen automatischen Inflationsausgleich bei der Studienbeihilfe beschlossen, darauf hat die ÖH seit Jahrzehnten gedrängt. Keine SPÖ-geführte Regierung hat das umgesetzt.

Mathies: Natürlich ist die Valorisierung der Studienbeihilfe sehr wichtig, und wir haben uns gefreut, dass unsere Forderung endlich umgesetzt wurde. Von welcher Regierungspartei das kommt, ist mir ziemlich egal. Trotzdem muss man sagen, dass die Studienbeihilfe insgesamt noch viel zu niedrig ist. Derzeit müssen die Bezieherinnen und Bezieher trotz Beihilfe nebenher arbeiten, weil die Summen zum Überleben nicht ausreichen. Die Daten zeigen: Wer neben der Uni über 13 Wochenstunden arbeiten muss, hat zu wenig Zeit für das Studium in der Regelzeit. Durch Studienverzögerungen wird wiederum das Anrecht auf die Beihilfe gefährdet. Wir brauchen also eine deutliche Erhöhung des Sockels, damit das System wirklich funktionieren kann. Außerdem wurde die Zuverdienstgrenze der Eltern, die für die Höhe der Studienbeihilfe maßgeblich ist, leider nicht valorisiert.

Beim Medizin-Aufnahmetest hätten jene einen Vorteil, die aus reichen Akademikerhaushalten stammen, argumentiert ÖH-Chefin Nina Mathies. Regine Hendrich

STANDARD: Sie beklagen den zunehmenden Leistungsdruck für Studierende. Doch im Vergleich mit anderen Ländern ist das Studienrecht sehr liberal: Studierende haben vier Prüfungsantritte, niedrige oder keine Gebühren, keine Fristen für die Abschlussarbeiten.

Mathies: Es ist ein bisschen schwierig, nur diese Werte herauszugreifen. Die Studiensysteme sind grundverschieden, der Zugang zum Studium funktioniert in anderen Ländern zum Teil ganz anders. Was auf jeden Fall in Studien gezeigt wurde, ist, dass das mentale Wohlbefinden der Studierenden durch Pandemie und die Teuerungskrise stark gelitten hat. Und wenn dann noch neue Maßnahmen wie eine Mindeststudienleistung eingeführt werden, verschärft das den psychischen Druck – gerade für Studierende, die viel arbeiten müssen oder Betreuungspflichten haben. Aber schon klar: Wer das Glück hat, sich nur aufs Studium fokussieren zu können, für den ist es bei uns nicht sonderlich stressig.

STANDARD: Die ÖH ist gegen alle Zugangsbeschränkungen. Fürchten Sie nicht, dass die Bedingungen katastrophal wären, wenn man etwa in Medizin den Aufnahmetest abschafft und sich die Studierendenzahlen verzehnfachen?

Mathies: Klarerweise muss das ein langfristiger Prozess sein. Ich will nicht, dass der Med-AT von heute auf morgen abgeschafft wird, das wäre illusorisch. Aber der Test ist keine faire Art, über Studienplätze zu entscheiden. Es haben jene einen Vorteil, deren Eltern selbst Ärzte beziehungsweise Akademiker sind oder die sich einen teuren Vorbereitungskurs leisten können. Der Test filtert nicht die heraus, die am besten für Medizin geeignet sind.

STANDARD: Die Rektoren argumentieren, der Test lasse jene bestehen, die danach erfolgreich studieren. Tatsächlich wurde seit der Einführung die Drop-out-Quote in Medizin massiv reduziert, fast alle studieren fertig.

Mathies: Ja, wenn man die Hürde des Med-AT überwunden hat, dann studiert man auch fertig, weil man die schwierigste Prüfung schon hinter sich hat. Das Problem bleibt aber, dass viele Interessierte von vornherein kaum Chancen haben, den Med-AT zu schaffen, weil er laut allen Erhebungen sozial sehr selektiv ist. Insgesamt brauchen wir gesellschaftlich mehr Investitionen für ein gutes Gesundheitswesen und parallel eine Erhöhung der Studienplätze an den Unis.

STANDARD: Wer den Test nicht schafft, kann mit viel Geld an einer Privatuni Medizin studieren. Wie stehen Sie als Sozialistin zum wachsenden Sektor privater Hochschulen?

Mathies: Ich bin nicht gegen Privatunis. Es würde auch keinen Sinn ergeben, sich einem etablierten Teil unserer Hochschullandschaft entgegenzustellen. Wir sind in gutem Austausch mit der Privatuniversitätenkonferenz. Man muss sich bei jeder Uni ansehen, wie dort mit Studierenden umgegangen wird. Hohe Kosten, die Studierende bezahlen müssen, finde ich natürlich nie gut. An manchen Privatunis sind das mittlerweile horrende Summen, das ist aus meiner Sicht ein Unding. (Theo Anders, 8.10.2023)