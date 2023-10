Der Wechsel vom Kindergarten in die Volksschule oder von der Volksschule in die weiterführende Schule ist ein wichtiger Wendepunkt im Leben des Nachwuchses. Schließlich werden hier mitunter wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Jedes Jahr bietet der Tag der Wiener Schulen Eltern und Kindern die Möglichkeit, vor dem Schuleintritt oder Schulwechsel diverse Bildungseinrichtungen zu besuchen, um sich ein Bild davon zu machen und eine gute Wahl treffen zu können. Heuer findet dieser Tag der offenen Tür, an dem sich mehr als 700 Wiener Schulen beteiligen, am 11. Oktober statt. Zusätzlich bieten viele Schulen die Möglichkeit, einen individuellen Termin zu vereinbaren, um sich die jeweilige Schule zeigen zu lassen und einen Eindruck davon zu erhalten.

Inhaltliche, pädagogische, aber auch pragmatische Überlegungen spielen bei der Schulwahl eine Rolle. Getty Images/iStockphoto/LeManna

Was macht eine gute Schule aus?

An Gelegenheiten, sich ein Bild von den infrage kommenden Schulen zu machen, herrscht also kein Mangel. Die Frage, die jede Familie für jedes Kind beantworten muss, ist jedoch jene, nach welchen Gesichtspunkten man sich für die individuell passende Schule entscheidet. Zwei Kriterien werden für gewöhnlich auch von offizieller Seite herangezogen, falls die Plätze an einer Schule knapp sind: die Nähe zum Wohnort sowie die Frage, ob bereits Geschwisterkinder dieselbe Bildungseinrichtung besuchen. Abgesehen davon gibt es aber noch diverse andere Gesichtspunkte zu berücksichtigen, etwa die unterschiedlichen Betreuungszeiten und -formen, die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und die pädagogischen Konzepte der Schulen.

Möglicherweise bietet eine potenziell interessante Schule ein spezielles Angebot oder Förderungen in bestimmten Bereichen, von denen das Kind besonders profitieren könnte. Manchmal ist ein gewisser Ruf, der einer Schule vorauseilt, nicht ganz unerheblich. Vielleicht kennt man bereits Lehrpersonal und wüsste sein Kind dort in den besten Händen. Auch welche Schule die Freundinnen und Freunde besuchen werden, kann (vor allem für das Kind) ein relevanter Faktor bei dieser Entscheidung sein. Und wenn man seine Wahl nach einer eingehenden Begutachtung diverser Schulen getroffen hat, geht das Hoffen los: Dass das Kind einen Platz an der Wunschschule erhält, ist nämlich nicht garantiert und wird im Zweifel nach den genannten Faktoren der Wohnsitznähe und etwaiger Geschwisterkinder entschieden.

Wie haben Sie das entschieden?

Auf welche Faktoren haben Sie bei der Wahl der Schule Ihres Kindes besonderen Wert gelegt – und sah Ihr Kind das ähnlich wie Sie? Was war letztlich ausschlaggebend dafür, wie Sie diese Entscheidung getroffen haben? Wie viele Schulen hatten Sie in der engeren Wahl? Haben Sie den Tag der Wiener Schulen besucht – und was waren dabei Ihre Eindrücke? Berichten Sie im Forum und helfen Sie anderen Eltern bei der Entscheidungsfindung! (Daniela Herger, 4.10.2023)