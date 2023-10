Im September hat Apple neben dem iPhone 15 auch neue Versionen der Apple Watch, darunter der Apple Watch Serie 9, vorgestellt. Sie ist aktuell in Österreich für 449 Euro erhältlich und soll unter anderem durch stärkere Leistung, mehr Funktionen und ein helleres Display überzeugen. Doch kann sie auch jemanden bekehren, der seit Jahren auf eine robuste und langlebige, dafür aber recht hässliche Sportuhr setzt? Ich gehöre dieser Kategorie Mensch an, meine Garmin Instinct ist seit Jahren mein täglicher Begleiter und ich habe sogar in einer Kolumne ausführlich beschrieben, warum das so ist: Sie macht, was sie soll, ganz ohne Schnörkel, und der Akku hält eine gefühlte Ewigkeit. Höchste Zeit also, diese Werte im STANDARD-Test jenen der Apple Watch Serie 9 gegenüberzustellen.

Design

Über Geschmack lässt sich freilich gut streiten, aber in dieser Hinsicht mache ich mir keine Illusionen: Die Garmin Instinct ist auf der Hässlichkeitsskala bereits derart außerhalb des messbaren Bereichs, dass sie am anderen Ende fast schon wieder herauskommt. An guten Tagen bezeichne ich das Design aus Plastikgehäuse und Gummiband mit dem monochromen, pixeligen Display als "eklektisch" und platziere es gedanklich in Sci-Fi-Franchises wie der alten "Battlestar Galactica"-Serie. Fakt ist aber: Auf einer feinen Abendveranstaltung zieht man damit auch schon mal irritierte Blicke auf sich.

Wie hässlich kann eine Uhr sein? Garmins Antwort: Ja. Der Standard/Stefan Mey

Apple befindet sich am anderen Ende der Skala, hier wurde viel Wert auf Äußeres gelegt. Das beginnt bei dem Retina-Display mit den charakteristischen abgerundeten Ecken und dessen Helligkeit, die laut Hersteller bis zu 2.000 Nit bietet. Zwar konnte ich selbst bei einer Messung mit einem Luxmeter bei maximaler Helligkeitsstufe nur höchstens 1.000 Nit messen, doch das ändert nichts daran, dass das Display auch bei starker Sonneneinstrahlung gut lesbar bleibt. Nicht groß erwähnt werden muss wohl, dass die Helligkeit des E-Ink-Displays der Garmin Instinct kaum messbar ist, dafür dieses Display aber auch unter hellster Sonneneinstrahlung so gut lesbar ist wie jenes eines Amazon Kindle.

Unboxing der Apple Watch Serie 9. Der Standard/Stefan Mey

Hinzu kommt, dass die Apple Watch mit zwei Hardwareelementen zur Steuerung der Applikationen auskommt: einer Menütaste und der digitalen Krone, die an die Kronen herkömmlicher Armbanduhren angelehnt ist. Damit lässt sich durch die Apps navigieren oder zum Beispiel der Wecker stellen. Ansonsten lässt sich die Apple Watch Series 9 auch via Touchscreen oder per Siri-Spracheingabe steuern.

Wie auch bei vorherigen Modellen sind auch diesmal wieder die Armbänder der Apple Watch austauschbar. In diesem Kontext wurde auch die Kooperation mit dem Luxushersteller Hermès verlängert, hier zahlt man für eine Apple Watch Series 9 mit entsprechenden Armbändern aber vierstellige Beträge.

Akkulaufzeit

Die Unterschiede bei den Displays sind zugleich der Grund für die massiven Unterschiede in der Akkulaufzeit. So kommt meine ältere Garmin Instinct mit ihrem stromsparenden E-Ink-Display auf zwei Wochen Akkulaufzeit, neuere Modelle mit integrierten Solarzellen schaffen sogar 40 Tage. Fitnessbänder wie die zuletzt vorgestellte Fitbit Charge 6 kommen auf sieben Tage.

Die Einrichtung der Apple Watch Serie 9 erfolgt via iPhone. Der Standard/Stefan Mey

Apple selbst gibt die Akkulaufzeit der Apple Watch Serie 9 mit 18 Stunden an, wenn die Uhrzeit 90-mal gelesen wird, 90 Benachrichtigungen eingehen, die Apps 45 Minuten genutzt werden sowie 60 Minuten trainiert und dabei Musik gehört wird. Im Test konnte dieser Zeitraum übertroffen werden: Mit deutlich sparsamerer Nutzung – vor allem weniger Benachrichtigungen und keinem Musikkonsum – und mittlerer Displayhelligkeit musste ich erst nach 24 Stunden laden.

Das Aktivieren des Stromsparmodus bewirkt außerdem, dass das Display zusätzlich standardmäßig ausgeschaltet ist und sich erst wieder einschaltet, wenn es etwa durch eine Bewegung des Handgelenks aktiviert wird. Auf diese Weise kam ich im Test sogar auf 48 Stunden, wiewohl sich am Ende dieses Zeitraums ein noch sparsamerer Modus aktivierte, bei dem etwa die Sensoren seltener messen und Nachrichten verzögert zugestellt werden. Verbesserungsvorschlag: Apple sollte es ermöglichen, dass das Herunterschrauben auf ein Nit Helligkeit ebenso händisch eingestellt werden kann wie die Bildwiederholungsrate, was weiteres Stromsparen ermöglichen könnte. Ein Hertz reicht nämlich genau aus, um einen Sekundenzeiger akkurat darzustellen.

Im aktuellen Zustand wird man mit einer normalen Nutzung aber nicht drum herum kommen, die Apple Watch Serie 9 einmal pro Tag zu laden. Dies geschieht mit einem Ladekabel, das am einen Ende einen USB-C- und am anderen Ende einen magnetischen, proprietären Anschuss hat – das ist aber keine Eigenheit von Apple alleine, auch andere Hersteller kochen hier ihr eigenes Süppchen. Im Test ausprobiert und für praktisch befunden: Über den USB-C-Anschluss lässt sich das Ladekabel auch mit aktuellen iPhones oder auch Android-Smartphones verbinden, um die Smart Watch über selbige zu laden.

Watch Faces

Ein Vorteil von Smartwatches mit ihren bunten Displays ist die Möglichkeit, den Startscreen ansprechend zu gestalten. Mit seinem starken Fokus auf schickes Design hat Apple das schon in der Vergangenheit mit "Watch Faces" gut hinbekommen, bei denen auf Wunsch entweder diverse Trainingsdaten angezeigt werden oder man Bilder aus der eigenen Galerie als Hintergrund verwenden kann. Fun Fact: In der gesamten Auswahl habe ich kein einziges Watch Face gefunden, das mir den Akkustand der Uhr auf dem Startscreen anzeigt. Wer diesen schnell prüfen will, der muss sich ein entsprechendes Widget auf den Startscreen des iPhones legen.

Snoopy ist eindeutig eines der Highlights in diesem Test. Der Standard/Stefan Mey

Zu den neuen Watch Faces gehören nun "Palette", bei dem sich die Farbe des Zifferblatts mit der Zeit verändert, und "Solar Analog", bei dem sich die Darstellung basierend auf der Position der Sonne ändert, sowie ein neues Erscheinungsbild in Kooperation mit Nike, das eher auf eine sportliche Darstellung setzt. Das Highlight unter den neuen Watch- Faces ist aber wohl "Snoopy": Mit jeder Bewegung des Handgelenks gibt es hier eine putzige Animation des beliebten Comic-Hunds, was besonders bei Kindern im Test recht gut angekommen ist.

Sensorik

Es ist auch möglich, sich auf der Startseite den Puls anzeigen zu lassen, was bei Garmin-Usern wiederum für ratloses Kopfschütteln sorgt. Denn während ich es bei meiner Sportuhr gewohnt bin, meinen aktuellen Puls jederzeit in Echtzeit ansehen zu können, misst die Apple Watch Serie 9 im Normalbetrieb nur alle paar Minuten und kann daher nur punktuelle Einblicke in die Vergangenheit geben. Wer den Puls in Echtzeit sehen möchte, der muss dafür ein Training oder die Pulsmesser-App starten.

Die Apple Watch Serie 9 kann auch die Lautstärke der Umgebung messen. Der Standard/Stefan Mey

Ansonsten ermöglicht es die aktuelle Apple Watch wie ihre Vorgänger, ein EKG zu aktivieren und somit etwa Vorhofflimmern zu erkennen – an mehreren Stellen wird allerdings explizit darauf verwiesen, dass das EKG keine Herzinfarkte erkennt. Auch das Messen von Blutsauerstoff ist möglich. Was seltsam ist: Die Uhr hat zwar ein Thermometer zum Messen der Temperatur am Handgelenk integriert, dieses misst aber nur während des Schlafs. Das kriegen andere Anbieter – wie etwa Withings mit der Scan Watch 2 um 350 Euro – bereits hin, hier wird 24/7 gemessen.

Ein Kompass hilft wiederum bei der Orientierung bei Wanderungen, wiewohl auch GPS mit an Bord ist und sich auch Apple Maps und Google Maps mit der Uhr koppeln lassen. Ebenso ist ein Altimeter zur Höhenmessung bei Wanderungen nützlich, den gibt es bei Apples schicker Smartwatch ebenso wie bei herkömmlichen Sportuhren.

Trainings und Achtsamkeit

Zum Standardrepertoire von Smartwatches und Sportuhren gehört es, diverse Sportarten zu tracken, die anschließend in den begleitenden Smartphone-Apps analysiert werden können. Dies funktioniert auch problemlos, bei einer Wanderung wurde etwa unter anderem die zurückgelegte Strecke auf einer Karte dargestellt. Die entsprechenden GPX-Dateien können übrigens auch exportiert werden, um sie etwa anderen Wanderern zur Verfügung zu stellen oder im eigenen Blog einzubinden, eine Anleitung gibt es unter diesem Link.

Yoga oder wandern? Die meistgenutzten Sportarten schaffen es an den Anfang der Liste. Der Standard/Stefan Mey

Deutlich unspektakulärer verläuft das Tracken der morgendlichen Yoga-Session, hier werden neben der Zeit auch die vermutlich verbrannten Kilokalorien angezeigt. Und wer in stressigen Phasen noch Zeit zum Fahrradfahren findet, der oder die kann sich über Neuerungen bei dieser Sportart freuen: Dementsprechende smarte Accessoires können nun – falls vorhanden – per Bluetooth mit der Apple Watch gekoppelt werden. Außerdem kann frau ihren Zyklus tracken, wenn sie denn möchte.

Der Gemütszustand lässt sich in Watch OS 10 protokollieren. Der Standard/Stefan Mey

Neu in Watch OS 10 ist außerdem eine Funktion im Bereich der mentalen Gesundheit: Es kann eine Art Tagebuch geführt werden, in dem man regelmäßig den eigenen Gemütszustand und die Gründe für selbigen protokolliert. Dies soll zu einer entsprechenden Bewusstseinsbildung für das eigene Wohlbefinden führen. Ebenfalls möglich sind Atemübungen zur Entspannung und die Möglichkeiten, sich von der Uhr einen Denkanstoß liefern zu lassen, über den man eine Minute reflektiert.

Das iPhone mit der Apple Watch suchen

Nicht groß der Rede wert ist wohl auch, dass die Apple Watch Serie 9 wie die meisten Geräte dieser Art Mitteilungen des begleitenden Smartphones anzeigen und die Musikwiedergabe steuern kann. Ist im eigenen Haushalt ein Homepod vorhanden, so soll die Apple Watch Serie 9 die dort abgespielten Songs anzeigen können, wenn man sich dem smarten Lautsprecher nähert. Mangels Homepod im eigenen Haushalt konnte diese Funktion aber nicht getestet werden.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, ein verlegtes iPhone mit der Apple Watch Serie 9 zu finden. Dies funktioniert zwar auch mit einer Garmin Instinct, sofern die beiden Geräte per Bluetooth miteinander verbunden sind. Allerdings macht bei der Garmin-Lösung das Smartphone nur mit einem lauten Läuten auf sich aufmerksam, bei Apple wird auf dem Watch-Display auch die Entfernung zum iPhone und die Richtung angezeigt, wenn man sich nahe genug am Zielgerät befindet. Das ist praktisch, verlassen sollte man sich darauf aber nicht: in einem Freizeitpark konnte ich meine rund 100 Meter entfernte Frau samt iPhone mit der Apple Watch nicht ausfindig machen, hier hieß es, dass das iPhone nicht gefunden werden konnte.

Double Tap und Siri: Kontaktlose Steuerung

In abgewandelter Version bereits zuvor in den Barrierefreifunktionen verfügbar, wird Apple im Lauf des Oktobers außerdem "Double Tap'" ausrollen. Hier ist es möglich, Funktionen wie das Beantworten von Anrufen, das Navigieren durch Menüs, das Starten und Pausieren von Timern und Stoppuhren oder das Aufnehmen eines Fotos mit dem iPhone zu aktivieren, indem man zwei Finger aneinander tippt. Zum Zeitpunkt des Schreibens war diese Funktion noch nicht für die breite Masse verfügbar, bei einem Hands-on vor Ort in Cupertino konnte ich es aber bereits ausprobieren – und attestiere, dass es gut funktioniert.

Wer auch vor der Verfügbarkeit von Double Tap beim Kochen nicht mit fettigen Fingern das schicke Display besudeln möchte, der kann auf eine andere Form der kontaktlosen Steuerung zugreifen: die Sprachsteuerung über Apples Smart Assistant Siri. Dieser kann schon jetzt auf Sprachbefehl zum Beispiel das Wetter ansagen oder einen Timer stellen. Bis Jahresende soll es – vorerst in Englisch und Mandarin – außerdem möglich sein, via Siri diverse Gesundheitsdaten aus der Health-App abzurufen. So gibt sich der Assistant auf die Frage "Wie war meine Körpertemperatur letzte Nacht?" derzeit noch ratlos – das dürfte sich aber bald ändern.

Hohes Mitteilungsbedürfnis

Und schließlich mischt sich die Apple Watch noch in allerlei Lebensbereiche ein, wo eine Sportuhr etwa schweigen würde. So wird es von Apple etwa bereits als "Training" bezeichnet, wenn man eine Busstation per pedes anstatt fahrend zurücklegt. Darüber können Garmin-User freilich nur müde lächeln: Für uns ist nur ein Training ein Training, da redet man nichts schön. Und auch, dass die Apple Watch bereits bei kurzen Spaziergängen das Aufzeichnen einer sportlichen Aktivität vorschlägt, sorgt bei Sportuhr-Besitzern für verwirrtes Kopfschütteln: Das ist für uns kein Sport, das ist Alltag.

Werden entsprechende Funktionen aktiviert, so benachrichtigt die Apple Watch auch bei vielen anderen Dingen. Dazu gehört etwa, dass Workaholics daran erinnert werden, regelmäßig aufzustehen. Auch das Waschen der Hände kann die Uhr – was vor allem in der Grippesaison praktisch sein dürfte – an den Handbewegungen erkennen, protokollieren und anschließend dafür loben. Schade nur, dass die Erkennung im Test nicht immer einwandfrei funktionierte und den Modus zum Beispiel auch beim Geschirrwaschen startete.

Eine integrierte Dezibel-App soll zudem warnen, wenn es in der Umgebung zu laut wird, um Gehörschäden zu meiden. Auch hier ist aber gut gemeint nicht unbedingt gut gemacht: Dass es samstags in einem Pub mal lauter werden kann, das versteht sich von selbst. Mein Bier lasse ich mir aber trotzdem nicht nehmen.

Fazit: Schöne Welt, die zu schnell leer ist

Nun schulde ich Ihnen, geschätzte Leserschaft, nach über 14.000 Zeichen eigentlich eine klare Antwort auf jene Frage, die ich im Titel dieses Artikels formuliert habe – und muss Sie leider enttäuschen: Eine eindeutige, einfache Antwort gibt es nicht. Nach wie vor gilt nämlich, dass eine Sportuhr mit deutlich längerer Akkulaufzeit überzeugen kann und so gut wie alle Funktionen bietet, die im Alltag einer Smartwatch genutzt werden: Schritte zählen, Trainings aufzeichnen, Benachrichtigungen erhalten, vielleicht noch die Musikwiedergabe steuern oder einen Timer stellen.

Wer hingegen bereit ist, jeden Tag ein weiteres Gadget an ein Ladegerät anzuschließen, der bekommt dafür auch ein paar Funktionen mehr, allem voran den Zugriff auf eine wachsende Bibliothek an Apps und auf einen Smart Assistant, dessen Rolle in den kommenden Monaten noch aufgewertet wird. Ganz zu schweigen freilich von der Frage des Designs. Aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache. (Stefan Mey, 7.10.2023)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Die Apple Watch Serie 9 und das dazu passende iPhone 15 wurden von Apple für einen begrenzten Zeitraum zu Testzwecken zur Verfügung gestellt.