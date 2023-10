In den letzten Jahren dominierten Kräne die Skyline österreichischer Ballungsräume. Angesichts hoher Baukosten, gestiegener Zinsen und erschwerter Rahmenbedingungen für Wohnungskäufer, einen Kredit zu erhalten, überlegen sich Bauträger derzeit den Spatenstich aber zweimal. Viele warten lieber auf bessere Zeiten. Andere werden langsam nervös.

Manche Fachleute befürchten angesichts der neuen Situation, dass in den kommenden Jahren die Wohnungen knapp werden – und die Preise noch einmal steigen. Derzeit spricht die Preisentwicklung aber – noch – eine andere Sprache. In den Keller krachen die Preise zwar nicht. Laut einer Analyse von Remax von vor wenigen Tagen sind die Durchschnittspreise österreichweit aber seit 2015 erstmals nicht gestiegen, sondern gefallen, in Wien waren es im Schnitt 3,6 Prozent.

Und auch eine konkrete Erhebung der Bauträgerdatenbank Explorea im Auftrag der Wirtschaftskammer, in die Wohnprojekte ab einer Größe von fünf Einheiten einfließen, gibt vorerst Entwarnung. Ganz so dramatisch wie befürchtet dürfte die Bautätigkeit in den kommenden Jahren nicht einbrechen.

Viele Wohnungen in Wien-Donaustadt

So wurde die Prognose auch für heuer nach oben korrigiert: Insgesamt 44.500 Wohneinheiten werden im ganzen Land fertig, das sind um 800 mehr als ursprünglich erwartet – und damit liegt man auch nur knapp unter dem Rekordwert des Vorjahres. Auf Wien entfallen davon 17.100 Einheiten, das wären sogar mehr als im Vorjahr. "Den Einbruch, der in der Branche kursiert, können wir auf Basis unserer Zahlen nicht feststellen", sagte Alexander Bosak von Exploreal bei der Präsentation der Zahlen.

Sinken wird die Wohnungsproduktion aber auf jeden Fall. 2024 dürften dann nach derzeitigem Stand nur noch rund 41.000 Wohneinheiten fertig, knapp 15.000 davon in Wien. Auch für 2025 wurde die Prognose auf österreichweit fast 36.000 Wohneinheiten korrigiert, also um 1.100 mehr als zuletzt angenommen. 13.800 davon entfallen auf Wien, wo die Bautätigkeit besonders in der Donaustadt hoch ist. In Niederösterreich befürchtet Johannes Wild, Sprecher der Niederösterreich-Sparte des Fachverbands, einen Neubaurückgang um 1.000 Einheiten im kommenden Jahr.

Ab 2025 könnten die Zahlen dann wieder steigen. Rund drei Viertel des Wohnungsbaus werden in Wien mittlerweile von gewerblichen Bauträgern gestemmt. Insgesamt, so die Schlussfolgerung bei Exploreal, kommen auch 2023 mehr Wohnungen auf den Markt, als neue Haushalte gegründet werden. Der Durchschnittspreis für eine Bauträgerwohnung liegt in Wien aktuell bei 430.000 Euro. Der Preis ist im Vergleich zur letzten Erhebung im Vorjahr zwar gleich geblieben – allerdings bekommt man dafür mittlerweile um drei Quadratmeter weniger Wohnfläche, nämlich nur noch 63 Quadratmeter.

Aussetzen der Kreditregeln

Alles in Butter am Immobilienmarkt? Michael Pisecky vom Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder widerspricht: „Das derzeitige Wohnraumangebot kann sehr schnell wieder in einen Mangel kippen, wenn jetzt nicht gegengesteuert wird", sagte er beim Pressegespräch. Die Delle beim Neubau sei zwar nicht so groß wie gedacht, allerdings würden nicht alle Projekte, die geplant sind, am Ende auch gebaut.

Immerhin gebe es aber seit dem Sommer wieder eine stärkere Nachfrage an Eigentumswohnungen. Diese sei im ersten Quartal dank strengerer Kreditvergabe-Richtlinien fast vollständig zum Erliegen gekommen. Jene Wohnungssuchende, die ausreichend Eigenmittel haben, bisher aber auf ein stärkeres Sinken der Preise gehofft und daher zugewartet haben, würden nun aber wieder kaufen.

Zwei Drittel der Käuferinnen und Käufer würden aber für die Traumimmobilie eine Finanzierung benötigen, daher müssen sie die strengen Kreditvergaberichtlinien – etwa was die monatliche Belastung des Haushaltseinkommens angeht – erfüllen. Der Immo-Fachverband fordert daher weiterhin ein Aussetzen der strengen Kreditregeln. Ein Aussetzen oder auch nur eine Änderung wurde vom Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) aber bei einer Sitzung am Montag nicht empfohlen. (zof, 3.10.2023)