Wie geht es den sogenannten Young Carers mit ihrer Rolle und ihren kranken Eltern? – Doku von Andrea Eder in "Kreuz & Quer" in ORF 2

Sie sei acht gewesen, als sie erfahren habe, dass ihr Papa krebskrank sei. "In der Schule war ich sofort die Außenseiterin", sie sei nicht oft bei Geburtstagsfeiern dabei gewesen, hat nicht bei anderen übernachtet. Ihr war wichtiger, zu Hause bei ihrem Vater zu sein, erzählt Chiara-Marie Müller. Inzwischen ist sie 17 und berichtet in der Dokumentation "Pflegende Kinder" von Andrea Eder – zu sehen im Rahmen von "Kreuz & Quer" am Dienstag um 22.35 Uhr in ORF 2 –, wie es ihr mit der Krankheit ihres Vaters ging, und auch, wie es für sie war, wenn er zwischen den Krankenhausaufenthalten zu Hause betreut wurde. Auch Chiara hat damals mit acht Betreuungsaufgaben übernommen, sie hat mitgeholfen, Beistand geleistet.

Zähne putzen, umsetzen, waschen, Medikamente verabreichen und auch psychologische Unterstützung, etwa 43.000 Kinder und Jugendliche, Young Carers, übernehmen solche Aufgabe in Österreich, unbezahlte Care-Arbeit, die ihr Leben prägt.

Hilfe und Angst

"Ich glaube, dass vielen Familien sehr bewusst ist, dass das, was sie machen, nämlich dass ihre Kinder selber Pflegeverantwortung übernehmen, etwas ist, das gesellschaftlich nicht erwünscht ist", sagt Martin Nagl-Cupal, er ist Leiter des Instituts für Pflegewissenschaften und beschäftigt sich schon länger mit der Situation der Young Carers. Das Thema sei früher kontroversiell diskutiert worden, "lange Zeit war man ungläubig und hat gesagt: So etwas gibt es doch nicht! Nicht in einem Sozialstaat wie Österreich", erzählt der Nagl-Cupal, aber mittlerweile sei ein Bewusstsein für das Thema da. Das Phänomen der pflegenden Kinder komme in allen gesellschaftlichen Gruppen vor, betreffe hauptsächlich Mädchen.

Fabienne hilft ihrem Papa Martin, der an MS erkrankt ist, beim Essen. Foto: ORF/Posch TV Filmproduktion/Ursula Merzeder

Die Teenager Denise und Fabienne unterstützen gemeinsam mit ihrer Mama den an multipler Sklerose erkrankten Vater. Als Belastung sehen sie diese Betreuung nicht, "es ist für mich mittlerweile normal, ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen", sagt Denise. Damit die Mutter nicht so belastet ist, hilft auch Fabienne mit, "ob das gut oder schlecht ist – darüber denke ich gar nicht nach", sagt Fabienne. "Ich brauche die Kinder wie einen Strohhalm", sagt der Papa, "sie bringen Schwung rein". Ohne sie würde es nicht gehen. Die beiden müssen immer mehr mithelfen. Einen Tag in der Woche verbringt er im MS-Tageszentrum der Caritas Socialis. Hier trifft er andere Betroffene zum Austausch. Eine große Angst der beiden Mädchen: dass der Vater in ein Pflegeheim ziehen müsste. Bevor das passiere, würden sie versuchen, noch mehr zu helfen.

Denise beim Zähneputzen mit ihrem Papa. Foto: ORF/Posch TV Filmproduktion/Ursula Merzeder

Ramona Rosenthal, Direktorin des Tageszentrums, kennt die Familie schon lange, sie ist auch Ansprechpartnerin für Angehörige. Oft sei Familien gar nicht bewusst, dass die Kinder Pflege- oder Care-Arbeit leisten. Für die Kinder selber sei das oft eine Normalität. Beratung gebe es meist für erwachsene Angehörige, auf unter 18-jährige Young Carers werde ein bisschen vergessen. Es sei oft ein schmaler Grat innerhalb einer gesunden Eltern-Kind-Familie und "kippt dann, wenn es für die Kinder eine Verpflichtung und eine Belastung wird".

Recht auf Spiel und Spaß

Problematisch werde es dann, wenn Kinder und Jugendliche Aufgabe übernehmen, "die nicht ihrem Alter und nicht ihrem Entwicklungsstand entsprechen", sagt Nagl-Cupal. Das heiße aber nicht, das Young Carers zwangsläufig belastet sind. Es gehe darum, wie resilient Kinder auch gegen diese Einflüsse sind und wie gut sie es schaffen, trotzdem allem ein normales Kind zu sein und zu bleiben. Man müsse die Kinder unterstützen, damit sie ihre Kinderrolle möglichst gut ausleben könnten. Nagl-Cupal: "Kinder haben ein Recht auf Entwicklung, Partizipation, Schutz und auch das Recht auf Spiel und Spaß."

Emmas Mama hat eine psychische Erkrankung. "Manchmal bin ich da und helfe, wenn meine Mama keine Zeit hat oder schlechte Laune, mache die Wäscher, räume das Wohnzimmer oder die Küche auf", erzählt die 12-Jährige. Sie fühle sich oft nicht gut, weil sie nicht wisse, was sie tun könne, wenn ihre Mama traurig sei.

Michaela Jirgal ist Sozialarbeiterin. sie ist der Ansicht, dass Eltern mit psychischen Erkrankungen Angst hätten, was mit den Kindern passiere, ob sie ihnen weggenommen würden. Aber eine psychische Erkrankung heiße nicht, dass das etwas mit der Elternschaft zu tun haben müsse. Das Vorurteil, dass jemand, der psychisch krank sei, sich nicht um die Kinder kümmern könne, sei nicht der Fall. Denn, so Jirgal, "wieso soll jemand, nur weil er psychisch krank ist, nicht Liebe, Zuwendung, Fürsorge geben können?"

Kunst als Ventil

Emma tut es gut, Zeit auch mit anderen außerhalb der Familie zu verbringen. Bei einer ehrenamtlichen Patin, die sie einmal in der Woche besucht, kommt sie auf andere Gedanken. "Diese Tage sind für mich wichtig, weil ich dann Zeit für mich und meine Patenfamilie habe", sagt Emma.

Für Chiara war es unter anderem die Kunst, die ihr während der Krankheit ihres Vaters geholfen hat. "Mit dem Zeichnen konnte ich mich in eine andere Welt beamen", sagt sie, "in eine Welt, in der ich jetzt gerne wäre." Ihr Vater gilt seit 2022 als geheilt. Sie ist stolz auf das, was sie bewältigt hat: "Das ist ein Teil von mir, es war Alltag, dass ich ihm geholfen habe. Es hat dazugehört." (Astrid Ebenführer, 3.10.2023)