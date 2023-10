Betrugsvorwürfe Trump attackiert Richter und Staatsanwältin: "Dieser Prozess ist eine Schande"

Donald Trump sitzt erneut auf der Anklagebank – diesmal geht es in einem Zivilprozess in New York um Betrugsvorwürfe. Zum Auftakt attackierte der frühere US-Präsident den zuständigen Richter und die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York scharf