Unter Studierenden ist das Schlagwort "Impostor-Syndrom" derzeit verstärkt zu hören. Um eine Krankheitsdiagnose handelt es sich dabei nicht. Heribert Corn

Ich glaube dann immer, die Leute lügen mich an", sagt Toni. Egal, ob es Spitzennoten oder Lob für gute Leistungen im Philosophiestudium sind: "Ich kann das Lob einfach nicht annehmen."

Mit solchen Erlebnissen ist Toni (Name von der Redaktion geändert) nicht allein. Für das Phänomen hat sich der Begriff des "Impostor-Syndroms" eingebürgert – zu Deutsch "Hochstaplersyndrom". Betroffene können Erfolge nicht anerkennen und zweifeln an der Berechtigung jedes Kompliments. Im Alltag treibt sie die Angst um, eines Tages als Betrüger entlarvt zu werden.

Unter diesem Denkmuster leiden insbesondere Personen, die leistungsstark sind. Studierende bereiten sich etwa lange auf eine Prüfung vor, empfinden aber keine Befriedigung, wenn sie reüssieren. Sie reden sich stattdessen ein, es wären eben leichte Aufgaben gewesen oder sie hätten schlichtweg Glück gehabt. Die eigene Leistung hat plötzlich scheinbar nichts mehr mit einem selbst zu tun.

Auch in der Arbeitswelt hören die Bedenken nicht auf. Einen Praktikumsplatz ergattert zu haben beschreibt Toni so: Als nichtbinäre Person mit Migrationshintergrund habe sich in ihrem Kopf sofort der Gedanke festgesetzt: "Die wollten mich ja nur, um die Diversitätsquote zu erfüllen."

Lange Vorgeschichte

Das Hochstaplersyndrom wurde erstmals 1978 von zwei US-amerikanischen Psychologinnen bei erfolgreichen Frauen festgestellt. Mittlerweile ergäben Studien, dass derartige Phänomene in allen gesellschaftlichen Gruppen vorkommen, erklärt die Psychologin Kathrin Wodraschke. Menschen, die in ihrem Leben Diskriminierung verspüren mussten, hätten aber ein erhöhtes Risiko.

Erfahrungen mit Ausgrenzung habe sie schon in der Volksschule gemacht, erzählt Parnia. Die 21-Jährige führt den Ursprung ihrer Leidensgeschichte auf die Schulzeit zurück: Sie habe sich stets gegen rassistische Bemerkungen wehren müssen und sei daher als streitsüchtig und sensibel abgestempelt worden. Ihr sei unterschwellig eine verheerende Botschaft vermittelt worden: Sei froh, dass du überhaupt hier sein darfst.

WU-Studentin Parnia sieht in rassistischen Bemerkungen eine Quelle anhaltender Selbstzweifel. Jonas Höschl

Mittlerweile studiert Parnia an der Wiener Wirtschaftsuni (WU). Die Vorstellung vom "klassischen" Bild des weißen, männlichen und wohlhabenden WU-Studenten schüchtere sie als Arbeiterkind gehörig ein, sagt Parnia.

Keine geregelte Diagnose

Bei der Verknüpfung solcher Beobachtungen mit dem Begriff des "Hochstaplersyndroms" sei allerdings Vorsicht geboten, betont Expertin Wodraschke. Sie ist stellvertretende Leiterin der psychologischen Studierendenberatung in Wien – einer Anlaufstelle, an die sich Studierende kostenlos wenden können. Eine genaue wissenschaftliche Definition des Phänomens existiere nicht, sagt Wondraschke. Daher würden auch keine entsprechenden Diagnosen als psychische Erkrankung gestellt, obwohl der Zusatz "Syndrom" das nahelege.

Dennoch kann die Psychologin dem Trend, wonach das Wort derzeit verstärkt in Studierendenkreisen zu hören ist, auch etwas Positives abgewinnen: Es zeige, dass sich junge Menschen aktiv mit Selbstzweifeln beschäftigen und ein Bewusstsein für die Probleme dahinter entwickeln wollen.

Psychologin Kathrin Wodraschke warnt vor einer sorglosen Zuschreibung des "Hochstapler-Syndroms". Die Aufmerksamkeit für dahinterliegende Phänomene sei allerdings wichtig. David Freigner

Die geläufigen Symptome des Hochstaplerphänomens seien oft mit anderen Dynamiken verbunden, erläutert Wodraschke. Sie könnten Ausdruck von Ängsten oder einem geringen Selbstwertgefühl sein. Das münde bisweilen in Frust, Antriebslosigkeit und sinkende Lebensfreude, im Extremfall träten die Symptome im Zusammenhang mit einer Depression oder Angststörung auf. Wenn die Selbstzweifel im Alltag zu groß werden, sei es ratsam, sich professionelle, psychologische Hilfe zu holen. Psychotherapie könne individuell hilfreich sein, um tieferliegende persönliche Erfahrungen zu verarbeiten und zu verstehen.

Zugleich hätten zentrale Aspekte des Impostor-Phänomens allerdings auch eine strukturelle, gesellschaftliche Dimension, sagt die Psychologin: Diskriminierung in jungen Jahren könnten derart einschneidend sein, dass sie einem ein Leben lang nachhängen. Lösungsansätze müssten daher schon in der Schule beginnen: "Unangenehme Themen wie Sexismus und Rassismus in der Klasse sollten angesprochen werden. Dafür müssen die Lehrkräfte natürlich geschult werden."

Wachsame Professoren

Auch an der Uni könnten Professorinnen und Professoren zur Linderung der Probleme beitragen, weiß Toni aus eigener Erfahrung. Hilfreich sei es, wenn sich die Lehrpersonen Mühe geben, in einem Kurs eine inklusivere Atmosphäre für alle Studierenden zu schaffen.

Ein Anfang sei schon getan, wenn die Lehrenden die Barrieren innerhalb einer Situation überhaupt wahrnähmen, meint Toni. Das passiere zu wenig: Es fehle am Verständnis, dass sich nicht alle gleichermaßen dem akademischen Raum zugehörig fühlen. Nur wenn sich diese Erkenntnis durchsetze, werde die Uni ihrer Forderung näher kommen: "Wenn du als einzige Person of Color in einem Seminar sitzt, sollten die Lehrenden auf dich zukommen und dich unterstützen." (Alara Yilmaz, 10.10.2023)