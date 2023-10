Wien - Anlässlich des 50. Todestages der österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann am 17. Oktober plant der ORF einen Schwerpunkt: Auf dem Programm stehen etwa Dokumentationen wie Angelika Kellhammers "Ähnlichkeiten mit Ingeborg Bachmann" oder Ruth Beckermanns "Die Geträumten". Ö1 sendet unter anderem ein Interview mit der Regisseurin Margarethe von Trotta, deren neuer Streifen "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" am 13. Oktober ins Kino kommt.

Anja Plaschg und Laurence Rupp in Ruth Beckermanns "Die Geträumten". Foto: ORF/Ruth Beckermann Filmproduktion

In dem 2014 entstandene Porträt "Ähnlichkeiten mit Ingeborg Bachmann" (16. Oktober, 23.15 Uhr, ORF 2) berichten Freunde und Weggefährten von Begegnungen mit der vielseitigen Intellektuellen, darunter ihr Bewunderer Michael Haneke, ihre Biografin sowie Freundinnen. Erstmals spricht darin auch ihr Bruder Heinz Bachmann vor der Kamera und führt durch das Haus ihrer Kindheit in Klagenfurt, wo sich noch heute Ingeborg Bachmanns Habe befindet. Anschließend steht Beckermanns "Die Geträumten" (0.00 Uhr) über die beiden Dichter Ingeborg Bachmann und Paul Celan auf dem Programm.

Trotta mit "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste"

Bereits am 9. Oktober widmet sich der "kulturMontag" (22.30 Uhr, ORF 2) von Trottas Film "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste", der unter anderem von der Beziehung der Autorin zum Schweizer Schriftsteller Max Frisch sowie ihrer Reise nach Ägypten handelt. "Ingeborg Bachmann hat mich schon sehr lange begleitet!" lautet schließlich der Titel von "Im Gespräch" am 12. Oktober ab 21 Uhr in Ö1, in dem Renata Schmidtkunz mit von Trotta über ihren Film spricht.

ORF III erinnert am 21. Oktober ab 8.50 Uhr mit der vom ORF Kärnten produzierten Dokumentation "Die Fremde(n). Ingeborg Bachmann" von Barbara Frank an die Literatin. Der Film stellt die Frage, "wie (sehr) sich die Bedingungen des Schreibens für Frauen verändert haben und ob die Literatur der Bachmann noch heute Einfluss auf Autorinnen wie Anna Baar oder Tara Meister nimmt", wie es in der Ankündigung heißt.

Hörspiele, Gedichte, Lesungen auf Ö1

Am 14. Oktober steht im "Ö1 Hörspiel" (14 Uhr) Bachmanns erstes Hörspiel "Ein Geschäft mit Träumen" aus dem Jahr 1952 auf dem Programm, das in ihrer Zeit im Script Department des von den USA kontrollierten Nachkriegssenders "Rot-Weiß-Rot" in Wien entstand. Unter dem Titel "Die Zeit in den Rosen vergeht" liest Burgschauspielerin Lilith Häßle in "Du holde Kunst" am 15. Oktober (8.15 Uhr) Gedichte Bachmanns, den musikalischen Rahmen bilden Werke von Hans Werner Henze. Ab 20.15 Uhr geht es in den "Tonspuren" im Feature "Die Verbrennung" um Berichte, Erinnerungen und Mutmaßungen zum Tod von Ingeborg Bachmann in Rom. Am 22. Oktober wird in "Ex libris" (16 Uhr) u. a. das Buch "über Grenzen sprechend" vorgestellt, in dem Bachmanns Briefwechsel mit Marie Luise Kaschnitz, Hilde Domin und Nelly Sachs erstmals zugänglich gemacht werden. (APA, 3.10.2023)