Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

OK, spielerisch war das Wiener Derby wahrlich kein Leckerbissen, trotzdem hatte es alles, was ein Derby ausmacht. Zweikämpfe, Karten (viele Karten), Torchancen, ein Tor, ein aberkanntes Tor, Zeit-Verzögerungen, Becherwürfe und vieles mehr. Dass Stefan und Markus hier viel zu besprechen haben, ist wohl klar. Dass es in dieser Folge auch zwischen den beiden hitziger als sonst zugeht, mag dem Derby geschuldet sein. Am Ende ist es eine packende NoGo-Derby Analyse, die kein Thema auslässt und dezidiert auch auf die Trainerfragen eingeht!

In der Regionalliga Ost haben sich die beiden Zweierteams auch wieder gut geschlagen. Die Young Violets holten ein Unentschieden beim Tabellenführer und Rapid II gelang ein Sieg gegen TWL Elektra. Auch die Austria Frauen haben Grund zum Feiern. Sie haben gegen Blau-Weiß Linz mit 6:1 gewonnen. Vor allem in der zweiten Hälfte wurde aufgegeigt.

Wir haben im Vorfeld des 341. Stadtduells Adrian ein Interview zum Wiener Derby gegeben. Der Journalist aus Deutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht, Derby-Reportagen zu produzieren und dafür auch die Rivalität zwischen Austria und Rapid auserkoren. Hier kommen Sie zum Interview!

Wir wünschen viel Spaß bei der Folge!

Frage der Woche

War das eine gerechte Punkteteilung? (Stefan Novotny Markus Friebis, 3.10.2023)