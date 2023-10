Sie haben den STANDARD schon gesehen und gelesen, deshalb sind Sie auf diese Seite gestoßen. Aber haben Sie das Medium Ihres Vertrauens auch schon einmal gehört? Hier finden Sie einen Überblick über unsere bunte und wachsende Podcastwelt. Das Beste daran? So können Sie den STANDARD und die Arbeit unserer Redaktion auch immer dann konsumieren, wenn Sie gerade keine Hand frei für unsere Zeitung haben oder Ihre Augen nicht an ein Display fesseln wollen.

THEMA DES TAGES

"Thema des Tages" ist der Nachrichten-Podcast vom STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe. Von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17:00 Uhr. Moderiert von Tobias Holub, Margit Ehrenhöfer, Zsolt Wilhelm und Antonia Rauth.

INSIDE AUSTRIA

DER STANDARD und DER SPIEGEL rekonstruieren gemeinsam die großen und kleinen Skandale Österreichs. Sie blicken in politische Abgründe und erklären zusammen mit den Journalistinnen und Journalisten beider Redaktionen, was die Republik bewegt. "Inside Austria" erscheint samstags. Moderiert von Antonia Rauth, Lucia Heisterkamp, Margit Ehrenhöfer, Zsolt Wilhelm.

RÄTSEL DER WISSENSCHAFT

"Rätsel der Wissenschaft" ist der STANDARD-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Wir erkunden den Ursprung des Lebens, die Chancen der Gentechnik, die Möglichkeit von Zeitreisen und die Erschließung des Weltraums. Neue Folgen erscheinen mittwochs. Moderiert von David Rennert und Tanja Traxler.

BESSER LEBEN

"Besser Leben" ist der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Im Selbstversuch und mit Hilfe von Experteninterviews finden Martin Schauhuber, Selina Thaler und Franziska Zoidl heraus, wie man sein Leben glücklicher gestalten kann – vom Atmen bis zur Ernährung und den Schlaf. Neue Folgen erscheinen jeden Donnerstag.

LOHNT SICH DAS?

"Lohnt sich das?" ist der STANDARD-Podcast, der die kleinen und großen Geldfragen beantwortet. Wie spare ich Geld? Wie lege ich es am besten an? Und was muss ich wissen, um möglichst gut durch unsichere Zeiten wie diese zu kommen? Pandemie, Krieg und Inflation machen diese Fragen komplexer denn je. Da fällt es zwischen Börsencrash, Cryptowinter und Immobilienblase nicht leicht, die Nerven zu behalten. "Lohnt sich das" hilft euch, einen kühlen Kopf zu bewahren. Eure Finanzen in Ordnung zu bekommen und zu verstehen, wie der Rubel rollt. Mit Alexander Amon, Michael Windisch, Anika Dang, Melanie Raidl. Neue Folgen erscheinen immer dienstags.

EDITION ZUKUNFT & EDITION ZUKUNFT KLIMAFRAGEN

Der Podcast über das Leben und die Welt von morgen: Künstliche Intelligenz, Robotik, kulturelle und gesellschaftliche Veränderungen, Gentechnologie, Ernährung, Geopolitik und vieles mehr. Jede zweite Folge befasst sich mit den großen Klimafragen unserer Zeit. Moderiert von Philip Pramer. Jeden Freitag eine neue Folge.

SERIENREIF

"Serienreif" ist der Podcast über die vielfältige Welt der Serien. Doris Priesching und Michael Steingruber reden mit Gästen über Serien, wie diese auf die Wirklichkeit übergreifen und unser aller Lebensumfeld betreffen. Immer Donnerstags, alle zwei Wochen.

BEZIEHUNGSWEISE

"Beziehungsweise" ist der STANDARD-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Kevin Recher und Nadja Kupsa sprechen über die schöne, leidenschaftliche und oftmals komplizierte Welt der Beziehungen. Zu Wort kommen Experten und Expertinnen und Menschen, die von ihren Erfahrungen berichten. Neue Folgen erscheinen immer dienstags alle zwei Wochen.

SHORTS

Standard Podcasts gibt’s wirklich schon zu jedem Thema … Thema des Tages, Inside Austria, Besser leben, Edition Zukunft, Serienreif, Rätsel der Wissenschaft, Lohnt sich das und, und, und. Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören. Manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen. Ab sofort veröffentlichen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Und Shorts – vom STANDARD – finden Sie jetzt überall wo es Podcasts gibt.

