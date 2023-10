FTX-Insolvenz Milliardenbetrug: Krypto-Unternehmer Bankman-Fried vor Gericht

Einst wurde Sam Bankman-Fried als Krypto-Wunderkind gefeiert, jetzt steht der Gründer der insolventen Plattform FTX in New York vor Gericht. Er soll Kunden um Milliarden von Dollar betrogen und Investoren in die Irre geführt haben