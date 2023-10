Die verschärften Kontrollen sollen zehn Tage lang dauern. imago/CHROMORANGE

Wien – Österreich führt Grenzkontrollen zur Slowakei ein. Das hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag bei einem eilig einberufenen Pressestatement verkündet. Österreich folgt damit Tschechien und Polen, die ebenfalls Kontrollen entlang ihrer Grenze zur Slowakei angekündigt haben. Die Grenzkontrollen werden um Mitternacht starten und zunächst zehn Tage dauern, erklärte Karner. Man wolle Ausweichrouten für Schlepper über Österreich verhindern.

Tschechien und Polen ergriffen am Dienstag ebenfalls koordinierte Maßnahmen zur Einführung von Kontrollen entlang ihrer Grenze zur Slowakei. Es gehe um das Eindämmen "illegaler Migrationsströme und von Schmuggelaktivitäten", teilten beide Länder mit. Die verschärften Kontrollen werden am Mittwoch beginnen und zehn Tage dauern. Der Zeitraum könne aber auch verlängert werden.

Video: Österreich führt Grenzkontrollen zur Slowakei ein. APA

Verlängerung wahrscheinlich

Tschechiens Regierungschef Petr Fiala argumentiert die Stichprobenkontrollen mit einem Anstieg der Fälle von irregulärer Migration. "Die Zahl der illegalen Einwanderer in die EU nimmt wieder zu. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter und reagieren schnell auf die Situation", erklärte Fiala am Dienstag auf Twitter (X). Der tschechische Innenminister Vít Rakušan präzisierte, die Einführung der Kontrollen, die an der gesamten tschechisch-slowakischen Grenze stattfinden würden, sei mit Polen koordiniert. "Dies ist eine notwendige Maßnahme zur wirksamen Bekämpfung von Schlepperbanden und illegaler Migration", schrieb Rakušan auf X. Die stichprobenartigen Kontrollen sollten den grenzüberschreitenden Verkehr so wenig wie möglich einschränken und den Verkehr nicht unnötig belasten.

Der polnische Innenminister Mariusz Kamiński erklärte, er habe seine Amtskollegen in Deutschland, der Slowakei, Österreich und Tschechien sowie die EU-Kommission über die neuen Kontrollen informiert. Die illegale Migration und die Zahl der aufgespürten Migranten in der Slowakei seien im Vergleich zum letzten Jahr um fast 1.000 Prozent gestiegen sei. Deshalb ergreife Polen nun entschiedene Maßnahmen. "Die Kontrollen werden um Mitternacht eingeführt", sagte Kamiński am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Eine Verlängerung der Maßnahme nach dem 13. Oktober hält er für wahrscheinlich.

Slowakei plädiert für europäische Lösung

Die Slowakei reagierte mit Unverständnis und kündigte an, auf die Maßnahmen von Tschechien und Polen am Mittwoch zu reagieren. "Migration braucht eine europäische Lösung für die Außengrenzen", sagte der slowakische Ministerpräsident Ľudovít Ódor. "Wenn ein Land anfängt, seine Grenze stärker zu bewachen, führt das zu einem Kaskadeneffekt, für den wir alle bezahlen werden, und das Ergebnis wird sehr unklar sein." Die Slowakei sieht sich mit einer steigenden Zahl irregulärer Migranten konfrontiert, die auf dem Weg nach Deutschland und Westeuropa ins Land kommen. Die Menschen kommen zumeist auf der sogenannten Balkanroute über Serbien und Ungarn in die Slowakei.

Der ehemalige slowakische Ministerpräsident Robert Fico vertrat vor der Parlamentswahl am vergangenen Wochenende, die seine Partei gewann, eine harte Linie in dieser Frage. Er versucht nun, eine Regierung zu bilden, und hat erklärt, dass die Bewachung der Grenze zu Ungarn oberste Priorität haben werde. (APA, red, 3.10.2023)