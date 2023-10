Biedere Gesundheitsschuhe, damit wurde Birkenstock bekannt. Schon lange gelten die Schlapfen auch Fashionistas als tragwürdig. An der Börse kommt die Story an

Der Teufel trägt Prada und Barbie trägt Birkenstock. Genau genommen schlapft Barbie-Darstellerin Margot Robbie im Modell Arizona durch den Blockbuster. Bequem, praktisch – und bei Bedarf eben auch rosa, konkret altrosa, sind die altbekannten Treter. Greta Gerwigs Film über die berühmt-berüchtigte Puppe vom Spielzeugriesen Mattel verlieh Birkenstock neuen Schwung. Pink ist back, die rosarote Brille war ohnehin nie weg – aber das Schuhwerk hat wohl seinen ersten prominenten Auftritt in der rosaroten Barbie-Welt, als Robbie lieber zu den Birkenstock als zu den pinken Highheels greift. Eine bessere Werbung als diese gibt es wohl kaum. Die Verkaufszahlen schnellten noch einmal hoch.

Barbie trägt Rosa – das gilt natürlich auch für Birkenstock. AP/Courtesy Warner Bros. Picture

Dass die lange verschämt in Garten und Garage getragenen Ökoschlapfen mittlerweile Kultstatus und Coolnessfaktor haben, zeigt vor allem der Umstand, dass Luxusversandhäuser Modelle um 390 Euro feilbieten. Special Editions kommen in Darth-Vader-Lackleder, ausgelegt mit rosa Fell oder als coole Strandlatschen. Influencer und Prominente entdeckten die Sandalen als lässige It-Pieces. Spätestens jetzt anlässlich des bevorstehenden Börsengangs ist klar: Der Imagewandel des biederen deutschen Gesundheitsschuh-Herstellers ist rundum gelungen. Vorangetrieben wurde er im letzten Jahrzehnt: Firmenchef Oliver Reichert kam 2013 als erster familienfremder Manager an die Spitze von Birkenstock. Der gebürtige Schwabe und ausgebildete Fernsehjournalist hat den Sportsender DSF geführt, ehe er in das Traditionsunternehmen eingestiegen ist. Berührungsängste mit der Hochglanzwelt hatte er nicht: Birkenstock trug er, weil die Alternativen für einen Mann mit Schuhgröße 46 überschaubar waren.

Breite Kundengruppe

Als Reichert kam, setze das Unternehmen 12,3 Millionen Paar Schuhe ab, heute sind es 30 Millionen. Zumindest die Schlapfen und Sandalen sind immer noch made in Germany. Das Korkfußbett ist seit den 1960ern unverändert – die Verpackung darf schon einmal gewagter sein. Seither Reicherts Eintritt in die Firma hat sich der Umsatz mehr als vervierfacht, allein von 2020 bis 2022 stieg er fast um ein Drittel.

Die Firma kann sich über einen seltenen Luxus freuen: Jung und Alt, Modebewusste und Gesundheitsfetischisten schätzen den Komfort. Birkenstock war im Gründungsjahr 1896 – so steht es auf der Homepage – eines der ersten Unternehmen, das Schuhe mit Rücksichtnahme auf die Anatomie des Fußes entwarf. So ist es bis heute geblieben. "Die Kunden kaufen unsere Produkte aus tausend falschen Gründen, aber sie kommen alle aus dem gleichen Grund zurück", gibt Oliver Reichert zu Protokoll. Es seien Funktionalität, Qualität und die Tradition des Unternehmens, welche die Kunden emotional binden würden. In den USA hätten die Birkenstock-Kunden im Schnitt 3,6 Paar zu Hause, er selbst besitzt ein Vielfaches davon.

Die lange in erster Linie in Haus, Garten und Garage getragenen Ökoschlapfen haben mittlerweile recht ansehnliche Outfits. Hier ist eines der klassischen Modelle zu sehen. AFP/JOHN MACDOUGALL

Dass all das eine gute Story ist, hat vor zwei Jahren der französische Milliardär und LVMH-Eigentümer Bernard Arnault erkannt. Seine Beteiligungsfirma L Catterton erwarb die Mehrheit an Birkenstock. Die Gründerfamilie soll noch über rund 15 Prozent der Aktien verfügen. Arnault hält zudem einen Anteil über sein Anlagevehikel Financière Agache. Birkenstock wird bei seinem Börsengang in New York mit bis zu 9,2 Milliarden Dollar (knapp 8,7 Mrd. Euro) bewertet. Am Montag gab man mit der Publikation des Börsenprospektes den Startschuss für die Emission. Bis zu 37,1 Millionen Aktien will man um 44 bis 49 Dollar verkaufen – das entspricht einem Börsenwert von 8,3 bis 9,2 Milliarden Dollar. Reichert will die Geschicke der Firma weiter lenken. "Wenn wir den richtigen Rahmen setzen, wird die Firma noch für Jahrhunderte gedeihen." Ob er recht hat, wird sich weisen, der Teufel schläft bekanntlich nicht. (Regina Bruckner, 3.10.2023)