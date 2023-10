Autorin Eva Rossmann kritisiert Regierungskoalitionen mit der FPÖ. Daniela Zedda

Im Mai wurde der Autorin Eva Rossmann der Würdigungspreis des Landes Niederösterreich für Literatur (11.000 Euro) zugesprochen. Die Überreichung sollte im Rahmen der Verleihung der Kulturpreise 2023 am 3. November in verschiedenen Sparten stattfinden. Wie diesen Montag bekannt wurde, hat Rossmann die Auszeichnung allerdings bereits kurz nach der Zuerkennung abgelehnt. Warum?

STANDARD: Warum nehmen Sie den Preis nicht an?

Rossmann: Weil es sich für mich nicht ausgeht mit alldem, wofür ich stehe. Ich will nicht einmal den Anschein erwecken, mit dieser Regierungskonstellation irgendetwas zu tun zu haben oder sie dadurch zu bestätigen, dass ich von ihr irgendetwas annehme. Und zwar nicht wegen der Positionen der FPÖ, über die ich im Einzelnen jederzeit zu streiten bereit bin. Es geht darum, dass mit den Freiheitlichen eine Partei in der niederösterreichischen Landesregierung ist, die ganz bewusst mit demokratischen Grundsätzen spielt. Wir wissen, wo die Freiheitliche Partei steht, und dass sie unser Konzept der Demokratie, so fehlerhaft es immer wieder ist, grundsätzlich unterlaufen möchte in Richtung eines Systems, wo nur ganz wenige bestimmen, wer wir sind, wer das Volk ist, wer welche Kultur gut finden darf. Das sieht man auch an ihren Freunden. Die besten Freunde der FPÖ sind Viktor Orbán, Wladimir Putin – und für ein paar auch die Taliban.

STANDARD: Der Preis wurde Ihnen aber von einer unabhängigen Jury zuerkannt …

Rossmann: Deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, als ich davon erfahren habe, dass ich den Preis bekomme. Die Jury ist absolut ehrenwert, die niederösterreichische Landeskulturabteilung auch. Aber ich hätte den Preis ja nicht von der Jury, sondern von der Landesregierung bekommen. Ich dachte zuerst, ich könnte den Preis nehmen und das Preisgeld einer der Kultureinrichtungen stiften, die sowieso gerade unter Druck stehen. Den letzten Ausschlag für mein Ablehnen hat aber dann diese unsägliche Gender-Geschichte gegeben. Es war das Tüpfelchen auf dem i, dass Gendern in Landestexten verboten wurde.

STANDARD: Jurymitglied Gerhard Ruiss, der auch Vorsitzender der IG Autorinnen Autoren ist, hat erklärt, der Preis wäre Ihnen für Ihr "gesellschaftspolitisches Engagement für sozial Ausgeschlossene und Benachteiligte" und für Ihr "Eintreten für Frauen- und Menschenrechte" zuerkannt worden. Das klingt, als wäre die Verleihung an Sie eine Kritik der Jury an der niederösterreichischen Landesregierung.

Rossmann: Das muss man den Gerhard Ruiss fragen.

STANDARD: Warum haben Sie Ihre Ablehnung damals nicht selbst publik gemacht?

Rossmann: Um nicht mit in dieser allgemeinen Aufgeregtheits- und Befindlichkeitssauce zu rühren. Um nicht zu sagen, schauts, ich bin so toll und lehne das ab.

STANDARD: Haben Sie nie überlegt, den Preis anzunehmen und bei der Verleihung vor der Regierung eine gepfefferte Rede zu halten?

Rossmann: Natürlich habe ich mir das überlegt, damit hätte ich Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich hätte auch ein bisschen die Sorge, selbstgerecht rüberzukommen. Ich habe meine Positionen, und zu denen stehe ich, aber ich glaube, man kann eben auch andere Positionen haben. Und von jemandem etwas zu nehmen, um ihm dann zu sagen, warum man ihn nicht leiden kann oder empört ist, das finde ich ein bisschen komisch, und es nervt mich bei anderen ziemlich.

STANDARD: Die Kulturszene hat Anfang des Jahres bei der Koalitionsbildung in Niederösterreich sowie im Frühjahr in Salzburg laut aufgeschrien. Inzwischen treten viele aber wieder in von den Ländern üppig subventionierten Spielstätten auf, lassen sich bei Premieren von den Landeshauptleuten beklatschen. Knickt die Szene ein?

Rossmann: Die "Szene" gibt es nicht. Es gibt viele, die Gott sei Dank bei gesellschaftspolitischen Dingen immer wieder gemeinsam etwas machen, aber gerade im Bereich Kunst und Kultur sind alle Individualistinnen und Individualisten. Apodiktische Positionen durchzuhalten ist immer verdammt schwer, auch wenn es wichtig ist. Deshalb bin ich in dem Punkt sehr milde mit Künstlerkollegen. Ich habe bei dem Preis jetzt ja selbst gesehen, wie man sich Dinge auch schönreden kann, von wegen, man könne den Preis annehmen, aber das Preisgeld spenden. Das muss letztlich jeder mit sich selbst ausmachen. Ich halte es aber schon für wichtig, dass immer wieder Zeichen gesetzt werden, dass diese Regierung mit der FPÖ nicht normal ist. Es wäre gesellschaftspolitisch, aber auch kulturpolitisch fatal, wenn man so täte, als hätte man damals eh protestiert, und die Geschichte sei damit abgehakt.

STANDARD: Drei Bundesländer haben inzwischen Regierungen mit FPÖ-Beteiligung, im Bund könnte kommendes Jahr sogar die ÖVP der Juniorpartner der FPÖ werden.

Rossmann: Wir können nicht so tun, als wäre die FPÖ in einer Regierung normal. Es geht da nicht um andere politische Meinungen, die halte ich in einer Demokratie für gut. Es geht dabei nicht um rechts und links, sondern um grundsätzliche demokratiepolitische und menschenrechtliche Überlegungen. Das muss man immer wieder laut sagen und deutlich machen, in der Hoffnung, dass es auch denen hilft, die nicht unbedingt meine Position haben. Alle, die die Chance haben, unabhängig zu agieren, müssen sagen, das darf nicht sein. (Michael Wurmitzer, 3.10.2023)