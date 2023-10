Jetzt anhören: Die ÖVP hat eine E-Mail an die falsche Adresse geschickt. Kommt nun ein U-Ausschuss gegen SPÖ, FPÖ und Grüne? Oder droht ein Ende der Regierung?

Thema des Tages Will die ÖVP die Regierung sprengen?

Im Verschicken von E-Mails braucht die österreichische Politik noch etwas Übung. Vergangene Woche hat ein Umfrageinstitut eine peinliche Präsentation an einen zu großen Verteiler geschickt – es folgte ein Rücktritt.



Und jetzt hat die Regierungspartei ÖVP ihre Pläne für einen Untersuchungsausschuss versendet, der auch die grüne Koalitionspartnerin in ein schlechtes Licht rückt – doch die Nachricht landete überraschenderweise in einem Postfach der Opposition.



Im Podcast besprechen Jan Michael Marchart, Fabian Schmid und Petra Stuiber vom STANDARD, welche Vorwürfe die ÖVP gegen fast alle Oppositionsparteien erhebt und ob diese versehentlich verschickte E-Mail einem Koalitionsbruch gleichkommt. (red, 3.10.23)

