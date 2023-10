Für den Bau einer Auf- und Abfahrt für die Stadtstraße kauft die Stadt derzeit als Acker genutzte Flächen zu Baulandpreisen an. Die Grünen kritisieren den Vorgang

Seit der Räumung des Protestcamps Anfang Februar 2022 laufen die Bauarbeiten für die Stadtstraße in der Wiener Donaustadt auf Hochtouren, Ende 2026 soll die Verkehrsfreigabe erfolgen. Copyright Karl Schöndorfer TOPP

Der Bau der umstrittenen Wiener Stadtstraße geht voran. Anfang Februar 2022 wurde das Protestcamp der Aktivistinnen und Aktivisten geräumt, seither laufen die Arbeiten für das vierspurige Projekt auf Hochtouren. Für die Wiener SPÖ ist die 3,3 Kilometer lange Straße, die künftig die Südosttangente (A23) bei Hirschstetten mit der Seestadt Aspern verbinden wird, essenziell: Immerhin würde der Bau von 60.000 Wohnungen in den Stadtentwicklungsgebieten im Nordosten Wiens an der Straße hängen, wie die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) nicht müde wird zu betonen.

Nach aktuellem Stand ist die Verkehrsfreigabe für Ende 2026 vorgesehen, wie es von der zuständigen MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) zum STANDARD heißt. Derzeit werde an den beiden Tunnelabschnitten Emichgasse und Hausfeldstraße gearbeitet.

Das Problem ist aber Folgendes: Der Wiener Teil des Straßenbauprojekts wurde ohne Auf- und Abfahrten zur Seestadt Aspern geplant. Diese sollten vom Bund realisiert und finanziert werden – als Teil der sogenannten S1 Spange zur Seestadt (siehe Grafik). Bei diesem Projekt des Bundes hakt es derzeit aber ordentlich – womit die Stadtstraße auch bei der Fertigstellung ohne Auf- und Abfahrt zur Seestadt Aspern dagestanden wäre.

Weil die geplante S1 Spange in Richtung S1 Nordostumfahrung derzeit nicht gebaut wird, hätte die Stadtstraße bei Fertigstellung keine Auf- und Abfahrt zur Seestadt Aspern inWien-Donaustadtgehabt. Grafik: DER STANDARD

Um eine Inbetriebnahme unabhängig von der Umsetzung der S1-Spange zu ermöglichen, wird nun die sogenannte Anschlussstelle Seestadt West von der Stadt miterrichtet. "Dabei tritt die Stadt Wien bei der Finanzierung in Vorlage", bestätigt die Asfinag. "Errichtet werden ausschließlich die Auf- und Abfahrten zur Stadtstraße." Die Stadt holt sich später das Geld von der Asfinag – und also vom Bund – zurück: Das ist laut MA 28 "vertraglich festgelegt". Die Auf- und Abfahrt zur Stadtstraße befindet sich übrigens in unmittelbarer Nähe zum zuletzt öffentlich bekannt gewordenen Kleingartenverein Breitenlee.

470 Euro pro Quadratmeter

Dafür ist der Ankauf von zwei Grundstücken in der Donaustadt, die noch als Acker genutzt werden, notwendig. Diese kauft nun die Stadt an. Allerdings ist der Preis für die landwirtschaftlich genutzte Fläche, die seit 2015 als "Verkehrsband" gewidmet ist, beträchtlich: Laut dem Kaufvertragsentwurf werden rund 7,5 Millionen Euro für knapp 16.000 Quadratmeter fällig – also rund 470 Euro pro Quadratmeter. Das ist ein Wert, der im Boom-Bezirk Donaustadt gewöhnlich für Bauland bezahlt wird.

Die Grünen kritisieren die Vorgangsweise der rot-pinken Stadtregierung – und den vergleichsweise hohen Preis, der für das als Straße genutzte Grundstück gezahlt werden soll. "Dadurch geraten Grünflächen im Nordosten Wiens noch mehr unter Entwicklungsdruck. Das nährt die Spekulation, treibt die Grundstückpreise in und um der Donaustadt in astronomische Höhen und verteuert Wohnraum", sagte die grüne Verkehrssprecherin Heidi Sequenz.

Bei der MA 28 wird der Kaufpreis hingegen verteidigt. "Die Bewertung von Flächen, die als Verkehrsband gewidmet sind, richtet sich nach den Widmungen der angrenzenden Liegenschaften", heißt es zum STANDARD. Die Vergleichswerte würden die im näheren Umfeld der betroffenen Flächen gezahlten Kaufpreise darstellen.

Ein Enteignungsverfahren war kein Thema: Eine Enteignung, führt ein Sprecher der MA 28 aus, sei "nicht günstiger als ein herkömmlicher Ankauf": Denn ein im Enteignungsverfahren ermittelter Wert richte sich ebenfalls nach den Widmungen angrenzender Liegenschaften. Aufgrund der Nebenkosten für das Verfahren sowie die Rechtsanwälte sei dieses "in vielen Fällen" teurer als ein Ankauf. (David Krutzler, 3.10.2023)