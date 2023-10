Gerald Hackl, Chef der Vivatis, liegen Debatten über teure Lebensmittel schwer im Magen. Sein Konzern zählt mit 3500 Mitarbeitern und 1,2 Milliarden Euro Umsatz zu den größten österreichischen Lebensmittelproduzenten. Gut 170 Millionen Euro Mehrkosten infolge teurer Rohstoffe, Energie, Verpackung und Logistik müsse seine Gruppe heuer weitergeben, klagt der Betriebswirt. Auf 20 Millionen bleibe man sitzen, was die Erträge einmal mehr deutlich schmälere. Dennoch stünden die Preise für Lebensmittel in Österreich politisch unter Dauerbeschuss.

Die Preise für Lebensmittel stiegen in Österreich zuletzt stärker als die Gesamtinflation. APA/GEORG HOCHMUTH

Hackl vermisst den Aufschrei bei höheren Ausgaben für Mobilität, Telefonie, Urlaub und Freizeit. Tourismusdestinationen seien ausgebucht, Preise für Pauschalreisen hätten sich vielerorts verdoppelt. "Darüber redet keiner."

Dass sich ein Teil Bevölkerung aufgrund der starken Inflation das Leben kaum noch leisten könne, stellt er nicht in Abrede. Für diese Menschen hätten zum einem ihre Arbeitgeber Verantwortung zu tragen – in Form von Teuerungsprämien etwa. Zum anderen müsse sie der Staat gezielter als bisher unterstützen.

"Reiner Populismus"

Hackl schlägt für einige 100.000 Geringverdiener nicht nur Heizkostenzuschüsse, sondern auch Lebensmittelgutscheine vor. Diese seien jedoch offenbar nicht en vogue, bedauert er. Lieber fahre die Regierung mit der Gießkanne aus und überschütte mit dem Blick auf Wählerstimmen Millionen Österreicher mit Klimaboni. "Das ist reiner Populismus."

Im Schnitt geben Haushalte hierzulande lediglich zwischen zehn und zwölf Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel aus, rechnet der Vivatis-Chef vor. Erhöhe sich der Preise für ein Joghurt von 0,49 auf 0,69 Cent, sei das relativ gesehen viel. Absolut betrachtet wiege es im Warenkorb dennoch wenig.

Dass die Preise für Nahrungsmittel schneller stiegen als die Gesamtinflation, führt er auf Nachzieheffekte zurück: Um einen Teil der Mehrkosten durchzubringen, wurde mit dem Handel bis zu einem halben Jahr verhandelt.

"Hohe Kosten"

Haben sich die Preise für Energie und Rohstoffe nicht entspannt? Im Vergleich zum Vorjahr sehr wohl, sagt Hackl. Dennoch seien die Kosten quer über alle Produktgruppen für seinen Konzern immer noch um 41 Prozent höher als 2019. Vor allem Fleisch, Zucker, Erdäpfel und Eiprodukte seien nach wie vor extrem kostspielig. Energie habe sich zwar heuer um 49 Prozent verbilligt – sie sei aber immer noch um 170 Prozent teurer als im Vorkrisenjahr.

Kein österreichischer Lebensmittelhersteller verdiene sich eine goldene Nase, ist sich der Chef der Vivatis, die Marken wie Maresi, Inzersdorfer und Knabbernossi in sich vereint, sicher. Anders sehe es bei großen multinationalen Konzernen aus, die zweistellige Renditen verbuchten und Erträge weiter ausbauten.

Wirtschaften diese besser? Vivatis verkaufe 80 Prozent der Produkte in Österreich, erläutert Hackl. Global aufgestellte Unternehmen holten sich ihre Gewinne in anderen Ländern von Asien bis Übersee. Märkte wie Österreich sorgten für nur wenige Prozent ihres Umsatzes. Hier Preise für ihre Marken zu erhöhen sei für diese daher oft ein Leichtes. "Da wird mit dem Handel nicht lange diskutiert."

"Andere Steuern, mehr Rabatte"

Preisvergleiche mit Deutschland treiben Hackl Zornesfalten auf die Stirn. Es seien darin weder unterschiedliche Mehrwertsteuern noch andere Gehaltsabgaben abgebildet, sagt er. Der deutsche Handel versorge vor allem Ballungszentren, während sich in Österreich Supermärkte in jedem kleinen Tal fänden. Unberücksichtigt bliebe auch die weitaus stärkere Rabattpolitik: 40 Prozent der Lebensmittel in Österreich würden über Aktionen verkauft.

Erst jüngst kündigte ein Diskonter an, Kunden bei einzelnen Produkten die Mehrwertsteuer zu erlassen. Hackl ortet darin den Versuch, sich aus der Schusslinie zu nehmen.

Spiele wie diese seien jedoch doppelbödig: Der Druck auf die Preise veranlasse den Handel dazu, vermehrt im Ausland einzukaufen. Hackl erzählt von der Produktion eines Kartoffelsalats, die Vivatis an norddeutsche Produzenten verlor, weil sie sich dazu gezwungen sah, die Preise für die Erdäpfel anzuheben.

Lebensmittel für den Müll

Was aus seiner Sicht ebenso ausgeblendet werde, sei die Verschwendung von Lebensmitteln. Im Schnitt werfe jeder Österreicher jährlich 116 Kilo davon in den Müll. Vivatis reagiere darauf unter anderem durch reduzierte Packungsgrößen für kleinere Haushalte.

Auf neues Terrain wagt sich das Raiffeisen-nahe Unternehmen im Innviertel. Ab Jahresende sollen dort mit Jungunternehmern jährlich 2400 Tonnen an Fliegenlarven für die Futtermittelproduktion gezüchtet werden. Diese Schwarzen Soldatenfliegen könnten als Proteinbomben Fischmehl ersetzen oder als Futter für Hund und Katz dienen. Hackl: "Es ist eines unserer faszinierendsten Projekte." (Verena Kainrath, 6.10.2023)