Österreich ist in keinem guten Zustand – und dieser droht sogar noch schlechter zu werden. So zumindest befürchtet es Walter Hämmerle in seinem Essay Die unreife Republik. Der ehemalige Chefredakteur der Wiener Zeitung und nunmehrige Leiter der Innenpolitik der Kleinen Zeitung hat im Leykam-Verlag eine Streitschrift veröffentlicht – "zum Zustand Österreichs", wie es in der Unterzeile heißt.

Das Buch ist eine Komplettabrechnung mit dem politischen System des Landes, aber auch eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der Arbeit der Medien. Den Politikern wirft Hämmerle ein "So tun als ob" vor. "Wirklich aktiv wird Politik erst, wenn die negativen Folgen für alle offensichtlich und der öffentliche Druck spürbar werden." Parteipolitisches Taktieren würde gegenüber kluger Sachpolitik dominieren und inszenierte Scheinlösungen gegenüber tatsächlicher Problemorientierung. Das alles nur, argumentiert Hämmerle, um das eigene Profil zu schärfen oder von unangenehmen Themen abzulenken. "Der Flurschaden, den solche Methoden an der Demokratie anrichten, übersteigt jeden kurzfristigen Vorteil um Welten." Aber auch die Medien, die "atemlos Schlagzeilen produzieren", nimmt Hämmerle in die Verantwortung. Der Ausweg liege stattdessen in gutem Journalismus, der es verstehe, "Sinn von Unsinn zu trennen".

Walter Hämmerle liefert in seinem neuen Buch eine schonungslose Zustandsbeschreibung des Landes ab. Cover: Leykam Verlag

Hämmerles Essay ist eine schonungslose Zustandsbeschreibung einer seiner Meinung nach "unreifen", vielleicht aber auch eher überreifen, vergorenen Republik. Trotz der deutlichen Worte finden sich in der Bewertung Hämmerles nicht viele überraschende Erkenntnisse. Vor allem aber finden sich wenig konkrete Lösungsansätze, was den Rahmen des gut 100-seitigen Buches wahrscheinlich auch sprengen würde. Aber immerhin: Mit der nüchternen Argumentation schafft Hämmerle einen Beitrag zu dem, was er in seinem Buch selbst fordert – eine Sachdiskussion ohne überschüssige Emotion und Polemik. (Leonard Laurig, 3.10.2023)