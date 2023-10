Stöckl live: Wer pflegt uns?, Warum der Streit ums Essen eskaliert und was steckt hinter Weleda, Dr. Hauschka & Co? - mit Radiotipps

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Nicht ohne mein Handy Seit dem Ausbruch der Pandemie ist die Handynutzung unter den Jugendlichen massiv gestiegen. Lisa Gadenstätter reist etwa in die irische Kleinstadt Greystones, wo es einen "No-Smartphone-Code" im privaten und schulischen Bereich gibt, und zeigt Methoden aus der Handy-Falle. Bis 21.05, ORF 1

20.15 KATEGORIE

Stöckl live: Wer pflegt uns? Geschlossene Stationen in Krankenhäusern und Wartezeiten auf Operationen sind mitunter die Folgen des großen Mangels an Pflegekräften. Was sind die Gründe für den Personalnotstand? Darüber diskutiert live bei Barbara Stöckl etwa Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (die Grünen). Bis 22.00, ORF 2

20.15 JUGENDDRAMA

Nach uns der Rest der Welt (D 2023, Franziska Buch) Die Liebesgeschichte zweier Teenager (Julius Gause und Lina Hüesker), die mehr äußere und innere Hindernisse überwinden müssen als die meisten. Bis 21.45, ARD

Frisch verliebt erobern Emily (Lina Hüesker) und Jonas (Julius Gause) gemeinsam die Welt – im Jugenddrama "Nach uns der Rest der Welt", 20.15 Uhr, ARD. SWR/Bojan Ritan

20.15 FUSSBALL

UEFA Champions League: Leipzig vs. Manchester City Nach Siegen zum Auftakt kommt es in der Gruppe G zum Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams. Anpfiff ist um 21 Uhr. Bis 23.15, Servus TV

20.45 DOKUMENTATION

Vegan vs. Fleisch: Warum der Streit ums Essen eskaliert Felix Schlagwein geht in seiner Reportage der Frage nach, warum uns das Thema Fleisch so triggert und warum die Fronten in diesem "Kampf ums Fleisch" so verhärtet sind. Außerdem besucht er die Vegane Fleischerei in Dresden, die trotz viel Hasses im Netz ein Beweis dafür ist, dass vegane Fleischalternativen auf dem Vormarsch sind. Bis 21.15, MDR

21.55 DOKUMENTATION

Das Hokuspokus-Marketing – was steckt hinter Weleda, Dr. Hauschka & Co? Paula Pucker ist den anthroposophischen Marken auf der Spur. Sie will wissen: Wofür zahlen Kundinnen und Kunden den hohen Preis? Und wirken Mondphasen, vergrabene Kuhhörner und kosmische Strahlen wirklich auf die Natur? Eine Spurensuche im Dschungel der Marketingschmähs. Bis 22.45, ORF 1

22.30 GENITALIEN

Treffpunkt Medizin: Viva la Vulva Kein anderer Körperteil als die Vulva wurde im Zuge der Jahrtausende zu einem größeren Schauplatz von Ideologie, Verdrängung und Hierarchisierung. Filmemacherin Gabi Schweiger erzählt ihre Geschichte. Um 23.30 stellt sie in Penissimo die Frage: Besitzt der Mann seinen Penis – oder ist er von ihm besessen? Bis 0.25, ORF 3

23.00 MAGAZIN

Weltjournal: Ärzte ohne Grenzen – Hilfe unter Extrembedingungen Krieg, Naturkatastrophen, Seuchen und Hunger: Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen sind überall auf der Welt im Einsatz, um Menschen in Notsituationen zu helfen. Die Helferinnen und Helfer stoßen dabei physisch und psychisch oft an ihre Grenzen.

Bis 23.55, ORF 2

Radiotipps

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Was es für eine gewaltfreie Pflege braucht Pflegewissenschafter Jürgen Osterbrink und Alexander Eder, Bereichsleiter Pflege und Betreuung Wiener Rotes Kreuz, sind zu Gast. Bis 13.55, Ö1

15.30 MAGAZIN

Moment Wie man im Jahr 2023 Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten findet. Bis 15.55, Ö1

21.00 MAGAZIN

Salzburger Nachtstudio Ich, ich, ich. Und war­um nicht wir? Über die Philosophie der Solidarität diskutiert das Philosophenduo Lisz Hirn und Fahim Amir. Bis 21.55, Ö1 (Oliver Mark, 4.10.2023)