Hier kommen die Mediennews von heute:

Anwalt: Reporter-ohne-Grenzen-Vorstand Lansky wegen Causa Wehrschütz zurückgetreten - Anwalt Gabriel Lansky verlässt den Vorstand der Pressefreiheits-NGO. Die Kanzlei Lansky Ganzger, Goeth und Partner vertritt den ORF-Korrespondenten

ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz bei der Arbeit. Foto: ORF

Media Freedom Act: Große Mehrheit im EU-Parlament für EU-Medienfreiheitsgesetz - Vorgesehen sind der Schutz der Unabhängigkeit, eine europäische Medienbehörde und Kriterien für das Management des öffentlichen Rundfunks

TV-Tagebuch: Außer Atem im ORF durch Österreichs kränkelndes Gesundheitssystem - Das Magazine-Spezial des ORF informiert in dicht bespielten 105 Minuten darüber, wo unser Gesundheitssystem kränkelt und wo es längst Notmaßnahmen braucht

1945 - 2023: ORF-Ex-Chefredakteur und "Zur Zeit"-Herausgeber Walter Seledec gestorben - Bundesheerkenner war in der FPÖ engagiert und zuletzt Co-Herausgeber der Wochenzeitung "Zur Zeit"

Dienstagabend im ORF: Wenn Kinder ihre kranken Eltern pflegen - Wie geht es den sogenannten Young Carers mit ihrer Rolle und ihren kranken Eltern? – Doku von Andrea Eder in "Kreuz & Quer" in ORF 2

Rektor Vitouch in der "ZiB 3": Hü und Hott mit Universitäten - Österreichs Universitäten werden immer schlechter. Es mangelt am Geld und am Plan, sagt der Vorsitzende der Rektorenkonferenz

Rampenschau: Klage abgewiesen - Lady Gaga muss Hundeentführerin keine Belohnung zahlen - Gutes Ende eines skurrilen Dognappings, weniger gut endet die Ehe von Model Jodie Turner-Smith und Schauspieler Joshua Jackson

Berlingers letzter Fall: Heike Makatschs Finale beim Mainz-"Tatort" - Nach nur fünf Episoden heißt es Abschied nehmen von der Ermittlerin - Neuer Krimi "Aus dem Dunkel" am Sonntag auf ORF 2 und in der ARD

Switchlist: "3 1/2 Stunden", Hummeln im Hirn, "Was will Kickl?": TV-Hinweise für heute Abend.

