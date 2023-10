Wien – Der Satz "Sorry, ich habe kein Bargeld eingesteckt" soll schon bald als Ausrede ausgedient haben, den "Augustin" nicht zu kaufen. Während Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) das Bargeld in der Verfassung verankern will, führt die Wiener Straßenzeitungsinstitution bargeldloses Zahlen ein – als Zusatzoption zum herkömmlichen Verkaufsprozedere.

Die Skepsis sei unter den Verkäuferinnen und Verkäufern anfangs sehr groß gewesen, erzählt Sozialarbeiter Matthias Jordan, "es gab viel Gegenwehr bei der Vorstellung des Projekts". Das Projekt nennt sich Augustina und ist das jüngste Baby des im Jahr 1995 gegründeten "Augustin".

Der "Augustin" führt bargeldloses Zahlen ein. Jan Vašek / Bearbeitung Margarete Schwarzl

Weder Bankkonto noch Smartphone

Mittlerweile haben Jordan und Claudia Poppe, die Projektleiterin und langjährige "Augustin"-Mitarbeiterin, viel Überzeugungsarbeit geleistet – und viele Ängste genommen. Nicht wenige der aktuell rund 400 "Augustin"-Verkäuferinnen und -Verkäufer verfügen über kein Bankkonto oder kein Smartphone. Das brauchen sie allerdings auch nicht, denn ihre Ausweise sind künftig mit einem individuellen QR-Code ausgestattet. Er wird mit dem Handy gescannt, die Zahlung erfolgt mit Kreditkarte, Paypal oder Google Pay. Trinkgeld kann weiter gegeben werden.

Die Verkäuferinnen und Verkäufer können sich das Geld dann in der "Augustin"-Zentrale im fünften Wiener Gemeindebezirk abholen oder als Guthaben verwenden, wenn sie dort ihre Verkaufsexemplare der neuen Ausgabe beziehen. Sie zahlen dafür im Voraus 1,50 Euro und erhalten die gleiche Summe des Verkaufspreises, der bei drei Euro pro Heft liegt.

Andere Länder als Vorbilder

Die Digitalisierungsoffensive beginnt diesen Donnerstag mit einem Kick-off im Wiener Museumsquartier, wo die ersten Verkäuferinnen und Verkäufer ihre neuen Ausweise präsentieren. Die Idee ist im Jahr 2019 entstanden, erzählt Poppe im Gespräch mit dem STANDARD: "Bei einem Treffen der Straßenzeitungen in Hannover." In Skandinavien, England, Schottland, Australien oder in den USA setzen Straßenzeitungen bereits seit längerer Zeit auf bargeldloses Zahlen. "Allerdings war klar, dass die Einführung ein größeres Projekt ist, das wir uns nicht leisten können."

"Augustin" schrumpft

Nicht nur, aber auch aufgrund von Corona stand der "Augustin" im vergangenen Jahr wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Kleinere Planeten im "Augustin"-Medienuniversum wie Radio Augustin oder Augustin TV mussten 2022 eingestellt werden. Der Trend zum bargeldlosen Zahlen machte auch vor den "Augustin"-Verkäuferinnen und -Verkäufern nicht halt. Zur Hochblüte des "Augustin" lag die Auflage der im Zweiwochenrhythmus erscheinenden Zeitung bei 25.000 Stück, derzeit druckt die Straßenzeitung zwischen 13.000 und 16.000 Exemplare. "Seit den Einsparungen sind wir stabil", sagt Poppe.

Der "Augustin" ist im fünften Wiener Gemeindebezirk beheimatet. Oliver Mark

Digitalförderung der Arbeiterkammer

Das Projekt Augustina konnte mithilfe des "Hackathon der Vielen" realisiert werden, den die Arbeiterkammer veranstaltet. Der "Augustin" erhielt den Preis für die funktionalste Anwendung und eine Förderung in der Höhe von 200.000 Euro. Den technischen Part des Projekts entwickelt das Kollektiv Convive. Die Anwendung ist als Open Source konzipiert und soll in weiterer Folge noch anderen Straßenzeitungen zugutekommen.

Neben dem bargeldlosen Zahlen implementiert der "Augustin" auch eine eigene Onlineausgabe, die laut Initiatorin Poppe nicht das PDF des Printprodukts sein wird, das gibt es bereits, sondern interaktive Elemente beinhalten wird. Kostenpunkt sind drei Euro. "Das bedeutet Arbeit für uns, wir lassen deswegen den Preis gleich." Der Start soll in den nächsten Wochen erfolgen. Die Onlineversion kann auch auf der Straße erworben werden.

Neue Projekte als Ziel

Nach den wirtschaftlich mageren Jahren erhofft sich Poppe durch die Innovationen einen Modernisierungsschub bei dem Medium: "Wir würden uns freuen, wenn die Verkäufe raufgehen, dann könnten wir über neue Projekte nachdenken." Neben den Konstanten wie Sozialarbeit, Dolmetsch und Rechtsberatung würde Poppe gerne Kulturprojekte initiieren. "Aber das geht nur, wenn wir höhere Verkaufszahlen haben."

Claudia Poppe und Matthias Jordan vom "Augustin". Augustin/Mario Lang

Lange Warteliste

Dass der Bedarf nach einer höheren Auflage enorm ist, zeigt der Blick auf die Warteliste. Die sei "elendslang". Rund 400 Leute würden gerne den "Augustin" verkaufen, sie müssen aber voraussichtlich "ein paar Jahre" darauf warten, bis wieder Plätze frei werden. "Es vergeht kein Tag, an dem sich Leute nicht auf die Liste schreiben", sagt Sozialarbeiter Jordan. "Wir wollen dem nachkommen, müssen aber die Verkaufsplätze unter Kontrolle haben, damit wir sie nicht doppelt besetzen."

Alleine an der langen Warteliste sehe man, wie wichtig Straßenzeitungen wie der "Augustin" seien, so Jordan: "Für armutsbetroffene Menschen ist das eine Möglichkeit, ihren Unterhalt zu verdienen." Und die Zeiten werden nicht einfacher. Die Gründe seien höchst unterschiedlich, warum Menschen den "Augustin" verkaufen. Was für manche nur eine Überbrückung einer finanziell schwierigen Situation ist, ist für andere ein Türöffner, um wieder einen Fuß in die Arbeitswelt zu bekommen. "Unser Angebot soll so niederschwellig wie möglich sein." Während Alleinerziehende vielleicht nur ein paar Stunden pro Woche verkaufen, seien andere den gesamten Tag unterwegs.

Beschwerden über Verkäuferinnen und Verkäufer

Von den derzeit rund 400 Verkäuferinnen und Verkäufer kommen viele aus Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Ungarn oder westafrikanischen Ländern wie Nigeria. Jeder und jede von ihnen ist mit einem Ausweis ausgestattet, der zum "Augustin"-Verkauf legitimiert. Beschwerden über nichtregistrierte Verkäuferinnen und Verkäufer begleiten die Straßenzeitung bereits seit vielen Jahren: "Das hat im Jahr 2010 begonnen und nie aufgehört."

Die Leute seien ungeduldig, sie besorgen sich einen Ausweis oder verkaufen nur ein Exemplar, das sie eigentlich zum Betteln verwenden. "Wir verurteilen es nicht, wenn Leute unregistriert den 'Augustin' verkaufen, die machen es nicht zum Spaß, sondern weil sie eine Einkommensquelle zum Überleben sehen", erklärt Jordan. Er erzählt, dass es auch nicht wenige Leute gebe, die ihre Beschwerden in ein rassistisches Weltbild gießen. "Es rufen auch Leute an, die sagen, sie finden ihr Handy nicht mehr, und dass sie sich sicher sind, dass es der 'Augustin'-Verkäufer geklaut hat." Wenige Zeit später kämen sie drauf, dass sie es nur verlegt hätten. "Unsere Verkäufer sind oft Sündenböcke."

Drei bis vier Beschwerden pro Woche

Poppe berichtet, dass sich erst kürzlich jemand beschwerte, weil ein "Augustin"-Verkäufer ein iPhone hatte. "Oder es ruft jemand an und sagt, dass ein Verkäufer mit einem Auto gekommen ist", ergänzt Jordan. Das sind Beschwerden, mit denen etwa auch Flüchtlinge konfrontiert seien. "Es gibt die Vorstellung, dass alle 'Augustin'-Verkäuferinnen und -Verkäufer obdachlos sein müssen." Die Anzahl der Beschwerden quantifiziert Jordan mit "drei bis vier pro Woche".

Schikanen der Polizei

Den Verkäuferinnen und Verkäufern werde sehr viel abverlangt, kritisiert Jordan. Er verweist auch auf den Kontakt mit der Polizei. "Sie schikaniert die Verkäufer." Etwa wenn afrikanische Verkäuferinnen und Verkäufer allzu oft nach ihren Ausweisen gefragt werden. "Oder sie müssen den Meldezettel zeigen, mit der Polizei zu ihren Wohnungen gehen, um zu beweisen, dass der Schlüssel sperrt." Jordan spricht von Racial Profiling und Willkür der Polizei, was vor allem die Afrikanerinnen und Afrikaner zu spüren bekämen. "Die Polizei ist nicht auf unserer Seite." Da könne jeder eine Geschichte darüber erzählen.

Eine Geschichte, die der "Augustin" erzählt, ist jene des Nigerianers Abuchi O. Er wurde Ende Juli 2023 von seinem "Augustin"-Verkaufsplatz im zehnten Bezirk abgeholt und in Schubhaft genommen. Seitdem organisiert die Straßenzeitung Solidaritätskundgebungen und sammelt Spenden, um eine juristische Vertretung für Abuchi O. zu bezahlen. "Diese Solidarität freut uns, es ist aber frustrierend", sagt Poppe. Der Nigerianer, der seit sieben Jahren in Wien lebt, wurde von der Polizei ins Schubhaftzentrum Vordernberg in der Steiermark gebracht. "Unser Asylsystem ist darauf ausgelegt, den Menschen das Leben in Österreich zu erschweren", kritisiert Jordan. Was den Menschen helfen würde: "Eine weißere Hautfarbe und mehr Geld." (Oliver Mark, 5.10.2023)