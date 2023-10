Wer im Dezember den Nobelpreis für Chemie verliehen bekommt, stellt sich am Mittwoch gegen Mittag heraus. AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Wer den Chemie-Nobelpreis 2023 nicht erhält, ist klar: Zwei Favoriten der vergangenen Jahre, die ungarisch-US-amerikanische Biochemikerin Katalin Karikó und der US-amerikanische Immunologe Drew Weissman, wurden im Vorfeld als Kandidaten gehandelt. Doch nachdem am Montag klar wurde, dass sie den Medizin-Nobelpreis erhalten werden, sind sie nun aus dem Rennen. Ihre wichtigen Vorarbeiten zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen hätten freilich in beide Bereiche fallen können, wenngleich die praktische Anwendung einen wichtigen medizinischen Nutzen hatte, der Millionen von Menschenleben rettete.

Am Dienstag folgte ein weiterer Nobelpreis für einen Forscher, der aus Ungarn stammt und die weitere wissenschaftliche Karriere im Ausland vorantreiben konnte: Der Physiker Ferenc Krausz hat neben der ungarischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft, forscht aber nicht mehr an der TU Wien, sondern ist Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München. Er folgt auf den österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger und teilt sich wie er den Physiknobelpreis mit französisch-US-amerikanischen Fachgenossen: Prämiert werden mit Krausz die Französin Anne L'Huillier und der französisch-US-amerikanische Wissenschafter Pierre Agostini.

Am Mittwoch wird nun ab 11.45 Uhr bekanntgegeben, wer die bekannte und prestigereiche Auszeichnung im Fach Chemie entgegennehmen darf. Die Pressekonferenz des Nobelkomitees kann per Livestream mitverfolgt werden.

Favoriten nach Zitierung

Einige preisverdächtige Namen hat vorab der Datenkonzern Clarivate veröffentlicht, der jährlich die meistzitierten Forschenden nach Disziplinen eruiert. Seit 2002 hat der Konzern 419 "Citation Laureates" ausgewählt, 71 davon haben tatsächlich den Nobelpreis erhalten, auch Anton Zeilinger wurde "vorhergesagt".

Für 2023 sagt das studienbasierte Orakel drei Themenfelder voraus, die wichtige Erkenntnisse lieferten:

Als weitere Favoriten gelten etwa

Zwei doppelte Nobelpreise

Seit 1901 wurden 114 Chemienobelpreise an insgesamt 189 verschiedene Laureaten und Laureatinnen vergeben. Zwei Wissenschafter wurden zweimal mit dem Chemienobelpreis ausgezeichnet: Der US-Amerikaner Barry Sharpless erhielt erst 2022 seinen zweiten Nobelpreis, den er sich für Beiträge zur sogenannten Click-Chemie mit Carolyn Bertozzi (USA) und Morten Meldal (Dänemark) teilte. Im Jahr 2001 erhielt er den Preis für stereoselektive Oxidationsreaktionen, die mitunter nach ihm benannt wurden; damals teilte er sich den Chemienobelpreis mit William Knowles (USA) und Ryōji Noyori (Japan).

Vor Sharpless bekam der Brite Frederick Sanger zwei Chemienobelpreise: Er tat sich erst mit der Aufklärung der Struktur von Insulin und wichtigen Arbeiten zur Proteinsequenzierung hervor (1958), das Nobelkomitee zeichnete ihn mit zwei Kollegen außerdem für seine Beiträge zur Ermittlung der Basensequenz in Nukleinsäuren – zu denen etwa die DNA zählt – aus (1980).

Laureatinnen und Laureaten dürfen sich in diesem Jahr über eine Erhöhung beim Preisgeld freuen, die zumindest den Wertverlust der schwedischen Krone wettmacht. Die Summe pro Preis wird um eine Million schwedische Kronen auf elf Millionen Kronen angehoben, wie die Nobelstiftung im Vorfeld mitteilte. Das entspricht nach derzeitigem Umrechnungskurs knapp 925.000 Euro. Im Vergleich zum Euro und zum Dollar hat die Krone in den vergangenen Monaten immens an Wert verloren. Die zuletzt zehn Millionen Kronen hatten zum Zeitpunkt der Auszeichnungen vor einem Jahr etwa 920.000 Euro entsprochen, derzeit sind es nur noch etwa 840.000 Euro.

Nach den Preiskategorien Medizin und Physik am Montag und Dienstag wird am Mittwoch der letzte naturwissenschaftliche Nobelpreis der Saison bekanntgegeben. Der Bereich Literatur folgt am Donnerstag, die Kategorie Frieden am Freitag. Am Montag kommender Woche wird außerdem der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben, der von der Schwedischen Nationalbank gestiftet wird. (sic, red, 4.10.2023)