In seinem Gastkommentar stellt Europarechtsexperte Stefan Brocza die Frage: Warum wird der Sektor vom Staat weiterhin so hoch subventioniert?

Hohe Erzeugerpreise ließen die Einkommen der österreichischen Bäuerinnen und Bauern im Jahr 2022 stark ansteigen. Foto: APA / Helmut Fohringer

Im September wurde vom Landwirtschaftsministerium der Grüne Bericht 2023, eine Gesamtschau zur Situation der heimischen Land- und Forstwirtschaft, präsentiert. Zentrale Erkenntnis: ein sattes Einkommensplus von 42 Prozent für die österreichische Landwirtschaft im Jahr 2022. Und das, nachdem bereits im Jahr davor ein Plus von 15 Prozent verzeichnet werden konnte.

Während von der Bundesregierung und prominenten Wirtschaftsforschern bei den angelaufenen Lohnverhandlungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Zurückhaltung eingefordert wird – mit dem Argument, höhere Löhne würden ja unweigerlich die Inflation weiter anheizen –, gilt für Österreichs Landwirtinnen und Landwirte offensichtlich anderes. Da wird umgehend ausgerückt und von der angeblich ach so starken Belastung der bäuerlichen Berufsgruppe berichtet: Die Rede ist von deutlich gestiegenen Aufwendungen bei Energie, Futter- und Düngemitteln, von Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg. Dass im Vergleich zum Einkommensplus von 42 Prozent die Aufwendungen der österreichischen Landwirtschaft für Vorleistungen lediglich um rund 23 Prozent gestiegen sind, wird beflissentlich verschwiegen. Denn dann müsste man sich eingestehen, dass hier offensichtlich hemmungslos Übergewinne eingefahren werden. Der Begriff "Gierflation" steht im Raum.

Staatliches Füllhorn

Wer jetzt erwartet, dass angesichts solcher Einkommenszuwächse endlich einmal auch über Agrarsubventionen diskutiert werden würde, der irrt gewaltig. Immerhin umfassen die agrarischen Direkt- und Ausgleichszahlungen durchschnittlich 71 Prozent des bäuerlichen Einkommens in Österreich. Da könnte man bei einem Plus von über 40 Prozent vielleicht auch einmal darüber nachdenken, die staatlichen Subventionen zurückzufahren. Jedem AMS-Aufstocker bei Arbeitslosengeld und Notstandshilfe wird umgehend der staatliche Zuschuss gekürzt, wenn er es schafft, von sich aus zusätzliches Einkommen zu erlangen. Nicht so bei der österreichischen Landwirtschaft: Da sprudelt das staatliche Füllhorn munter weiter.

Statt zu reduzieren, wird gleich noch was draufgelegt: Obwohl sich bereits Ende 2021 ein deutlicher Einkommenszuwachs aufgrund steigender Agrarpreise abzeichnete, wurde durch "Teuerungsausgleich", "Stromkostenzuschuss für die Landwirtschaft", einer "außergewöhnlichen Anpassungshilfe" und "temporären Agrardieselvergütung" hemmungslos weitergefördert. Statt die tatsächlich gestiegenen Produktionskosten für Energie und Düngemittel auszugleichen, kam es zu einer massiven Überförderung. Die Konsumentinnen und Konsumenten wurden dadurch gleich zweimal zur Kasse gebeten: zum einen durch die höheren Lebensmittelpreise und zum anderen durch die Steuern, mit denen eben diese Agrarfördergelder bezahlt werden.

Neue Märkte

Es steht außer Frage, dass dem Agrarsektor eine wichtige Rolle zukommt. Gleichzeitig sollte man sich aber auch vor einer Glorifizierung des Bauernstands hüten. Blickt man ins Land, ist etwa von der vielbeschworenen "Kulturlandschaft" wenig zu erkennen. Jahrzehntelange Überdüngung belastet das Grundwasser, die extensive Agrarwirtschaft rottet die Insekten zunehmend aus, der Vogelbestand nimmt erschreckend ab. Auch das immer wiederkehrende Argument der Versorgungssicherheit zieht schon lange nicht mehr. Im österreichischen Agrarsektor geht es um Export und nicht um die Abdeckung der Binnennachfrage. Der inländische Konsum steht nicht im Mittelpunkt, die politische Auseinandersetzung wird stattdessen darüber geführt, neue Absatzmärkte zu schaffen.

Eines sollte man nicht vergessen: Subventionen liegen im Ermessen der Politik und damit der jeweiligen Mehrheiten. Es wäre daher im eigensten Interesse der Landwirtinnen und Landwirte, sich schleunigst vom Dauertropf der Subvention zu entwöhnen und nicht einem Süchtigen gleich nach einer immer höheren Dosis zu verlangen. (Stefan Brocza, 4.10.2013)