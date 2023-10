Denn nicht nur die Mitglieder sind verärgert, auch die grünen Wählerinnen und Wähler, die härtere Maßnahmen für den Umweltschutz wollen, sind enttäuscht. Zwar dümpeln sowohl Grüne als auch ÖVP in den Umfragen weit unter ihren Werten der Nationalratswahl 2019 vor sich hin. Doch der Stillstand in der Koalition nutzt vor allem der FPÖ: Während die Zustimmung für die Regierung sinkt, steigt jene für die Freiheitlichen.

Unmut über die Arbeit der Grünen in der Koalition wird auch in deren Basis immer lauter. Schon seit Anbeginn der Regierungsperiode wird kritisiert, die Grünen würden zu große Kompromisse eingehen und sich zu sehr der ÖVP unterwerfen. Mit den eigenen Themen kommen sie bis heute nur schwer bis gar nicht durch. Das wird sich wohl auch im kommenden Jahr nicht ändern.

Da wäre etwa der bereits angelaufene Wahlkampf. Deutlich zeigt sich dieser etwa in dem Verlangen eines Untersuchungsausschusses, dass die ÖVP am Montag versehentlich an die Neos verschickte . Demzufolge sollten nicht nur die einstigen roten und blauen Ministerien geprüft werden, sondern auch jene des aktuellen Koalitionspartners: der Grünen. Besonders im Fokus der Türkisen steht dabei Umweltministerin Leonore Gewessler und "nicht transparente Vorgänge" im Zuge von Marketingaktionen wie etwa dem umstrittenen "Klimaticket"-Tattoo auf Musikfestivals. Ein Untersuchungsausschuss gegen den eigenen Koalitionspartner – eigentlich ein No-Go. Das regt auch die Grünen auf: "Die ÖVP ist auf dem falschen Dampfer", kritisierte der Tiroler Klubchef Gebi Mair.

Mittlerweile geht kaum noch etwas in dieser Bundesregierung weiter. Große Würfe oder Prestigeprojekte der Grünen und Türkisen werden vom jeweils anderen blockiert. Stattdessen beherrschen Uneinigkeit, Querelen und Missgunst die Zusammenarbeit. Auf den letzten Metern vor der Nationalratswahl will man sich offenbar nichts mehr schenken. Und dafür, dass diese weit früher als geplant kommt, spricht vieles.

Wider

Ja, was spricht denn nun noch dafür, dass die Koalition beisammen bleibt? Ein Grund sind sicherlich die Grünen selbst. Von abschätzigen Burger-Sagern des Kanzlers oder Geheimkonzepten für einen Untersuchungsausschuss aus den Reihen des Koalitionspartners lassen sich Vizekanzler Werner Kogler und Co bislang nicht provozieren. Was in der grünen Basis wohl immer öfter für Kopfschütteln sorgt, sieht die Parteispitze sehr relaxt.

Das mag auch daran liegen, dass die Koalition gerade auf ein für sie neuralgisches Datum zusteuert. Im November wird der neue Staatshaushalt präsentiert. Derzeit laufen im Hintergrund die Verhandlungen dafür. Das Budget ist und bleibt in Zahlen gegossene Politik, dazu kommt mit der Budgetrede ein alljährlicher Stimmungstermin. Das heißt übersetzt im Umkehrschluss: ÖVP und Grüne können ihre Projekte nicht nur finanziell in trockene Tücher bringen, sondern werbewirksam verkaufen. Die Koalition vor dem Budgetbeschluss platzen zu lassen wäre also nicht nur strategisch fatal, sondern würde auch nach Chaos aussehen.

Es gibt aber noch einen viel simpleren Grund, warum die Grünen der Volkspartei weiterhin die Treue halten: Sie werden auf lange Sicht definitiv nicht mehr so mächtig sein wie bisher. Aktuell führen die Grünen mit Justiz, Klima und Infrastruktur, Soziales sowie Gesundheit nicht nur teils riesige, sondern auch eminent wichtige Ministerien in der Republik. Nach der bevorstehenden Nationalratswahl, egal ob sie nun nächstes Jahr regulär im Herbst oder doch früher stattfindet, wird das ziemlich sicher nicht mehr so sein.

Eine neuerliche Zweierkoalition mit den Grünen geben die Umfragen nicht her. Als Teil eines Dreierbündnisses würde die Partei um Kogler als schwächstes Glied in der Koalitionskette mit Zuständigkeiten nicht überhäuft werden. In der Opposition stünden die Grünen mit leeren Händen da.

An den Ressortzuständigkeiten hängen nicht zuletzt viele Jobs aus dem grünen Universum. Eine Neuwahl birgt am Ende zu viel Risiko, dass all das schneller in die Brüche gehen könnte, als es tatsächlich müsste.

Abgesehen davon brennt es ja "nur" bei der ÖVP. Seit diverse Affären Altkanzler Sebastian Kurz vor zwei Jahren zum Rücktritt zwangen, befand sich die Volkspartei öfter in der Defensive. Mit Karl Nehammer als Kanzler wirkten die Kraftverhältnisse in der Koalition ausgeglichener als zuvor. Die Grünen konnten etwa eine CO2-Bepreisung durchsetzen. Daran hat zwar Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gerüttelt, sie wurde aber prompt von den Türkisen im Bund zurückgepfiffen. Solange Reformen wie diese für die Grünen noch greifbar scheinen, etwa die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, wird dort niemand an einen Schlussstrich denken. (Oona Kroisleitner, Jan Michael Marchart, 3.10.2023)