Bernhard Winkler über Glyphosat als wichtiges Werkzeug

"Ich habe an der Wiener Boku studiert. Seit 14 Jahren führe ich den Hof meiner Familie. Ich bin mit der Landwirtschaft aufgewachsen, und ich produziere gern Lebensmittel. Unser Betrieb in Oberösterreich lebt von Ackerbau und Mutterkuhhaltung mit Direktvermarktung. Auf 180 Hektar bauen wir Zuckerrüben, Gerste, Weizen, Mais, Soja, Mohn und Sonnenblumen an.

Wertschätzung in der Bevölkerung ernten wir Landwirte leider zusehends selten. Wer auf seinen Feldern Pflanzenschutz ausbringt, wird oft schief angesehen. Viele Österreicher brüskieren sich gerne. Nur die wenigsten wollen wissen, wie es wirklich läuft.

Es gibt Jahre, in denen ich kein Glyphosat brauche, um Beikräuter zu unterdrücken. In anderen Jahren wie heuer setzen wir es auf rund 15 Prozent unserer Ackerflächen ein, um einen guten Bestand zu gewährleisten. Eine Rübe braucht etwa zehn Tage, um aus der Erde zu wachsen. Glyphosat kann vor dem Anbau und bis zu fünf Tage nach der Saat angewendet werden.

"Erosion verhindern"

Mais, Soja und Zuckerrübe werden meist nach Winterbegrünungen angebaut, um Erosion zu verhindern und Bodenleben zu fördern. Glyphosat ist ein wichtiges Werkzeug, um in Hanglagen produzieren zu können. Wer hier pflügt oder grubbert, riskiert, dass seine Erde statt auf dem Feld im nächsten Dorf liegt.

Eine Bedrohung für die Biodiversität sehe ich nicht, im Gegenteil. Bearbeiten wir das Feld im Frühjahr mehrfach innerhalb weniger Wochen, brüten bei uns beispielsweise keine Kiebitze mehr. Sie haben sehr wohl Nachwuchs bei Direkt- und Mulchsaat verbunden mit Glyphosat.

Die Natur ist ein Riesenkomplex. Drehst du an einem Rädchen, drehen sich viele Rädchen mit. Glyphosat hat, richtig eingesetzt, viele Vorteile. Beuge ich Unkraut mit dem Pflug vor, sind pro Hektar bis zu 30 Liter Diesel nötig. Spritze ich, reichen zwei Liter Diesel – bei einer Arbeitszeit von 15 bis 20 Minuten.

Kein Landwirt bringt Glyphosat aus, weil es lustig ist. Es kostet viel Geld, pro Hektar an die 50 Euro, mit Arbeitszeit 100 Euro. Gespritzt wird 50 Zentimeter über dem Boden. Auf 10.000 Quadratmeter kommen 170 Liter mit nur drei Liter Glyphosat. Exakt in geringen Mengen zu dosieren, wie wir es tun, würde man mit Handpumpen im privaten Bereich niemals schaffen.

"Kein Pestizid aufs Korn"

Es darf nur auf Mutterböden verwendet werden, nicht auf Wegen, Straßen, Asphalt. Das Pestizid aufs Korn zu spritzen ist in Österreich seit langem verboten. Ich bin 40, ich kann mich nicht erinnern, dass wir je auf die Idee gekommen wären, es kurz vor der Ernte einzusetzen.

Kein Produkt, das in der Lebensmittelkette landet, kommt damit in Berührung. Finden sich darin dennoch Spuren des Herbizids, muss es sich um Importware handeln. Auch Gentechnik, die mit Glyphosat immer wieder in Verbindung gebracht wird, ist in Österreich verboten.

Ich selbst habe in Südamerika erlebt, wie es in großen Mengen ausgebracht wird. Das hat nichts mit der Realität in Österreich gemein. Wir arbeiten mit hohen Auflagen, werden für den Einsatz geschult, stehen unter starker Beobachtung. Unsere Spritzgeräte werden alle drei Jahre überprüft. Wir spielen in einer völlig anderen Liga.

"Dosis macht das Gift"

Alternativ dazu gibt es ein bis zwei chemische Mittel, die ähnlich gut wirken und die Photosynthese unterdrücken. Ihr Nachteil ist, dass sie das Unkraut nicht bis zur Wurzel erfassen und starke Pflanzen wieder austreiben. Keines dieser Mittel ist annähernd so gut untersucht wie Glyphosat.

Ich arbeite regelmäßig damit. Wir Bauern wären Narren, freiwillig damit in Berührung zu kommen, wäre es krebserregend. Glyphosat ist seit 35 Jahren im Einsatz. Wäre es so gefährlich, wie viele behaupten, gäbe es nur wenige Landwirte, die älter als 70 werden. Ich halte dieses Pestizid für harmloser als Alkohol, Nikotin oder Feinstaub. Es ist die Dosis, die das Gift macht.

Was ein Verbot für uns bedeuten würde? Mehr Aufwand, mehr Diesel, während wir weiterhin zu Weltmarktpreisen arbeiten müssten. Im Gegenzug würden mehr Lebensmittel importiert, die unter Einsatz weit höherer Mengen an Glyphosat hergestellt werden. Meine Meinung ist: Lebensmittel gehören in Österreich unter strengen Auflagen erzeugt, statt sie unter niedrigeren Standards im Ausland zu produzieren." (Verena Kainrath, 6.10.2023)