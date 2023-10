Grünes Musterland? Ein Windpark in Dänemark. imago stock&people

Sich an den Besten zu orientieren, das ist immer gut. Österreichs Industrie schaut derzeit vermehrt nach Dänemark. Was das kleine Land Österreich voraushat, zeigt etwa das angesehene Standortbarometer World Competitiveness Ranking der IMD Business School. Dänemark ist Nummer eins bei der grünen und bei der digitalen Transformation. Mit seinem dynamischen Unternehmenssektor und dem starken Fokus auf Nachhaltigkeit gelang der Sprung an die Spitze. In Österreich ging es von Jahr zu Jahr bergab. Lagen wir 2020 auf Rang 16, grundeln wir nun auf dem 24. Platz herum.

Welche Schlüsse ziehen die Industrievertreter? Österreich möge die Abgabenquote senken, ist einer der wichtigsten. Das ist nicht nur knapp, sondern ziemlich daneben. Es gibt Gründe, das Steuersystem auf seine Effizienz hin abzuklopfen. Nur: Auch Dänemark ist ein Hochsteuerland. Was man sich im Norden abschauen muss, sind andere Dinge. Die Effizienz der Verwaltung, eine staatliche Aufgabe, gehört dazu. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wäre ein wichtiger Punkt.

Vorbild sollte das Land aber ganz besonders in grünen Belangen sein. Einen CO2-Preis gibt es dort schon lange, Öl- und Gasheizungen wurde vor Jahren verboten. Unternehmen überbieten sich in neuen Geschäftsideen. Dänemark sollte zuallererst ein Lehrbeispiel dafür sein, dass man aus der Energiewende ein Gewinnerthema machen kann. (Regina Bruckner, 3.10.2023)