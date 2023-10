Lange hat es gedauert, bis sich Google zur Herstellung einer eigenen Smartwatch durchringen konnte. Im Vorjahr war es dann aber so weit: Die Pixel Watch stieß allerdings auf eher gemischte Reaktionen. So wurde auch im STANDARD-Test kritisiert, dass vieles einfach unfertig wirkt. Nun folgt die zweite Hardwaregeneration, und bei der will Google viele der Schwächen der ersten ausbessern.

Pixel Watch 2

Parallel zur Präsentation Pixel 8 und Pixel 8 Pro hat Google am Mittwoch auch die Pixel Watch 2 enthüllt. Das Design wird dabei weitgehend beibehalten: Es gibt also wieder nur eine runde Variante mit 41 mm Durchmesser, den Kern bildet ein 1,2 Zoll großer OLED, der durch 3D Gorilla Glass 5 geschützt ist. Die maximale Helligkeit ist mit 1.000 Nits angegeben, andere Hersteller bieten in dieser Hinsicht mittlerweile deutlich mehr.

Die Pixel Watch 2: Sieht aus wie die erste Hardwaregeneration, bringt aber viele Änderungen. Google

Was sich geändert hat, ist das Gehäusematerial: Statt Edelstahl wird nun Aluminium genutzt, was die Uhr rund zehn Prozent leichter macht. Das Gewicht liegt – ohne Armband – nun also bei 31 statt 36 Gramm. Die Uhr ist mit 12,3 mm recht dick, das gebogene Design an der Unterseite kaschiert dies allerdings teilweise.

Bessere und mehr Sensoren

Die ersten großen Änderungen zeigen sich auf der Rückseite, ist dort doch eine vollständig neue Sensorenanordnung zum Aufzeichnen von Fitness- und Gesundheitsdaten zu finden. Dazu gehört ein neuer Herzschlagsensor, der durch die Messung an mehreren Stellen bei anstrengendem Workout laut Google rund 40 Prozent genauer sein soll.

Ganz neu ist ein Sensor zum Messen der Hauttemperatur. Dies ist aber nicht für manuelle Prüfungen gedacht, sondern fließt in diverse Analysen ein – etwa zur Schlafqualität. Ebenfalls hinzugekommen ist ein CEDA-Sensor, der primär dazu gedacht ist, in Kombination mit anderen Informationen Stress zu erkennen. In solchen Situationen gibt die Uhr dann auch entsprechende Tipps, um diesen wieder abzubauen.

Wieder mit dabei ist ein Sensor zum Messen des Blutsauerstoffs. Dieser war zwar schon bei der ersten Pixel Watch zu finden, wurde aber erst einige Monate nach dem Marktstart über ein Update aktiviert.

Auf der Rückseite sind die neuen Sensoren gut zu sehen. Auch bei Krone und dem seitlichen Knopf hat Google nach eigenen Angaben nachgebessert. Google

Ein neuer Chip

Einen wichtigen Wechsel gibt es im Inneren der Uhr: Google nutzt nun einen Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 als Chip, und damit einen deutlich neueren SoC, als es der Samsung Exynos 9110 des Vorjahres war. Das verspricht deutliche Effizienzgewinne. Dem zur Seite gestellt ist ein von Google selbst entwickelter Co-Prozessor, der etwa für Fitnessaufgaben genutzt wird, um dies möglichst stromsparend abzuhandeln.

Das RAM fällt mit 2 GB für eine Smartwatch erneut recht großzügig aus. Der lokale Speicherplatz liegt bei 32 GB (eMMC), auch das entspricht dem Vorgänger. Es gibt Bluetooth 5.0 und WLAN 802.11 b/g/n sowie NFC für das Bezahlen mit der Smartwatch. Eine Variante mit LTE-Unterstützung ist zwar ebenfalls erhältlich – aber nicht in Österreich.

Laufzeit

Google selbst spricht von "großen" Performance-Verbesserungen und besserer Akkulaufzeit. Tatsächlich verspricht der Hersteller zwar weiterhin nur 24 Stunden Akkulaufzeit, das aber jetzt mit aktiviertem Always-on-Display und natürlich mit all den zusätzlichen Sensoren. Was das in der Praxis bedeutet, muss sich natürlich erst zeigen, selbst die Apple Watch verspricht ja an sich nur 18 Stunden, solche Angaben sind immer mit etwas Vorsicht zu genießen.

Bei der Akkugröße hat sich jedenfalls nicht sonderlich viel getan, die 306 mAh sind nur wenig mehr als die 294 mAh des Vorgängers. Auch die Ladegeschwindigkeit klingt ähnlich, 50 Prozent in 30 Minuten verspricht Google. Neu ist dafür, dass die Uhr nun eine offizielle IP68-Zertifizierung für den Schutz vor Wasser und Staub hat.

Ebenfalls auffällig ist, dass beim Ladekabel nachgebessert wurde. Dieses weist nun vier Pins auf, die wohl einen besseren Kontakt zur Uhr herstellen sollen, nachdem es bei der ersten Hardwaregeneration gerne mal zu langsamerem Laden durch eine nicht optimale Positionierung kam.

Wear OS 4

Als Software läuft auf der Pixel Watch 2 das aktuelle Wear OS 4 in der Google-Variante. Dazu gehört etwa eine neu gestaltete Fitbit-Version, die einige zusätzliche Features mit sich bringt. Da wäre etwa automatisches Workout-Tracking für sieben Aktivitätsarten, auch Reminder zum Starten und Stoppen von Aufzeichnungen gibt es jetzt. Beides kennt man bereits von anderen Fitbit-Trackern.

Die Fitness- und Gesundheitsfunktionen von Fitbit wurden ausgebaut. Google

Auch das auf einen gewissen Zielpuls ausgerichtete "Pace Tracking" ist neu hinzugekommen. Zudem können nun auch Fitness- und Gesundheitsinformationen via Google Assistant abgefragt werden.

Sicherheitsfunktionen

Neben diversen neuen Watchfaces übernimmt die Pixel Watch noch ein paar Features, die bisher den Google-Smartphones vorbehalten waren. Darunter etwa der Safety-Check, der beispielsweise beim Wandern aktiviert werden kann, um dann nach einer gewissen Zeit ausgewählte Kontakte zu informieren, wenn man sich nicht manuell zurückmeldet. Auch mit dem Back-up- und Restore-System von Google ist die Uhr nun verbunden. Außerdem gibt es neue Versionen von Gmail und Google Kalender, die mehr Möglichkeiten der Interaktion direkt auf der Uhr erlauben.

Die Pixel Watch 2 wird mit einem Armband aus Fluorelastomer mit Soft-Touch-Beschichtung verkauft, die vier verfügbaren Farben werden dann jeweils mit unterschiedlichen Gehäusestilen kombiniert. So gibt es Varianten mit Band in Himmelblau ("Bay") sowie Porzellanweiß, die dann mit einem Gehäuse aus poliertem Silber geliefert werden. Die Variante mit schwarzem Band wird mit einem Gehäuse in Mattschwarz kombiniert, das Band in "Hazel" (einem Grau mit Grünstich) mit einer Uhr in "Champagnergold".

Wer eine Pixel Watch 2 hat, nutzt dieses natürlich mit einem Pixel-Smartphone, ist Google überzeugt. Google

Preis und Verfügbarkeit

Der Preis für die Pixel Watch 2 liegt bei 399 Euro und damit leicht – 20 Euro – über dem Vorjahresmodell. Darin enthalten sind sechs Monate Fitbit Premium, das vor allem Workout-Coaching, aber auch ein paar zusätzliche Auswertungen bringt. Wer die Uhr billiger – nämlich kostenlos – haben will, der muss sich dafür nur ein Pixel 8 Pro kaufen, dort ist sie nämlich der Vorbestellerbonus. Das Smartphones kostet allerdings auch mindestens 1.099 Euro.

Die Pixel Watch 2 kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung startet am 12. Oktober. Für den Vorgänger gekaufte Bänder funktionieren übrigens auch bei der neuen Hardwaregeneration. Dazu kommen dann noch neue Farben und Bandtypen, etwa "Active Sport" und "Metal Slim". (Andreas Proschofsky, 4.10.2023)