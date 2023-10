Kein Auftrag für die Salzburger am zweiten Spieltag. APA/BARBARA GINDL

Wals-Siezenheim - Nach dem 2:0-Auftaktsieg bei Benfica Lissabon erlitt Red Bull Salzburg am zweiten Spieltag der Champions League einen Rückschlag. Österreichs Serienmeister unterlag Real Sociedad am Dienstagabend mit 0:2. Mikel Oyarzabal (7.) und Brais Méndez (27.) sorgten für den verdienten Erfolg der Basken.

Das Spiel war mit 28.227 Zuschauern und Zuschauerinnen nicht gänzlich ausverkauft. Dem Stadionsprecher war das wurscht, er peitschte das Publikum vor Spielbeginn wie gewohnt ein: "Seid ihr bereit?", schrie er. Nunja, Real Sociedad war es. Kein Wunder, die letzte Partie von Txuri-urdin (Die Weiß-Blauen) in der Königsklasse lag zehn Jahre zurück. Dementsprechend motiviert legte der Fünfte aus La Liga los, tauchte in den ersten zehn Minuten gleich dreimal im Strafraum auf.

Der quirlige Takefusa Kubo dribbelte sich durch, Ander Barrenetxeas Abschluss (2.) konnte Oumar Solet noch blocken. Der Franzose hatte den Vorzug vor dem erstmals ins österreichische Nationalteam einberufenen Samson Baidoo erhalten. Bei Oyarzabals Schuss aus spitzem Winkel (6.) stand Tormann Alexander Schlager goldrichtig. Aber weil alle schlechten Dinge drei sind, klingelte es in der siebenten Minute. Oyarzabal hatte zu viel Zeit und Platz und bedankte sich mit einem überlegten Abschluss in die linke Ecke.

Salzburg musste sich in die Partie ackern. Die Kombination flutschten anfangs trotz einiger aussichtsreicher Gegenstöße nicht so recht. Bisweilen trafen die Bullen die falschen Entscheidungen – wie Karim Konate: Der Stürmer kam in der elften Minute nach langem Steilpass halblinks im Strafraum zum Ball, schoss aber mit dem rechten statt mit dem linken Fuß. Anatomisch ungeschickt.

17. Minute: Roko Simic wollte den Turbo zünden, Robin Le Normand riss ihn nieder. Der polnische Schiedsrichter Bartosz Frankowski gab Gelb. Rot blieb dem Verteidiger erspart, weil ein mitgelaufener Mitspieler wohl noch eingreifen hätte können. Als man kleine Hoffnung hegte, dass Salzburg besser in die Partie finden könnte, schlugen die Gäste erneut zu: Sie konterten sich vom eigenen Strafraum nach vorne. Lucas Gourna-Douath und Strahinja Pavlovic liefen an der Mittelinie beinahe ineinander, Mendez zog dankend davon und schob aus 16 Metern ins lange Eck ein. Salzburg-Trainer Gerhard Struber war ob des eigenen Defensivverhaltens so stinksauer, dass er sich den schwarzen Pullover auszog.

Kurz vor der Pause waren vereinzelte Pfiffe von der Tribüne zu hören. Salzburg schob an der Mittellinie den Ball hin und her. Nach vorne ging gegen tief stehende Basken kaum etwas mehr. Im Gegenteil: Oyaruzabal verpasste das 3:0 nach einem Stanglpass nur haarscharf (30.).

Mehr Wind mit neuen Kräften

Struber reagierte mit einem Dreifachwechsel in der Pause: Baidoo für Solet, Petar Ratkov für Konate und Amankwah Forson für Maurice Kajegaard. Diesmal kam Salzburg "bereit" aus der Kabine: Pavlovic leitete das Leder traumhaft zu Simic in den Strafraum weiter. Der Stürmer wird von einem Basken ein bisschen gezogen, von einem anderen auch etwas in die Mangel genommen. Am Ende kollidiert Simic mit Goalie Alex Remiro. Der polnische Schiedsrichter Bartosz Frankowski pfeift Elfmeter, nimmt ihn aber nach VAR-Hinweis und einer Fernsehauszeit zurück. Diesmal pfeift fast das gesamte Stadion.

Die Hausherren kamen in der zweiten Halbzeit zwar besser ins Spiel, hätten aber wohl diesen Elfmeter gebraucht, um das Momentum vielleicht noch auf ihre Seite und die Basken zum Nachdenken zu bringen. So blieb Real Sociedad abgezockt, ließ weiterhin kaum Großchancen zu und setzte immer wieder Nadelstiche. Amar Dedic (59.) klärt einen spanischen Stanglpass in höchster Not aus der Gefahrenzone. Kurz darauf köpfelte Ratkov (60.) über das Gehäuse. Forson verfehlte das Tor aus der Distanz (72.).

Einmal durfte das Publikum noch kräftig pfeifen. Igor Zubeldia schoss den Ball an den Oberarm eines Mitspielers. Diesmal blieb der Elfmeterpfiff aus, im Konter grätschte Pavlovic seinen Gegner rüde nieder. Der Serbe und der reklamierende Struber sahen Gelb. Neuer Dezibel-Rekord in Wals-Siezenheim. Kurz vor Ende zischte Simic‘ Schuss vom 16er noch an der Stange vorbei (90.). Eine Pingpong-Schussorgie endete auf Remiros Fäusten. Schlusspfiff.

Real Sociedad hält nun bei vier Punkten in Gruppe D, Salzburg bei drei. Um 21 Uhr spielen noch Inter Mailand und Benfica gegeneinander. Am 24. Oktober gastieren die Bullen in Italien. (Andreas Gstaltmeyr, 3.10.2023)

Champions-League, Gruppe D - 2. Runde:

Red Bull Salzburg - Real Sociedad San Sebastian 0:2 (0:2). Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 28.227 Zuschauer, SR Bartosz Frankowski (POL)

Tore:

0:1 (7.) Oyarzabal

0:2 (27.) Mendez

Salzburg: Schlager - Dedic, Solet (46. Baidoo), Pavlovic, Terzic - Gourna-Douath - Bidstrup (65. Capaldo), Gloukh (78. Sucic), Kjaergaard (46. Forson) - Simic, Konate (46. Ratkov)

Real Sociedad: Remiro - Traore (84. Elustondo), Zubeldia, Le Normand (46. Pacheco), Munoz - Mendez (82. Turrientes), Zubimendi, Merino - Kubo (63. Cho), Oyarzabal, Barrenetxea (63. Fernandez)

Gelbe Karten: Solet, Pavlovic, Baidoo, Struber (Trainer) bzw. Le Normand, Mendez