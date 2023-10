Reaktionen nach dem CL-Spiel Salzburg - Real Sociedad (0:2/via Sky):

Gerhard Struber (Salzburg-Trainer): "Wir haben uns in beiden Hälften sehr unterschiedlich präsentiert. Wir sind nicht so reingestartet, wie man das von uns kennt. Speziell in der ersten Hälfte haben wir nicht die einfachen Dinge gemacht, sondern uns das Leben ein Stück weit selbst schwer gemacht. Die zwei Tore haben natürlich etwas gemacht mit den Jungs. In der Halbzeit haben wir sie wieder in die Spur gebracht, das war dann wieder das typische Gesicht, das uns zu Chancen kommen lässt, den Gegner unter Druck setzt. In der einen oder anderen Situation hat uns dann auch das Spielglück gefehlt. Das Spiel hat uns für unsere Lernkurve schon einiges mitgegeben."

Alexander Schlager (Salzburg-Torhüter): "Wir haben einfach nicht mutig genug gespielt, mit und gegen den Ball. Dann bekommst du gegen so eine Mannschaft mit dieser Ruhe am Ball die Rechnung präsentiert. Es ist viel zum Mitnehmen aus dieser Partie. Wir haben in der Pause gesagt, wir müssen viel mutiger auftreten und mit viel mehr Überzeugung. Dass wir mehr Intensität in unser Spiel bekommen. Das haben wir dann besser gemacht."

Samson Baidoo (Salzburg-Verteidiger): "Sie haben große Qualität, von uns war die Intensität nicht da. Es war einfach keine gute erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten wir Zugriff und waren aggressiver. Das hat dann anders ausgeschaut, wir hatten mehr vom Spiel."

Imanol Alguacil (Real-Sociedad-Trainer): "Es war ein spektakuläres Spiel, meine Mannschaft hat in dieser Saison noch nie so gespielt. Ich bin sehr stolz auf diesen Erfolg und die Art und Weise, wie er zustande kam. Wir haben in den ersten 25 Minuten unsere Qualitäten gezeigt, ein gutes Pressing, gegen einen guten Gegner. Wir wussten um die Stärken Salzburgs. Da steckt sehr viel Arbeit und Qualität meiner Spieler dahinter. Heute haben wir die beste Version von Real gesehen, in Offensive und Defensive. Salzburg konnte nicht seine beste Leistung zeigen. Und das ist ein Verdienst von Real, vor allem in der ersten Hälfte. Die ist so klar gelaufen, wie wir es geplant hatten. Für die Gruppe bedeutet das nichts."

Salzburg unterliegt 0:2 gegen Real Sociedad