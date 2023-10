Die Salzburger stehen seit Dienstag an der Spitze. APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Wien - Red Bull Salzburg hat das Duell um die Tabellenführung der ICE-Eishockeyliga gewonnen. Der Titelverteidiger besiegte am Dienstag Pustertal mit 2:1 und stürzte die Wölfe von der Spitze. Der VSV verlor das zweite Spitzenspiel der 8. Runde zu Hause gegen Fehervar mit 1:2 und fiel hinter die Ungarn auf Platz vier zurück. Der KAC gewann gegen die Vienna Capitals 5:2, Siege feierten auch Linz und Vorarlberg. Graz ist weiter sieglos und gemeinsam mit Vizemeister Bozen Schlusslicht.

Salzburg war im Schlager des Abends das klar spielbestimmende Team (41:19 Torschüsse), in Führung gingen aber die Gäste (13.). Die zweite Linie der Heimischen schoss die Bullen aber verdient auf Platz eins. Benjamin Nissner sorgte für den Ausgleich (26.), Peter Schneider traf zum Sieg, Kapitän Thomas Raffl hatte beide Treffer miteingeleitet. Salzburg hat damit auch im siebenten Saisonmatch gepunktet und die Wölfe überholt, die zwei Niederlagen innerhalb von drei Tagen einstecken mussten.

Für den VSV setzte es zwei Tage nach dem Derbysieg einen Dämpfer, die Villacher kassierten ihre erste Heimniederlage in dieser Saison. Bei den Kärntnern fehlten die Stürmer Anthony Luciani und Marco Richter, die mehrere Wochen ausfallen.

Niederlage nach 2:0 für Caps

Die Vienna Caps lagen in Klagenfurt nach acht Minuten 2:0 voran und bescherten dem schwedischen Torhüter Christian Engstrand, der wegen der Verletzung von Sebastian Dahm geholt worden war, einen schwierigen Einstand beim KAC. Der Rekordmeister schaffte aber noch im Anfangsdrittel den Gleichstand und zog dank eines Doppelpacks von Kapitän Thomas Hundertpfund (22., 32.) entscheidend davon.

Die Pioneers Vorarlberg verdarben Glen Hanlon sein Comeback an der Bande des HCB Südtirol. Der Kanadier hatte die Bozener in der vergangenen Saison ins Finale geführt und wurde nach einem desaströsen Saisonstart zurückgeholt. Aus dem zweiten Saisonsieg der Südtiroler wurde es aber nichts, weil Steven Owre in Torlaune war und gleich vier Treffer (8., 34., 36., 46.) erzielte. Der Kanadier führt mit elf Toren nun solo die Schützenliste an. Der Siegestreffer ging auf das Konto seines Landsmanns Clayton Kirichenko (52.).

Bozen ist mit drei Punkten aus acht Partien Schlusslicht, weil Asiago den ersten Saisonsieg feierte. Die Mannschaft aus der Provinz Vicenza gewann das Kellerduell mit den Graz 99ers 4:3. Die Steirer machten durch Daniel Viksten (15., 32.) und Sam Antonitsch (51.) dreimal einen Rückstand wett, sind aber nun das einzig noch sieglose Team und liegen ebenfalls am Tabellenende. Die Black Wings Linz verspielten in Innsbruck eine 2:0-Führung, holten dank Niklas Würschl (62.) aber noch einen 3:2-Sieg nach Verlängerung. (APA, 3.10.2023)

Ergebnisse ICE-Hockey-League - 9. Runde:

Dienstag

EC Salzburg - Pustertal Wölfe 2:1 (0:1,1:0,1:0)

'HC Innsbruck - Black Wings Linz 2:3 n.V. (0:1,1:1,1:0,0:1)

EC VSV - Fehervar AV19 1:2 (0:0,0:1,1:1)

EC-KAC - Vienna Capitals 5:2 (2:2,2:0,1:0)

Pioneers Vorarlberg - HCB Südtirol 5:4 (1:0,2:2,2:2)

Asiago Hockey - Graz99ers 4:3 (1:1,1:1,2:1)