Am 11. Oktober 1973 lag Konrad Lorenz mit einer hartnäckigen Grippe im Bett, als das Telefon in der Villa in Altenberg bei Wien läutete. Also nahm seine Frau den vormittägigen Anruf entgegen. Es war ein schwedischer Journalist, der um ein Interview mit ihrem Gatten bat. Mit Verweis auf dessen Gesundheitszustand lehnte sie strikt ab. Kurz darauf meldete sich ein Nachbar, der aufgeregt berichtete, was er gerade im Radio gehört hatte: Konrad Lorenz war der Medizin-Nobelpreis zuerkannt worden. Wenig später langte dann auch noch ein Eiltelegramm aus Stockholm ein, bei dem die Altenberger Postmeisterin aus dem Nobelpreis allerdings einen "Nopelpreis" machte.

Damit fand eine wissenschaftliche Karriere fast gleichzeitig mit ihrem offiziellen Ende ihren krönenden Abschluss. Denn 1973 war auch das Jahr, in dem der mittlerweile 69-jährige Lorenz endgültig emeritierte und sich von seiner leitenden Funktion am Max-Planck-Institut in Seewiesen in Oberbayern zurückzog, um an den schlossartigen Familienwohnsitz in Altenberg bei Wien zukehren.

Voreilige Gratulation

Die Zuerkennung des Nobelpreises kam an diesem Tag vor ziemlich genau einem halben Jahrhundert zwar etwas unerwartet. Eine völlige Überraschung war die Auszeichnung für Lorenz und seinen Kollegen Karl von Frisch und Nikolaas Tinbergen aber nicht. Seit Jahren waren die drei als Kandidaten gehandelt worden. Die erste Nominierung von Konrad Lorenz, die in Stockholm einlangte, stammt aus dem Jahr 1953.

In den 1960er- und frühen 1970er-Jahren hatte sich aufgrund der zahlreichen internationalen Ehrungen für Lorenz abgezeichnet, dass der Verhaltensforscher in hohem Maße "nobelpreisverdächtig" war: Allein zwischen 1966 und 1972 hatte er fünf Ehrendoktorate erhalten, darunter auch von der renommieren Universität Oxford. 1971 war er im Vorfeld bereits von Journalisten besucht worden, die ihm voreilig zum Nobelpreis gratuliert hatten und ein Interview mit ihm hatten machen wollen.

Doch es gab auch Vorbehalte: Passagen aus den Publikationen während der NS-Zeit waren Lorenz von Kritikern immer wieder vorgehalten worden – etwa als er 1972 das Ehrendoktorat der englischen Universität Durham erhielt. War jemand, der 1940 eine noch stärkere Ausmerzung ethisch Minderwertiger gefordert hatte, solcher Ehrungen und der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnung würdig?

Archivalische Sperrfrist

Die internen Diskussionen des Nobelkomitees, aufgrund derer der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 1973 an Konrad Lorenz gemeinsam mit Tinbergen und von Frisch ging, werden sich erst ab Jänner 2024 nachlesen lassen. Denn die diesbezüglichen Unterlagen der Nobelstiftung werden erst 50 Jahre nach der Verleihung des jeweiligen Nobelpreises öffentlich zugänglich gemacht.

Offensichtlich ist, dass Lorenz viele Fürsprecher hatte, die vor allem aus dem eigenen Forschungsbereich kamen. Am wichtigsten war wohl Niko Tinbergen, der von den Nazis für fast zwei Jahre in den Niederlanden interniert worden war und deshalb besonders glaubwürdig war. Es gab aber auch einen wichtigen Freund und Unterstützer in den USA, der sich im Hintergrund erfolgreich dafür eingesetzt hatte, dass Lorenz den Nobelpreis erhalten sollte: Hans Zeisel, ein Name, der im Zusammenhang mit Verhaltensforscher bisher nur selten genannt wurde.

Wenig Gemeinsamkeiten

Das liegt auch daran, dass der um zwei Jahre jüngere Zeisel außer die Alma Mater nur wenig mit Lorenz gemeinsam hatte, zumindest auf den ersten Blick. Der eine hatte an der Universität Wien in Medizin und Zoologie promoviert, der andere in Rechts- und Sozialwissenschaften. Auch politisch gab es wenig Gemeinsamkeiten: Lorenz’ Vater, ein weltbekannter Orthopäde, war deutschnational eingestellt, sein Sohn bis 1938 politisch unauffällig – trotz anders lautender Aussagen in seinem NSDAP-Beitrittsgesuch.

Zeisel hingegen entstammte einer jüdischen Familie und kommt auch im Buch "Die Tante Jolesch" seines Freundes Friedrich Torberg vor, war engagierter Sozialdemokrat und blieb bis zu seinem Tod von den Ideen des Roten Wien geprägt. Einen Berührungspunkt aber gab es: Beide bewegten sich Anfang der 1930er-Jahre im stimulierenden Dunstkreis des Instituts für Psychologie, das von dem aus Deutschland stammenden Karl Bühler geleitet wurde.

Bühler brachte Lorenz dazu, sich mit den damaligen Strömungen der US-Psychologie zu beschäftigen und auf diese Weise den Grundstein für die Verhaltensforschung zu legen. Zeisel wiederum war leitender Mitarbeiter der 1931 gegründeten Wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle, als deren erster Präsident Karl Bühler fungierte. Zeisel brachte sich unter anderem bei der klassischen Studie "Die Arbeitslosen von Marienthal" (1933) mit innovativen Ideen ein (etwa jener, die Gehgeschwindigkeit der Arbeitslosen zu messen); zudem war er als Fotograf vor Ort und schrieb ein instruktives Nachwort zur Studie.

Verhaltens- und Marktforschung

Die Wirtschaftspsychologische Forschungsstelle war aber auch der internationale Geburtsort der Marktforschung, indem man versuchte, Käufer- und Wählerpräferenzen besser zu verstehen. In diesem Zusammenhang gab es neben dem gemeinsamen Bezugspunkt Bühler auch ein inhaltliches Interesse von Zeisel an Lorenz: Man erhoffte sich von dessen tierpsychologischen Untersuchungen mehr etwa über Schlüsselreize zu erfahren, die bei Tieren ein bestimmtes Verhalten auslösen, um daraus womöglich etwas für das menschliche Konsumverhalten zu lernen.

Hans Zeisel vor seiner Flucht aus Österreich. Der Sozialwissenschafter und seine Frau Eva, die 1938 in den USA Aufnahme fanden, verloren nicht weniger als 38 Verwandte im Holocaust. Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich (AGSÖ)

Zwischen Zeisel und dem um zwei Jahre älteren Lorenz entwickelte sich bald eine enge Bekanntschaft: Zeisel war dabei, als Lorenz 1936 die Graugans Martina aufzog; im selben Jahr urlaubten sie gemeinsam in Kitzbühel. Auch wenn sie fachlich und politisch aus ganz anderen Lagern kamen, verband sie auch die gemeinsame Ablehnung der Dollfuß/ Schuschnigg-Diktatur. Zeisel wurde im Februar 1934, gemeinsam mit seinem Vater, einem sozialdemokratischen Anwalt, von den Austrofaschisten verhaftet und für einige Zeit inhaftiert. Lorenz hatte als Biologe und Darwinist im katholisch-autoritären Regime keine Chance auf eine Karriere.

1938 trennten sich ihre Wege. Drei Monate nach dem "Anschluss" folgte Zeisel seiner Frau, der weltbekannten Designerin und Keramikkünstlerin Eva Zeisel, ins US-Exil nach, nachdem er in Wien den Nazi-Schergen zweimal mit Glück und der Hilfe guter Menschen entgangen war: Zuerst schützte ihn der Hausbesorger vor einem Nazi-Suchtrupp. Als er dann doch festgenommen worden war, ließ ihn ein Wachmann unauffällig aus der damaligen Polizeidirektion am Schottenring entkommen.

Lorenz hingegen wurde im Juni 1938 Mitglied der NSDAP und schrieb in den nächsten beiden Jahre Texte, in denen er sich den Machthabern andiente und eigene rassenpolitische Vorschläge machte. Besondere Sorgen macht er sich darin um die "Domestikation" des Menschen in der Großstadt. Diese Umgebung könnte bei Menschen laut seiner Meinung (die genauer betrachtet ein neolamarckistischer Fehlschluss war) zu genetischen Schädigungen und in der Folge zu "Instinktausfällen" im Verhalten führen, die rassenbiologisch vermieden werden sollten.

"Anschluss" und Abschied

Als die beiden im Frühjahr 1938 voneinander Abschied nahmen, sei Zeisel tief erschüttert gewesen, wie dieser später in einem Brief an Lorenz schrieb, und habe sich die ganzen Kriegsjahre hindurch gedacht: "Wenn alle Deutschen dem großen Wahn gefolgt wären, könnte ich es ertragen, aber wenn’s der große Konrad getan hätte, müsste ich meine Grundvorstellungen von der Welt ändern." Hans Zeisel und seine Frau, die 2010 im Alter von 105 Jahren starb, verloren nicht weniger als 38 Verwandte im Holocaust.

Bei seiner ersten Europa-Reise nach dem Krieg besuchte Zeisel 1952 seinen Freund aus Vorkriegstagen und versuchte in der ersten langen Nacht die offenen Fragen zu klären, "soweit dies ging", wie es später in einem Brief im Rückblick hieß. Was ihm der Verhaltensforscher dabei über sein Verhalten im Nationalsozialismus alles erklärte und wie er es rechtfertige, ist nicht überliefert.

Erneuerte Freundschaft

Aber wir kennen das Ergebnis dieses langen, klärenden Gesprächs: Zeisel verzieh Lorenz und erneuerte die Freundschaft, auch weil er über den familiären Hintergrund des Verhaltensforschers und seine Probleme im Austrofaschismus wusste. "Auch ein bedeutender und guter Mann kann einmal irren", schrieb Zeisel, der seinen Freund von diesem Zeitpunkt an "wann immer jemand hier oder drüben Dich wegen dieser Jahre angriff, mit voller Überzeugung verteidigt" habe.

Es folgten zahlreiche wechselseitige Besuche in Europa und den USA, wo Zeisel ab 1953 eine Professur für Statistik, Recht und Soziologie an der renommierten University of Chicago innehatte. Als Rechtssoziologe setzte er sich unter anderem für die Abschaffung der Todesstrafe in den USA ein und wirkte im Hintergrund an Christian Brodas Strafrechtsreform in Österreich mit.

Zeisel und Lorenz trafen sich immer wieder; an einem der Abendessen bei den Zeisels in Chicago nahm übrigens auch Leó Szilárd teil, der maßgeblich an der Entwicklung der Atombombe beteiligt gewesen und dann einer ihrer vehementesten Kritiker war. Wie sich Zeisel in einem Brief an Lorenz’ Tochter Agnes von Cranach erinnerte, haben sich die beiden anscheinend blendend verstanden.

Konrad Lorenz 1967 beim Schnorchelurlaub in Florida. Die Aufnahme stammt von Hans Zeisel. Hans Zeisel

Zudem machten Zilsel und Lorenz immer wieder gemeinsam Urlaub in Florida, wo Lorenz schnorchelte und für sein wissenschaftlich einflussreichstes Buch "Das sogenannte Böse" (englisch: "On Aggression") recherchierte. Zeisels Tochter verbrachte umgekehrt einige Monate als Mitarbeiterin bei Lorenz in Seewiesen.

Im Nachlass des Rechtssoziologen, der an der University of Chicago liegt, finden sich neben dutzenden Briefen von und an Konrad Lorenz sowie dessen Frau auch hunderte Kopien einschlägiger Arbeiten von und über den Verhaltensforscher. So überrascht es auch nicht, dass sich Zeisel Anfang der 1970er-Jahre dafür einsetzte, dass sein Freund für den Nobelpreis nominiert wird, der ihm 1973 tatsächlich zuerkannt wurde.

Bald nach Bekanntgabe wurden jedoch abermals Lorenz’ Publikationen aus der NS-Zeit ausgegraben, und die Diskussionen gingen von neuem los. Der durch den Nobelpreis besonders selbstbewusste Verhaltensforscher ging seinerseits in einem Kurier-Interview in die Offensive: "Jeder, der mich in die Nähe der Nazi stellen will, ist eine Dreckschleuder." Simon Wiesenthal wiederum forderte daraufhin den Verhaltensforscher in einem offenen Brief auf, "den Nobelpreis zurückzulegen".

Nobelpreisübergabe vor 50 Jahren: Der schwedische König Carl Gustav überreicht Konrad Lorenz den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Der Zeremonie im Dezember 1973 waren Proteste wegen der Nazi-Vergangenheit des Verhaltensforschers vorangegangen. Votava / brandstaetter images /

Auch die Feierlichkeiten in Schweden wurden von Protesten gegen Lorenz überschattet, der in den Monaten danach weiter für sein Verhalten in der NS-Zeit kritisiert wurde. Zeisel bat deshalb seinen Freund um eine offene und öffentliche Klarstellung – was Lorenz mit Verweis auf seine bei der Nobelstiftung eingereichten autobiografischen Text aber ablehnte.

In diesem Text hatte sich Lorenz zwar die Formulierung abgerungen, dass er nach dem Einmarsch der Deutschen in Österreich "etwas sehr Unüberlegtes" getan habe: "Ich schrieb über die Gefahren der Domestizierung, und um verstanden zu werden, verpackte ich mein Schreiben in die schlimmste Nazi-Terminologie." Weiter hieß es da nicht ganz glaubwürdig: "Keiner von uns ahnte auch nur, dass das Wort 'Selektion', wenn es von diesen Machthabern verwendet wurde, Mord bedeutete." Lorenz bedauere seine einschlägigen Schriften aber "nicht so sehr wegen der unbestreitbaren Diskreditierung meiner Person, sondern wegen ihrer Wirkung, die künftige Anerkennung der Gefahren der Domestikation zu behindern".

An Zeisel schrieb Lorenz im Juli 1974, dass damit von seiner Seite alles gesagt sei. "Jede Wiederholung würde mir nur als Apologie ausgelegt werden, die ich keineswegs zu geben bereit bin." In dieser Zeit stand die enge Freundschaft zwischen den beiden augenscheinlich auf der Kippe. Zeisel war sich nicht mehr so sicher, ob sie noch befreundet seien. "Of course, we are still friends!", schrieb Lorenz auf Englisch zurück.

Enttäuschte Hoffnung

Von da an blieb das Verhältnis zwischen den beiden ungleichen Forschern ein wenig abgekühlt, auch wenn Zeisels Wertschätzung für Lorenz und sein wissenschaftliches Werk andauerte. Doch er ließ den Verhaltensforscher auch wissen, dass er sich im nachträglichen Umgang mit der NS-Zeit mehr von ihm erwartet hatte.

Als Zeisel von der Wissenschaftshistorikerin Theodora Kalikow 1978 brieflich zu diesem Thema befragt wurde, schrieb er ihr folgende Zeilen, die er in Kopie auch an seinen Freund in Altenberg schickte: "Ich kenne Lorenz’ Menschlichkeit, und ich hatte eine Zeit lang gehofft, dass er offen über seine schwierigen Jahre sprechen und damit einen wichtigen Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte und zu einem der großen moralischen Probleme dieses Jahrhunderts leisten würde. Er hätte es tun können, aber aus ihm eigenen Gründen beschränkte er seine Aussagen auf das Dokument, das er beim Nobelkomitee hinterlegte. Ich habe diese Entscheidung sehr bedauert." (Klaus Taschwer, 9.10.2023)