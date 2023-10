"Ich esse gerne", sagt Söder über sich selbst. Beim Herbstvolksfest in Nürnberg blieb der Tisch nicht leer. IMAGO/Chris Emil Janssen

Wer arbeitet, soll auch essen. Drum hat Markus Söder (CSU), Wahlkämpfer im Dauereinsatz, unlängst beim Handwerkertag auf der Michaelismesse Miltenberg ein "kräftiges Mittagessen" zu sich genommen: Haxe und Pommes. "Darf auch mal sein", schreibt er auf Instagram dazu.

"Auch mal" – das ist allerdings die Untertreibung des Jahres. Denn Fettes, Deftiges, Fleischiges gehört zu den Grundnahrungsmitteln des bayerischen Ministerpräsidenten. Man weiß das, weil Söder diesbezüglich recht mitteilsam ist und neben seinen Ämtern als Ministerpräsident und CSU-Chef noch einen Job hat, der weniger bekannt ist: Regelmäßig gewährt Foodblogger Söder unter dem Hashtag #söderisst Einblicke darüber, was bei ihm so auf den Teller kommt.

Mahlzeit!

Viel Fleisch und Pommes auf einem Teller

Tofu und Körner sind es nicht, schon gar nicht ein "Madenmüsli", das er bei den Grünen verortet. "Ich war ja mal Veganer", erklärt er bei Wahlveranstaltungen und fügt hinzu: "Aber nur ein paar Stunden." Im Bierzelt sind ihm da Applaus und Lacher sicher, auch wenn er erklärt: "Ich esse gerne. Leider sieht man es mir auch an."

Der Staatskanzlei-Teller reicht für das ganze Kabinett.

Wurst, Käse, Leberkäse, Radieschen und Tomaten auf einem Teller

Gerne vertilgt Söder "als Stärkung zwischen CSU-Info-Ständen" Rostbratwürste oder "Kassler" (Geselchtes) aus "Mutters Küche". Oder Festtagssuppe und Fränkisches Schäufele. Dazu gibt es den einen oder anderen Ernährungstipp: "Bei allem modernen Essen ist gerade an kalten Tagen Hausmannskost was Feines." Oder: "Regionale Küche ist doch am besten." Zu sehen sind auch üppige Eisbecher und Kaiserschmarren, wobei Söder seine Followerschaft auch immer wieder fragt, was sie selbst gerne zu sich nimmt.

Wer könnte da widerstehen?

Viele Bratwürste

Natürlich steckt hinter Söders Instagram-Kalorienorgie eine Absicht. Er demonstriert Volksnähe. Schweinsbratl, Speck, Weißwürste schmecken ihm, Fleisch ist sein Gemüse. Hingegen kommt ihm raffiniert komponierte und arrangierte Kulinarik nicht auf den Teller. Der muss auch immer schön voll sein. Gelegentlich ist Söder auch mit Gemüse zu sehen – es wirkt aber mehr wie Pflichterfüllung.

Manchmal darf (oder muss) es auch Gemüse sein

Söder isst ein Gurkerl

Seit kurzem gibt es ein besonderes Schmankerl. Der fränkische "Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann hat das Kochbuch "#söderisst" mit 25 "Genussrezepten" aus Söders Sammlung herausgegeben, diese aber "verfeinert". "Die bayerische Küche ist die vielfältigste und beste in ganz Deutschland", schreibt Söder im Vorwort. Sowieso. Anderswo is(s)t man nur zweite Liga.

Als Regierungschef befindet sich Söder jedenfalls in guter Gesellschaft. Der deutsche Ex-Kanzler Helmut Kohl mochte gerne Pfälzer Saumagen, sein Nachfolger Gerhard Schröder ist bekennender Fan der Currywurst. Diese sei, mit Pommes, ein "Kraftriegel der Facharbeiter und des Facharbeiters in der Produktion", meinte er einmal. Bei Angela Merkel kommen Kohlrouladen und Kartoffelsuppe auf den Tisch, Olaf Scholz mag Königsberger Klopse. Söder würde wohl bei allen Gerichten nicht Nein sagen. (Birgit Baumann aus München, 5.10.2023)