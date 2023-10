Assane Diop (Omar Sy) lässt sich bei seinen Beutezügen vom Romanhelden Arsène Lupin inspirieren. Netflix/Emmanuel Guimier

Vor Assane Diop ist nichts sicher. Nur das Teuerste ist gut genug. Die schwarze Perle zum Beispiel, ein Schmuckstück der Sonderklasse, ist futsch, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und das, obwohl eine bis an die Zähne bewaffnete Polizistenmeute sie bewacht. Und wer hat sie? Na wer wohl? Lupin, na klar. Und wo ist er? Dahin, unter frenetischem Applaus zahlreicher Fans. So wie immer.

Tarnen, tricksen, täuschen – und im entscheidenden Moment zuschlagen: Nach diesem Konzept geht Superdieb Assane ab Donnerstag zum bereits dritten Mal in der Netflix-Serie Lupin vor. Zum Gaudium der Zuschauerinnen und Zuschauer lässt er Polizei und Gegenspieler regelmäßig uralt aussehen. Natürlich geht sich immer alles aus, bis dahin lauern aber reihenweise Hindernisse. Diese überwindet Assane elegant und stets auf gute Manieren bedacht – wie sein literarisches und der Serie ihren Namen gebendes Vorbild Arsène Lupin. Die Romane und Erzählungen von Maurice Leblanc inspirieren Assane.

Suche nach Maman

Durch sie wurde er, was er ist: ein Dieb, der mit virtuosen Beutezügen meistens Bösewichten schadet und ganz nebenbei mit Ungerechtigkeiten aller Art aufräumt.

Lupin: Teil 3 | Offizieller Trailer | Netflix

Assane ist untergetaucht und muss ohne seine Frau und seinen Sohn auskommen. Doch als er es nicht länger aushält, dass die beiden wegen ihm leiden müssen, kehrt er nach Paris zurück und macht ihnen einen verrückten Vorschlag: Frankreich verlassen und woanders Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

So wie dieses Mal auch, als Assanes Mutter entführt wird. Der Sohn sucht sie seit langer Zeit und wird nun zu Verbrechen gezwungen, die er gar nicht mehr begehen will. Dazu kommt, dass mit Frau und Sohn auch nicht alles passt. Das Leben mit einem zwar baumstarken und hervorragend aussehenden, aber immer auf der Flucht befindlichen Kerl ist nicht einfach. Gemütliche Fernsehabende mit Chips und Fußmassage sind eher selten.

"Ich werde Sie ausrauben"

Die neuen Folgen knüpfen an das Ende der zweiten Staffel an. Der Dieb ist in vorübergehendem Ruhestand. Das ist grundsätzlich okay, aber leider ist Assane Familienmensch. Will er Kontakt zu Frau und Sohn, muss er das gemütliche Nest verlassen. "Wir gehen weg", sagt Assane. Tickets sind gekauft, also: Allez hopp, vite, vite! Besagte Schwarzkugel ist ein frecher Gruß an Polizei und Volk zum Abschied. Assane kündigt sein Verbrechen an: "Ich werde Sie ausrauben." Tag und Uhrzeit gibt er bekannt.

Es ist kein ganz großer Spoiler, wenn man verrät: Es gelingt haarscharf. Ein paar Stadtrundfahrten inklusive, und er entkommt – über die Dächer von Paris, die Polizei hinter ihm, wie immer ein, zwei Schritte zu langsam.

Lupin gehört zu jenen Helden in Serien, denen Dinge gelingen, weil sie mit Tricks und Ausdauer besser sind als die anderen: Ted Lasso ist so einer oder Carmy aus The Bear und Beth Harmon aus Queen’s Gambit. Mit riskanten Manövern, fantasievollen Verkleidungen, spannenden Wettläufen und herzzerreißenden Rückblenden auf die Kindheit des späteren Meisterdiebs eroberte Lupin auch dank seines Hauptdarstellers Omar Sy die Herzen.

Die Leichtigkeit der ersten Staffel fehlte der zweiten über weite Strecken. Die neuen Folgen machen nicht alles, aber vieles wett. Ob Lupin weitergeht, ist noch nicht bekannt. Aufhören, wenn es am schönsten ist, wäre zumindest eine Möglichkeit. (Doris Priesching, 5.10.2023)

