Am 29. September wurde ein Meilenstein im Entertainment-Bereich gesetzt: In Las Vegas eröffnete "The Sphere". Die 360-Grad-Kugel mit 1,5 Millionen LEDs und 111 Meter Durchmesser ragt zwar bereits seit Juli aus dem Boden der Glücksspielmetropole, der Öffentlichkeit zugänglich wurde das Konstrukt jedoch erst vor wenigen Tagen. Rund 20.000 Menschen zahlten rund 400 Dollar pro Ticket, um der Kultband U2 zu lauschen, die von den Veranstaltern ausgesucht worden war, um die massive Glitzerkugel zu eröffnen.

Möglich wurde dieser technische Kraftakt auch dank österreichischer Hilfe. "Vom Attersee aus", wie die Verantwortlichen von SE Austria gerne sagen, wurde der gesamte LED-Screen im Inneren der Kugel geplant und umgesetzt. DER STANDARD hat Geschäftsführer Thomas Spitzer, der sich die Eröffnung in Las Vegas angesehen hat, gefragt, wie es zu der Zusammenarbeit kam und was die größten Herausforderungen bei diesem Megaprojekt waren.

Multiple Wahrnehmung

"Es war eine ganz tolle Erfahrung", sagt Spitzer, der erst kurz vor dem Gespräch mit dem STANDARD in Österreich gelandet ist. So sind die Erinnerungen des Geschäftsführers noch sehr frisch bezüglich Eröffnung der Sphere. Die Technologie, die Anordnung des Bildschirms, das Vibrieren der Sitze und die zusätzliche Einspeisung von Gerüchen sowie Wind sei schon sehr einzigartig, gibt der gebürtige Deutsche zu. Die immersive Erfahrung vor Ort entstehe vor allem durch die gebogene Leinwand, die bei den Füßen der Zuschauer anfängt und über deren Köpfe und an der Seite vollumfassend weiterläuft. Der Bildschirm "umhüllt" die Menschen, die sich in The Sphere aufhalten. Egal ob Baumkronen oder eine Unterwasseraufnahme, man habe immer etwas über sich, was man auch von einer 3D-Erfahrung im Imax bisher nicht sagen konnte.

Doch wie kommt es, dass ein Fassadenhersteller am Attersee für ein solches Projekt angeworben wird? Spitzer erzählt von früheren Projekten, bei denen man bereits mit der hinter The Sphere steckenden Organisation MSG Entertainment gearbeitet habe. Die US-Firma kontaktierte den österreichischen Standort der international agierenden Seele-Gruppe wegen einer technischen Frage. Kurz darauf wurde Spitzer gefragt, ob man denn am Projekt The Sphere mitarbeiten wolle, und natürlich sagte er zu.

Vorher mussten jedoch konzernintern ein paar Weichen gestellt werden. Eigentlich werden die USA von Seele Deutschland betreut, die man nicht übergehen wollte, erklärt er. Auch die amerikanische Gesellschaft von Seele ist an Bord, weil man ohne diese gar keinen Auftrag in den USA annehmen könnte. Also einigte man sich und begleitete das Projekt gemeinsam. Die Leitung sowie die Zurverfügungstellung des dafür nötigen Know-hows liegen jedoch weiterhin in Schörfling am Attersee.

Thomas Spitzer ist als Geschäftsführer bei SE Austria tätig und war in das Projekt The Sphere maßgeblich involviert. se-austria

Feinarbeit

Aber welchen Teil hat SE Austria denn nun eigentlich zu der digitalen Kugel in Las Vegas beigetragen? Es geht tatsächlich um die ganze Konstruktion der Innenseite, die auch die LED-Panels hält. Zunächst wird eine Stahlkonstruktion angefertigt, die für die funktionierend Statik hauptverantwortlich ist, erklärt Spitzer. Darunter befinden sich zwei ebenfalls gewölbte Aluminiumebenen, die dafür sorgen, dass die LED-Kacheln, die etwa 500 x 250 Millimeter groß sind, angebracht werden können.

Die Stahlkonstruktion wird in Österreich gefertigt und dann in die USA geflogen. "Der weitere Zusammenbau ist dann in einem Lagerhaus in Las Vegas passiert," sagt der Techniker. Die erwähnten Alu-Ebenen werden in einem eigenen Zelt zusammengebaut und die LED-Kacheln passend verkabelt und eingesetzt. Der LED-Lieferant vor Ort prüft noch einmal alle Kacheln durch, um danach in der Veranstaltungshalle mit einem 300 Tonnen Kran der Firma Liebherr, der extra für diesen Anwendungsfall umgebaut wurde, die großen Konstruktionen an die dafür vorgesehene Stelle zu heben. Ein schwenkbarer Arm erlaubt, dass man die Platten genau in die jeweilige Form einpassen kann, verrät Spitzer. Die höchste Stelle im Dom ist 80 Meter hoch. Die Platte an die Decke zu heben dauerte eine Stunde, weil der Kran vorsichtig und mit der nötigen Kraft die Konstruktion platzieren muss. "Damit bekommt man einen guten Einblick, wie kompliziert diese Geschichte eigentlich war," betont der Geschäftsführer.

Die größte Herausforderung bei der Konstruktion sei gewesen, den Abstand zwischen den Kacheln klein zu halten. "Sind die LEDs zu weit auseinander, würde man schwarze Streifen im Bild sehen." Das sei bei der gesamten Konstruktion zu beachten, wird erklärt. So muss der komplette Fertigungsprozess bei 23 Grad ablaufen, egal wo. Bei zehn Grad mehr würde das eine Veränderung der Aluminiumkonstruktion pro Meter um einen Millimeter bedeuten, und man müsste so größere Teile anfertigen, um später wieder auf den ganzen Meter zu kommen.

Auch beim Zusammenbau in den USA wurde sowohl in der Lagerhalle als auch im Dom selbst die Temperatur immer auf 23 Grad gehalten. So konnten die Toleranzen eingehalten und die LEDs passgenau eingesetzt werden. "Normalerweise sprechen wir im Bau von Toleranzen im Zentimeterbereich. Hier ging es um Millimeter," sagt Spitzer.

U2 - With or Without You - 9-29-2023 - Sphere - Las Vegas

Jeff Nash

Kein Patent

Den Auftrag bekommen hat se-austria also nicht wegen eines bestimmten Patents, sondern wirklich aufgrund der technisch sauberen Arbeit und des dafür nötigen Know-hows. Glück hatte man auch, gibt Spitzer zu. Die knapp zwei Jahre, Mitte 2021 fanden die ersten Gespräche statt, andauernde Arbeit an dem Projekt war von gröberen Überraschungen verschont geblieben. Man konnte bei so manch heikler Maschine, von denen es nicht viele auf der Welt gibt, sogar auf Back-ups zurückgreifen, die der Auftraggeber für die Produktion sichern konnte.

Im Oktober 2022 startet die Fertigung, im März 2023 begann man mit der Montage vor Ort. Passend zum US-amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli erstrahlte The Sphere erstmals in voller Pracht und sorgte für die ersten Medienberichte, die sich über die leuchtende Kugel in Las Vegas wunderten. "Wir haben im Mehrschichtbetrieb gearbeitet," gibt Spitzer zu, und der Zeitplan war sicher "sportlich", aber aufgrund der fehlenden Überraschungen und guter Teamarbeit lief alles wie geplant. Die "Montagelogistik" hat sogar besser funktioniert, als man es erwartet hätte, was den reibungslosen Ablauf zusätzlich unterstützt hat.

Wenn einmal eine LED ausfällt, dann kann diese leicht getauscht werden. Sogenannte Catwalks in der Konstruktion lassen Facharbeiter gut zu jeder Stelle gelangen. "Das war ebenfalls Teil des Auftrags", sagt Spitzer.

Wir fragen den Geschäftsführer, ob er in seiner Laufbahn schon etwas Vergleichbares erlebt habe. "Nein", ist die kurze, aber nicht lang überlegte Antwort. Und das, obwohl man in der Branche generell für die Planung und Umsetzung von "sehr komplexen Projekten und Konstruktionen" bekannt ist. Man habe viele Projekte, bei denen man "etwas Neues entwickeln" muss und dementsprechend gehe man jedes dieser Projekte mit dem "nötigen Respekt" an. Allein die Größe vom Projekt The Sphere hätte aber in jedem Fall den Fokus benötigt, den es dann auch bekommen hat.

Ein größtes Learning kann Spitzer nicht nennen, aber tatsächlich war das fertige Produkt ein "wahnsinniger Entwicklungsprozess" zum ersten Pitch. Sollte man noch einmal für eine "Sphere" infrage kommen, gibt es sicher noch Dinge, die man besser machen kann. Da gehe es dann aber nicht um Grundlagen, sondern viel mehr um Feinheiten. Neue Aufträge sind laut Spitzer bereits in Arbeit, von Großbritannien über Saudi-Arabien. Facharbeit in diesem Bereich ist offenbar gefragt, auch wenn sie nicht immer so schön glitzern kann wie die LED-Kacheln in The Sphere. (Alexander Amon, 7.10.2023)