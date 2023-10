Radfahren boomt – das merkt man eindeutig, wenn man in Wien unterwegs ist, und die Zahlen bestätigen diesen Eindruck. Dass sich immer mehr Lastenfahrräder unter die klassischen Räder mischen, zeigt sich auf vielen Radwegen und sehr oft vor Kindergärten und Schulen. Die Kleinen sitzen bequem in der Box, haben einen guten Überblick über das Geschehen, und es ist auch noch Platz für Schultasche, Einkäufe und sonstiges Gepäck, das man mit Kindern meist so herumschleppt. Sogar bei Regenwetter sind die Kinder gut geschützt, denn für die meisten Lastenräder gibt es Zubehör wie Regenschutz.

Kinder und Krempel haben Platz. Fahren Sie mit einem Lastenfahrrad? IMAGO/Michael Gstettenbauer

Förderungen und Modelle

Aber nicht nur für den Transport von Kindern sind Lastenfahrräder mittlerweile beliebt. Verschiedene Modelle wie Trike, Long-John oder Backpacker düsen durch die Straßen und werden teilweise sogar für Übersiedlungen verwendet – vorbei ist die Zeit, wo ein Gepäckträger das Maximum an Transportmöglichkeit bot. Lastenfahrräder stellen somit eine klimafreundliche Alternative zum Auto dar, und auch die Nachfrage danach steigt. 4.200 Exemplare wurden im Vorjahr verkauft – fast doppelt so viel wie 2021.

Das mag auch daran liegen, dass der Kauf dieser Räder gefördert wird. So hat zum Beispiel die Stadt Wien von vergangenem Herbst bis zum heurigen September 305-mal einen Zuschuss zugesagt. Pro Lastenrad werden bis zu 1.000 Euro rückerstattet, das Programm läuft bis 2026. Zwei Drittel der Förderbeträge wurden laut der städtischen Mobilitätsagentur für "klassische Transporträder mit einer Box" ausgeschüttet. Aber auch das Klimaschutzministerium unterstützt den Kauf von Lastenrädern. In ganz Österreich wurden heuer bis August 2.464 Förderanträge gestellt.

Will man sich ein Lastenfahrrad kaufen, ist es ratsam zu überlegen, für welche Transporte man es hauptsächlich verwenden will. Braucht man eine Box, oder reicht eine Transportfläche? Soll es zweirädrig oder doch dreirädrig sein? Wird eine E-Variante benötigt, oder geht es auch ohne? Eine kostengünstige Alternative bieten die Grätzlfahrräder, die bei Bedarf geliehen werden können.

Was schätzen Sie an Ihrem Lastenfahrrad?

Welche Überlegungen haben Sie vor dem Kauf angestellt? Und worauf sollten Interessierte beim Kauf achten? Wofür nutzen Sie das Lastenfahrrad vorrangig? Überlegen Sie, sich ein solches Fahrrad zuzulegen? Nutzen Sie das Forum zum Austausch! (wohl, 4.10.2023)