Am Dienstag ging in der französischen Hauptstadt die Modewoche zu Ende. Die Unternehmen Chloé und Alexander McQueen verabschiedeten ihre Designerinnen

Dior

Dior. EPA

Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri widmete ihre Kollektion unkonventionellen Frauen, dem taillierten New Look von Christian Dior erteilte sie eine Absage – das Set-Design, die Videoinstallation "Not Her", hatte die italienische Künstlerin Elena Bellantoni gestaltet.

Dries Van Noten

Dries Van Noten. APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Dries Van Noten heimste Applaus sein für seine von Rugby- und Tennissport inspirierte Frühjahrskollektion, der Kombination aus Jeans und Chinos.

Balmain

Balmain. APA/AFP/JULIEN DE ROSA

Das Modehaus Balmain hatte schon vor Beginn der Modewoche die Medien beschäftigt. Wenige Tage zuvor seien 50 Stücke aus der Kollektion geraubt worden, erklärte Olivier Rousteing, der Chefdesigner des französischen Modehauses. Davon war während der Show nichts zu spüren. Rousteing verbeugte sich vor den Silhouetten Pierre Cardins aus den 1940er- und 1950er-Jahren. Unter den Gästinnen: Cher und Charlotte Rampling.

Chloé

Designerin Gabriela Hearst am Ende der Show von Chloé. APA/AFP/BERTRAND GUAY

Das war ein kurzes Intermezzo: Nach etwa zweieinhalb Jahren an der Spitze des Pariser Modehauses Chloé zeigte Gabriela Hearst ihre letzte Kollektion, eine Parade aus weißen Entwürfen.

Loewe

Loewe. EPA

Wenn es nach dem Shoppingportal Lyst geht, gehört Loewe derzeit zu den angesagtesten Marken der Welt. Designer Jonathan Anderson bewies mit seiner Frühjahrskollektion einmal mehr, dass verspielte Volants am besten zu strengen Karos und klassischen Pullovern passen.

Carven

Carven. IMAGO/Avalon.red

Seit dem Rücktritt des Designers Serge Ruffieux vor fünf Jahren hatte das Modehaus Carven keinen Kreativchef mehr. Nun legte das 1945 gegründete Modehaus, das seit 2018 zur chinesischen ICCF Group gehört, mit der britischen Designerin Louise Trotter wieder los. Ihr Debüt? Minimalistisch, tragbar, modern.

Vivienne Westwood

Vivienne Westwood. APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Model Irina Shayk schloss die Show von Andreas Kronthaler für Vivienne Westwood in einem weißen Korsettkleid.

Hermès

Hermès. APA/AFP/JULIEN DE ROSA

Tomatenrotes Leder, das funktioniert wahrscheinlich nur beim französisches Modehaus Hermès. Worüber nach der Show geredet wurde: Einer Peta-Aktivistin, die sich auf den Laufsteg schummelte, wurde das Plakat entrissen – ausgerechnet von einem Influencer!

Alexander McQueen

Alexander McQueen. IMAGO/Avalon.red

Mitte September war der Abgang von Kreativchefin Sarah Burton bei Alexander McQueen bekannt geworden. Während der Modewoche präsentierte sie ihre letzte Kollektion – und wurde mit Applaus verabschiedet. Burton hatte zwei Jahrzehnte für das Haus gearbeitet.

Balenciaga

Balenciaga. Bitte Rechte (Credit) ergänzen

Vor einem knappen Jahr hat eine Kampagne des Modehauses Balenciaga Negativschlagzeilen gemacht. Kreativchef Demna Gvasalia, der sich nur noch Demna nennt, hat den Skandal überstanden. Seine Frühjahrskollektion widmete der Designer nun Menschen aus seinem Umfeld. Seine Mutter eröffnete die Show, Ehemann Loïck Gomez schloss mit einem Hochzeitskleid. Die Silhouetten? Nach wie vor ausladend Balenciaga.

Valentino

Valentino. Vianney Le Caer/Invision/AP

Schon die Couture-Show von Valentino war im Sommer in einer vermeintlichen Jeans eröffnet worden, für das kommende Frühjahr hat sich Designer Pierpaolo Piccioli eine Jeans in löcheriger Blumenoptik ausgedacht.

Louis Vuitton

Louis Vuitton. APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Ein Griff in die Retrokiste: Tief sitzende breite Gürtel, mehr braucht es kaum für das kommende Frühjahr. Dazu schlägt Louis-Vuitton-Designer Nicola Ghesquière Lederjacken und Volant-Röcke im 1980er-Jahre-Schnitt vor.

Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto. EPA

Kaum zu glauben, dass Yohji Yamamoto am letzten Tag der Fashion Week seinen 80. Geburtstag feierte. Der Japaner, der in den 1980er-Jahren mit fließenden Silhouetten in Schwarz die Pariser Modewoche eroberte und in den Nullerjahren Sneaker-Fans glücklich machte, bleibt seinen Prinzipien und vor allem Farben bis ins Frühjahr 2024 treu.

Mugler

Paris Hilton Mugler. APA/AFP/JULIEN DE ROSA

Na gut, Paris Hilton hatte auf dem Laufsteg der Marke Mugler einige Probleme mit ihren High Heels, doch das Modehaus bewies, dass Bewegung mit flatternden Tüchern nicht allein den Waldorfschulen überlassen werden sollte.

Chanel

Chanel. AP

Blumenmuster auf transparenten Oberteilen oder als Prints auf Hosen und Kleidern: Das französische Modehaus Chanel entführte in den Garten des südfranzösischen Kunstzentrums Villa Noailles. Kreativchefin Virginie Viard dürfte mit bauchfreien Oberteilen wie Hosenröcken und Kostümen Chanel-Kundinnen jeden Alters zufriedenstellen. Eine weitere frohe Botschaft des Modehauses: Flipflops sind wieder da!

Miu Miu

Miu Miu. APA/AFP/JULIEN DE ROSA

Am letzten Tag der Modewoche zeigte Miuccia Prada, wie sehr Mode Spaß machen kann: mit Bandana-Tops aus Leder und dazupassenden Faltenröcken, Miniatur-Tutus und auf den Hüften sitzenden Shorts und Röcken. Mit der Kollektion verabschiedete sich auch Designchef Fabio Zambernardi – zuvor hatte er in Mailand bereits Prada Adieu gesagt. (red, 4.10.2023)