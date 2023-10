In Österreich wird zu viel Boden verbraucht – das Problem ist seit vielen Jahren bekannt und mittlerweile auch in der Politik angekommen. Daher wird seit fast zwei Jahren an einer Bodenstrategie gearbeitet. Umweltschutzorganisationen wie dem WWF geht das viel zu langsam. In einer Aussendung wirft die NGO dem Landwirtschaftsministerium nun vor, vom Umweltbundesamt errechnete Bodenverbrauchsziele für die einzelnen Bundesländern in der Schublade zu halten und nicht in die Bodenstrategie einfließen zu lassen.

Jeden Tag geht in Österreich wertvoller Boden verloren – etwa für Parkplätze. Getty Images/iStockphoto

Das Ziel ist allgemein bekannt: Ab 2030 sollen in Österreich nur noch 2,5 Hektar Boden pro Tag verbraucht werden – aktuell sind es aber zwölf. Um das hehre Ziel zu erreichen, müsste Niederösterreich also laut den nun vom WWF präsentierten Zahlen seinen Bodenverbrauch um drei Viertel auf 0,61 Hektar pro Tag reduzieren; in Oberösterreich ist der Zielwert 0,51 Hektar, in der Steiermark 0,43. “In den vergangenen Jahren hat jedes dieser Länder im Alleingang so viel Boden verbraucht, wie für ganz Österreich vorgesehen wäre. Das kann so nicht weitergehen", so WWF-Bodenschutzsprecher Simon Pories. In die Berechnungen des Umweltbundesamts sind laut WWF neben der Bevölkerungsanzahl unter anderem auch die Siedlungsstruktur der Regionen sowie wirtschaftliche Aspekte eingeflossen.

Keine aktuellen Zahlen

Beim Umweltbundesamt heißt es auf Anfrage dazu, dass es sich bei dem Papier um einen Entwurf handle, der als Diskussionsgrundlage dienen solle und noch weiteren fachlichen Austauschs bedürfe. Und das Landwirtschaftsministerium betont, dass das Arbeitspapier keineswegs geheim gehalten worden sei, sondern schon im März 2022 allen Entscheidungsträgern in der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) als eines von vielen möglichen Szenarien vorgelegt worden sei: "Bevor über die Regionalisierung von Zielvorgaben gesprochen wird, braucht es zuerst jedoch ein bundesweit einheitliches Ziel in der Bodenstrategie. Darauf aufbauend kann im nächsten Schritt über konkrete regionale Zielvorgaben diskutiert werden." Zudem seien die Zahlen, die als Grundlage verwendet wurden, nicht mehr aktuell.

Aber wann kommt nun also dieses bundesweit einheitliche Ziel der Bodenstrategie? Eigentlich hätte diese noch vor dem heurigen Sommer präsentiert werden sollen, das wurde allerdings – wieder einmal – verschoben. Gespießt haben soll es sich daran, dass im Entwurf damals konkrete Zielzahlen gefehlt haben, die Rede war lediglich von einer "substanziellen Reduzierung" des Bodenverbrauchs. Genau diese verbindlichen Strategien fordern aber nicht nur Fachleute, sondern auch Organisationen wie der WWF.

Aktuell würden in der ÖROK im Rahmen einer Arbeitsgruppe die Arbeiten zur Klärung offener Punkte laufen, heißt es aus dem Ministerium. Einen genauen Zeitpunkt für den Beschluss der Bodenstrategie will man daher nicht nennen: "Es gilt die Ergebnisse dieses Diskussionsprozesses abzuwarten.“ (zof, 4.10.2023)