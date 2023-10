Andreas Pres, Unternehmensberater und zur Sanierung der Mediengruppe Österreich seit März 2022 dort in zentralen Geschäftsführungsfunktionen, hat die Fellner-Mediengruppe schon wieder mit 30. September verlassen. Das teilte die Fellner-Gruppe Mittwoch in einer Aussendung mit.

Schuldenschnitt und Sanierung

Andreas Pres wurde im Zuge eines Schuldenschnitts der Gruppe mit mehr als einem Dutzend kreditgebender Banken als Geschäftsführer zentraler Fellner-Gesellschaften installiert. Er war zuletzt mit dem Verkauf der Fellner-Radios um Radio Austria beschäftigt. Eine millionenschwere Klage mit der Forderung nach Zahlungen für den Verkauf von Lizenzen an die Fellner-Gruppe ist anhängig.

Während der Geschäftsführung des deutschen Unternehmensberaters hat die Mediengruppe ihre Sonntagsausgabe eingestellt, ihre Druckerei geschlossen– gedruckt wird nun beim "Krone"-"Kurier"-Konzern Mediaprint –, Personal reduziert und Büroflächen geräumt.

Pres habe "seinen Beitrag zur Unternehmenstransformation mit 30. September abgeschlossen", teilt die Mediengruppe nebenbei mit. Seine Funktionen als Co-Geschäftsführer in den Holdinggesellschaften übernehme Martin Lamprecht.

Der Abgang von Pres wird am Rande von neuen Managementfunktionen für die Fellner-Family kommuniziert.

Helmut Fellners Tochter Alexandra Fellner (26) gehört seit September 2022 gut ein Drittel der Fellner-Medienholding, ihr Cousin und CEO Niki Fellner hält die übrigen Anteile. Nun hat sie eine weitere operative Funktion in der Mediengruppe um die Medienmarken "Österreich" und "oe24": Sie übernimmt neben Niki Fellner die Geschäftsführung von oe24.TV, teilte die Gruppe am Mittwoch mit. Wolfgang Fellners Tochter Desirée (26) wird laut Aussendung "Digital-Chefredakteurin" der Magazine in der Gruppe.

Alexandra Fellner war nach Angaben der Mediengruppe seit 2021 für den Aufbau des neuen Geschäftsfelds "Business TV" zuständig und ist seit 2022 Geschäftsführerin in der Fellner Medien Holding. Als oe24.TV-Geschäftsführerin werde sie künftig operativ die Bereiche Vermarktung, Business Development sowie Ad Operations von oe24.TV verantworten.

Desirée Fellner ist ab Oktober Digital-Chefredakteurin aller Magazine der Gruppe, sie verantworte den Online-Auftritt von "Madonna", "Gesund & Fit", "Live & Style", "Cooking" und "Reiselust". Desirée Fellner sei seit 2022 im Unternehmen tätig und habe schon Anfang 2023 die redaktionelle Leitung der Magazine Online übernommen. Die würden nun digital neu designt. (fid, 4.10.2023)