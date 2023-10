Die Bullen unterlagen Real Sociedad nach einer schwachen Startphase. Trainer Struber spricht von einer "Lernkurve". Am Schiedsrichter lag es nicht, "sondern an uns"

Ein enttäuschter Strahinja Pavlovic nach dem zweiten Gegentor. IMAGO/Fotostand / Wassmuth

Diese erste Halbzeit wird Red Bull Salzburg noch länger im Magen liegen. Früher symbolisierte der Anpfiff von Champions-League-Partien oft den Beginn von überfallsartigen Angriffswellen, auf die sich der Gegner schwer einstellen kann. Am Dienstagabend war davon nichts zu sehen, im Gegenteil: Real Sociedad gab von Anfang an den Ton an und legte mit zwei frühen Toren (7., 27.) den Grundstein zum verdienten 2:0-Auswärtssieg.

Mangelnde Intensität und Aggressivität

"Wir haben die einfachen Dinge nicht gemacht und uns das Leben schwergemacht", sagte RB-Trainer Gerhard Struber. "Wir haben uns zu sehr mit unserem eigenen Spielaufbau beschäftigt. Wir waren zu lange am Ball, haben versucht, hin und her zu spielen." Dadurch habe das Team nicht das Tempo sowie den Rhythmus gefunden und sei passiv geworden.

Intensität und Aggressivität: Diese beiden fix in der Salzburger DNA verankerten Eigenschaften wurden diesmal sehnlichst vermisst. Umso öfter waren sie nach Matchende in den Stadionkatakomben zu hören. Der zur Pause eingewechselte Samson Baidoo sagte bei Sky über die erste Halbzeit: "Wir waren immer zu spät am Ball. Dann war zu viel Platz." Und zu viel Zeit. So einem Gegner dürfe man alles geben, "aber nicht Zeit", sagte Struber über die ballsicheren Basken.

In der ersten Halbzeit gaben die Bullen keinen einzigen Schuss aufs Tor ab. In der zweiten Halbzeit kamen sie besser ins Spiel. Großchancen waren bis in die Nachspielzeit aber auch da Mangelware. "Es war wirklich schwer", sagte Mittelfeldspieler Mads Bidstrup. "Erst als wir direkter und mehr in die Tiefe gespielt haben, konnten wir ein bisschen mehr kreieren."

Kein Momentum

Wenn spielerisch nicht viel geht, hoffen Mannschaften zumindest auf einen glücklichen Spielverlauf. Auf das Momentum im richtigen Moment – so wie in Lissabon am ersten Spieltag, als Benfica nach 15 Minuten Rot und einen Elfmeter kassierte. Diesmal blieben die erhofften Schiedsrichterpfiffe aus.

Salzburg-Trainer Gerhard Struber hatte am Dienstagabend mehr Grund zu schreien als Amtskollege Imanol Alguacil. APA/BARBARA GINDL

In der 17. Minute marschierte Roko Simic Richtung Tor und wurde von Robin Le Normand niedergerissen. Er sah Gelb. Schiedsrichter Bartosz Frankowski sah keine offensichtliche Torchance verhindert, was mit Rot zu bestrafen gewesen wäre, weil der Weg zum Tor wohl noch weit war und Normands mitlaufende Mitspieler vermutlich noch hätten eingreifen können.

In der 48. Minute wurde Simic im Strafraum von zwei Gegnern in die Mangel genommen und kollidierte letztlich mit Goalie Alejandro Remiro. Diesmal pfiff Frankowski Elfmeter, nahm ihn aber nach VAR-Hinweis und Videostudium zurück, weil Simic dem Torhüter auf dem Fuß gestiegen war. Simic sagte bei Sky: "Ich habe gefühlt, dass mich ein Spieler und auch der Torhüter berührt, ich konnte nicht weiterlaufen. Andere Schiedsrichter hätten ihn vielleicht gegeben." Aber, und das sei betont: Die Salzburger suchten die Schuld mehrheitlich bei sich und nicht beim Schiedsrichter. Lucas Gourna-Douath sagte: "Der Schiedsrichter ist der Chef auf dem Platz. Wenn es ein Foul war, war es ein Foul. Wenn nicht, dann nicht."

Auch in der 76. Minute gab's keinen Elfmeter, nachdem Jon Pacheco vom eigenen Mitspieler in Schulterhöhe an der Hand getroffen worden war. Struber sagte: "Dort hat die Hand nichts verloren. Die Handszene könnte man geben, aber da diskutieren wir mittlerweile eh schon wöchentlich drüber." Der Trainer hielt ausdrücklich fest: "Es hat schon heute mit uns zu tun gehabt. Wir haben es ihnen einfach zu leicht gemacht."

Und so etwas nahm ein Gegner wie Real Sociedad dankbar an. Coach Imanol Alguacil sah die "beste Version von Real, in Offensive und Defensive. Salzburg konnte nicht seine beste Leistung zeigen. Und das ist ein Verdienst von Real, vor allem in der ersten Hälfte. Die ist so klar gelaufen, wie wir es geplant hatten."

Mikel Oyarzabal bejubelt den Auswärtssieg. REUTERS/LEONHARD FOEGER

Kein ausverkauftes Stadion

Auch die 28.227 Zuschauer und Zuschauerinnen im Stadion hatten andere Pläne. Als Salzburg nach 40 Minuten mangels Ideen nach vorne den Ball an der Mittellinie hin und her spielte, ertönten vereinzelt Pfiffe in Wals-Siezenheim. Natürlich: Die Erwartungshaltung war eine andere, die Leistung bis dato nicht zufriedenstellend. Andererseits sei angemerkt: Es ging gegen den Fünften aus La Liga. Die können schon kicken, haben in dieser Saison bisher nur gegen Real Madrid verloren. Bidstrup sprach vom "meistunterschätzten Gegner der heurigen Champions League".

Das wirkte sich wohl auch auf den Kartenverkauf aus. Die Partie war nicht ausverkauft. "Wir haben für die Champions-League-Gruppenphase faire Preise angeboten. Es fehlt vielleicht dieser vermeintlich ganz große Gegner", sagte Geschäftsführer Stephan Reiter bei Sky. Das nicht volle Haus sei "ärgerlich. Das regt ein Stück weit zum Denken an."

Mit drei Punkten nach zwei Spielen mischt Salzburg jedenfalls weiterhin voll mit im Aufstiegsrennen. "Das Spiel hat uns heute einiges für unsere Lernkurve mitgegeben", sagte Struber. "Das Gebot der Stunde heißt Balance in alle Richtungen. Es darf nicht das Gefühl der Depression aufkommen. Es gilt, locker zu bleiben, aber auch genau hinzuschauen, was unsere Hebel sind, um unsere Spiele zu gewinnen." Nächste Gelegenheit dazu in der Königsklasse ist am 24. Oktober bei Inter Mailand. (Andreas Gstaltmeyr, 4.10.2023)