Alpkäse-Shop auf Zeit in Wien

Zum dritten Mal bringt der Käseproduzent Alma Vorarlberger Käsespezialitäten als Pop-up in die Hauptstadt. Im Käsliebe, so nennt sich das Projekt, kann man nicht nur Käse erstehen, diesmal darf man diesen auch verköstigen. Unter anderem sind ein Fondue-Toast und eine Käsesuppe im Angebot – und klar, alles mit Alpkäse aus Xiberg. Bis 28. Oktober findet das Pop-up in der Schleifmühlgasse 11 im vierten Bezirk statt.

kaesliebe.at

Veganes Jubiläum

Die Veganmania ist 25. Seit einem Vierteljahrhundert tischt das Streetfood-Festival vegane Speisen und Delikatessen auf und bietet Platz für vegane und nachhaltige Kosmetik, Kleidung – und musikalische Unterhaltung. Zusätzlich gibt es noch Workshops, Vorträge und Shows auf der Bühne. Zum Jubiläum bespielt man den Wiener Rathausplatz bei freiem Eintritt von 6. bis 8. Oktober.

veganmania.at

Die Veganmania ist Österreichs größtes Streetfood-Festival. Foto: vegan.at / Kerstin Brueller

Gasthaus Artner wieder neu

Auf der Wieden (der vierte Bezirk, Info für Nicht-Wiener) hat das Artner wieder- beziehungsweise neu eröffnet. Im vergangenen Jahr versuchte man als Pesceteria ohne Fleisch, dafür mit viel Fisch zu punkten. Das Konzept ist nicht aufgegangen, deswegen kehrt man zu seinen Wurzeln zurück: Wiener Wirtshausküche mit Schnitzel und Innereien. Seit Donnerstag wieder geöffnet.

restaurant.artner.co.at/gasthausaufderwieden

Das Artner im vierten Bezirk hat wieder eröffnet. Foto: Gasthaus Artner

Vom Parlament ins Kempinsky

Im Parlaments-Restaurant Kelsen geht es in den letzten Wochen turbulent zu: Nachdem es zu einer Lebensmittelvergiftung durch falsch zubereitete Käferbohnen-Falafel kam, gab man auch bekannt, das Fine-Dining-Konzept am Abend abzudrehen. Man konzentriere sich vermehrt auf das Tagesgeschäft und Veranstaltungen. Ganz geht das Gastro-Konzept in den politischen Hallen nicht auf. Nun hat auch noch der Chefkoch des Kelsen, Paul Gamauf, diesem den Rücken gekehrt. Er kocht nun im Gourmetrestaurant Edvard im Hotel Kempinski in Wien auf. Gamauf hat bereits als Sous-Chef im vegetarischen Sternelokal Tian gearbeitet.

kempinski.com/de/palais-hansen/restaurant-bar/edvard

(rec, 6.10.2023)