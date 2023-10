In den USA ist es eine Art Running Gag, wenn wieder einmal etwas Merkwürdiges im südlichsten Bundesstaat passiert ist. "Florida Man", ist dann in Medien zu lesen, gefolgt vom Rest der Schlagzeile, die beschreibt, worin dieser verwickelt war. Das hat oft etwas mit Krokodilen, Sümpfen, Drogen oder den hedonistischen Betätigungsmöglichkeiten in Florida zu tun – und mit Schaden für die handelnde Person selbst. "Florida Man" hat nun auch im US-Repräsentantenhaus gewütet und eine völlig unnötige Regierungskrise ohne klaren Ausweg heraufbeschworen. "Florida Man", das ist in dem Fall Matt Gaetz.

"Florida Man" Matt Gaetz hat sein Ziel erreicht, aber kaum einen Plan, wie es weitergehen soll. REUTERS/JONATHAN ERNST

Der weit rechts stehende Abgeordnete aus dem ersten Wahlbezirk Floridas am nordwestlichen Rand des Bundesstaates hat die Abstimmung zur Absetzung von Speaker Kevin McCarthy vorangetrieben. Er hat diesen mit sieben Kollegen vom rechten Rand der Partei erfolgreich abgesetzt – und nun offenkundig nicht viel Ahnung, wie es weitergeht. Was sich allerdings herauskristallisiert: Fast allen acht Republikanern, die am Dienstag für die erste Absetzung eines Parlamentspräsidenten in der Geschichte der USA gestimmt haben, dürfte es eher um Stimmung, Krawall und ein Schauspiel für die eigenen Wähler gehen – und weniger um Inhaltliches.