Indische Pilotinnen und Piloten sollen kein Parfüm verwenden

Klingt absurd, ist es auch: Indischen Pilotinnen und Piloten droht ein Parfümverbot. Das liest man unter anderem bei "Aerotelegraph". Hintergrund ist, dass Besatzungsmitglieder keine Drogen oder Alkohol konsumieren sowie auch keine Mundspülungen oder Zahngel verwenden dürfen. No na. Jetzt will die indische Luftfahrtbehörde Director General of Civil Aviation (DGCA) den Pilotinnen und Piloten eben auch verbieten, Parfüm zu benutzen. Der Grund: Es enthält Alkohol und kann bei Tests zu positiven Resultaten führen.

Rentnerpaar buchte 51 Kreuzfahrten in Folge

Couple books 51 back-to-back cruises | A Current Affair

A Current Affair

Marty und Jess Ansen, ein australisches Rentnerpaar, hat einen Plan: Sie buchen lieber 51 Kreuzfahrten in Folge, als ihre Pension dem Altersheim zu überweisen. Abgesehen davon sei es an Bord eines Kreuzfahrtschiffes einfach schöner. Zu lesen war die Story unter anderem im "Kurier". Zurzeit befinden sich die beiden schon seit mehr als 450 Tagen auf der Coral Princess, wo sie auch noch die kommenden acht Monate verbringen wollen.

Nach Beschwerde schickt die Deutsche Bahn AfD-Politikerin in die Wüste

Beatrix von Storch, Bundestagsabgeordnete der AfD, beschwerte sich in einem Post auf X (vormals Twitter) über die "nur noch woke" Deutsche Bahn. Die reagierte umgehend mit einem eigenen Post. Eine Fotomontage zeigt die Rechtspolitikerin in der Wüste: "Wir freuen uns, dass Sie Ihr Ziel trotzdem erreicht haben. Die Rückfahrt fällt leider aus." Nachzulesen auf Bild.de.

Nackt meditierender Influencer erregt die Gemüter in Bali

Dass Bali ein Problem mit Touristinnen und Touristen hat, darüber wurde schon des Öfteren berichtet. Auch, dass man mittels eines "Good Tourist Guidebooks" gegensteuern möchte. Nur scheint sich das noch nicht bei allen herumgesprochen zu haben. Zumindest scheint Influencer Julian Zietlow nichts davon mitbekommen zu haben, wie ein Bericht bei Bild.de zeigt. Er zog sich nackt aus, um vor einem balinesischen Tempel zu meditieren. Ein No-Go: Im streng religiösen und konservativen Indonesien darf man Tempel und andere heilige Stätten nicht durch solche Nackteskapaden entweihen. Zietlow ließ sich, selbstverständlich, dabei filmen und muss nun mit einer Gefängnisstrafe rechnen.

Betrunkenes Paar attackiert Crew – Zwischenlandung in Wien

Eine weitere Episode in der unendlichen Fortsetzungsgeschichte "Unruly Passengers" hat sich auf einem Flug der Eva Air zugetragen. Von London aus sollte es nach Bangkok gehen. Doch es kam anders, wie "Mail Online" berichtet: Ein offensichtlich betrunkenes Ehepaar benahm ich an Bord des Flugzeugs komplett daneben. Das ging so weit, dass der Mann, nachdem er die Crew attackiert hatte, mit Klebeband auf seinem Sitzplatz fixiert werden und die Maschine in Wien zwischenlanden musste. Dort angekommen, bewarf die Frau den Mann mit 5.000 Pfund in bar, bevor die beiden in Polizeigewahrsam genommen wurden. Der Vorfall trug sich am vergangenen Samstag zu. Zum Leidwesen der Mitreisenden hob der Flieger erst am Sonntag darauf nach Bangkok ab. (Markus Böhm, 7.10.2023)